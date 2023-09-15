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    «Бавария» обыграет «Байер», «ПСЖ» продлит серию побед

    Экспресс дня 15 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» в минувшем сезоне выиграла титул чемпиона Германии в 11 раз подряд. А новый сезон «красные» начали с крупного поражения со счетом 0:3 от «РБ Лейпциг» в Суперкубке Германии.

    А вот в чемпионате страны мюнхенцы идут пока без потерь, выиграв все три проведенные игры с общим счетом 9:2. В минувшем туре они одолели в гостях гладбахскую «Боруссию» 2:1.

    «Байер» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии довольствовался лишь шестой строкой, которая отправила его только в Лигу Европы.

    В этом же сезоне клуб из Леверкузена выиграл все четыре проведенные игры, причем три из них с крупным счетом. Начал он эту серию в Кубке страны, после чего продолжил в чемпионате. В прошлом туре «аптекари» дома одолели 5:1 «Дармштадт».

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    • Оба клуба на старте сезона демонстрируют отменный футбол, но фактор своего поля должен в этой игре помочь «Баварии» продлить свою серию викторий.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.62.

    «ПСЖ» — «Ницца»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Парижский клуб выиграл в прошлом году чемпионат Франции. А в межсезонье команду покинули Лионель Месси и Неймар, которым на смену пришли несколько неплохих исполнителей.

    Новый же сезон «ПСЖ» начал неудачно, сыграв дважды вничью в первых двух турах с весьма скромными соперниками. Однако после этого он выиграл две встречи подряд, в том числе и в прошлом туре у «Лиона» 4:1 на его поле.

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    В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «Ницца» финишировала аж в середине турнирной таблицы, существенно проиграв позициям, которые квалифицировались в еврокубки.

    В новом же первенстве «орлята» смотрятся неплохо и пока не уступали. Правда, начали они чемпионат с трех мировых кряду, после чего одолели на своем поле 2:0 «Страсбур».

    Похоже, что парижане после неудач на старте нашли свою игру и вполне могут продлить свое победное шествие, ведь в гости к ним едет весьма скромный соперник.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.51.

    «Райо Вальекано» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше Примеры финишировал в середине турнирной таблицы. «Пчелы» претендовали даже на еврокубки, но провалили концовку чемпионата.

    Новый чемпионат мадридцы начали превосходно, выиграв две первые игры по 2:0, но затем они дважды подряд проиграли. Причем одно из фиаско было просто сокрушительным — дома от «Атлетико» 0:7.

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    «Алавес» прошлый сезон провел во втором дивизионе, где финишировал на четвертой строке в таблице и через стыковые матчи пробился в элиту.

    И в Примере «славные» набрали шесть баллов в четырех проведенных играх, выиграв обе домашние поединка, но проиграв две встречи на выезде. В минувшем туре они на своем поле одолели 1:0 «Валенсию».

    Эти коллективы не отличаются высокой результативностью и наверняка в очном противостоянии зрителей голевым изобилием не порадуют.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.66.

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    Экспресс дня 15 сентября: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Экспресс. «Бавария» обыграет «Байер», «ПСЖ» продлит серию побед
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