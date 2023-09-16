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    «Галатасарай» одолеет новичка, а «Селтик» и «Динамо» Загреб выиграют крупно

    Экспресс дня 16 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Турции, Шотландии и Хорватии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Галатасарай» — «Самсунспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Галатасарай» провели отличную трансферную компанию и это сразу принесло сои плоды. «Львы» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, преодолев аж три стадии квалификации.

    В новом же чемпионате стамбульцы выиграли два матча при одном мировом исходе и находятся в группе лидеров. К этой же игре «Галатасарай» подходит с серий из пяти побед подряд во всех турнирах.

    «Самсунспор» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Турции, где финишировал на первой позиции и благодаря этому получил прямую путевку в элиту.

    И пока среди лучших команд Турции «Самсунспор» смотрится не лучшим образом и еще не побеждал. На старте сезона коллектив сыграл вничью, а затем дважды подряд проиграл.

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    • Вряд ли скромный новичок в гостевом матче сможет остановить набравший ход «Галатасарай».

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.52.

    «Селтик» — «Данди»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Селтик» уже несколько лет доминирует на внутренней арене и в этом сезоне не намерен останавливаться, являясь главным претендентом на победу в чемпионате Шотландии.

    «Зелено-белые» после четырех проведенных встреч первенства набрали десять баллов и идут во главе турнирки. У них три виктории и одна ничья. В минувшем туре они в принципиальном матче одолели «Рейнджерс» 1:0.

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    «Данди» по итогам прошлого сезона получил повышение в классе. Команда стала победителем первого шотландского дивизиона, значительно опередив там конкурентов.

    И в Премьер-лиге команда пока смотрится неплохо, набрав пять баллов в четырех проведенных играх, по разу выиграв и проиграв при двух ничьих. В прошлом туре «Данди» поделил очки на выезде с «Сент-Джонстоном» 2:2.

    Уж в очень разных весовых категориях находятся эти клубы. В общем, ставим на уверенных выигрыш «Селтика».

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1.56.

    «Динамо» Загреб — «Славен»

    Футбол. Чемпионат Хорватии

    «Динамо» — это гранд хорватского футбола, 24 раза выигрывавший внутреннее первенство. Отметим, что с 2006 года загребский клуб только в одном сезоне не смог выиграть золото.

    В этом чемпионате страны «синие» с 10 очками пока идут четвертыми, отставая от лидера на пять пунктов при игре в запасе. В прошлом туре они в непростом поединке одолели на выезде «Осиек» 3:2.

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    «Славен» довольно-таки скромный коллектив и выше второй позиции не поднимался ни когда. В последнее же время он в основном ведет борьбу за выживание.

    В этом сезоне коллективу также уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас он с шестью очками идет предпоследним в таблице. И в прошлом туре он уступил дома 0:1 «Локомотиву». И данное фиаско стало третьим за семь игр этого первенства.

    «Динамовцы» выиграли у «Славена» в последних семи очных встречах, причем в пяти случаях очень крупно. В общем, и на этот раз ждем уверенной победы хозяев.

    Ставка: победа «Динамо» с форой (-1,5) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.55.

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    Экспресс дня 16 сентября: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Экспресс. «Галатасарай» одолеет новичка, а «Селтик» и «Динамо» Загреб выиграют крупно
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