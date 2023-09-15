В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» в минувшем сезоне выиграла титул чемпиона Германии в 11 раз подряд. А новый сезон «красные» начали с крупного поражения со счетом 0:3 от «РБ Лейпциг» в Суперкубке Германии.

А вот в чемпионате страны мюнхенцы идут пока без потерь, выиграв все три проведенные игры с общим счетом 9:2. В минувшем туре они одолели в гостях гладбахскую «Боруссию» 2:1.

«Байер» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии довольствовался лишь шестой строкой, которая отправила его только в Лигу Европы.

В этом же сезоне клуб из Леверкузена выиграл все четыре проведенные игры, причем три из них с крупным счетом. Начал он эту серию в Кубке страны, после чего продолжил в чемпионате. В прошлом туре «аптекари» дома одолели 5:1 «Дармштадт».

Оба клуба на старте сезона демонстрируют отменный футбол, но фактор своего поля должен в этой игре помочь «Баварии» продлить свою серию викторий.

Ставка: победа «Баварии» за 1.62.

«ПСЖ» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции

Парижский клуб выиграл в прошлом году чемпионат Франции. А в межсезонье команду покинули Лионель Месси и Неймар, которым на смену пришли несколько неплохих исполнителей.

Новый же сезон «ПСЖ» начал неудачно, сыграв дважды вничью в первых двух турах с весьма скромными соперниками. Однако после этого он выиграл две встречи подряд, в том числе и в прошлом туре у «Лиона» 4:1 на его поле.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «Ницца» финишировала аж в середине турнирной таблицы, существенно проиграв позициям, которые квалифицировались в еврокубки.

В новом же первенстве «орлята» смотрятся неплохо и пока не уступали. Правда, начали они чемпионат с трех мировых кряду, после чего одолели на своем поле 2:0 «Страсбур».

Похоже, что парижане после неудач на старте нашли свою игру и вполне могут продлить свое победное шествие, ведь в гости к ним едет весьма скромный соперник.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.51.

«Райо Вальекано» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше Примеры финишировал в середине турнирной таблицы. «Пчелы» претендовали даже на еврокубки, но провалили концовку чемпионата.

Новый чемпионат мадридцы начали превосходно, выиграв две первые игры по 2:0, но затем они дважды подряд проиграли. Причем одно из фиаско было просто сокрушительным — дома от «Атлетико» 0:7.

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«Алавес» прошлый сезон провел во втором дивизионе, где финишировал на четвертой строке в таблице и через стыковые матчи пробился в элиту.

И в Примере «славные» набрали шесть баллов в четырех проведенных играх, выиграв обе домашние поединка, но проиграв две встречи на выезде. В минувшем туре они на своем поле одолели 1:0 «Валенсию».

Эти коллективы не отличаются высокой результативностью и наверняка в очном противостоянии зрителей голевым изобилием не порадуют.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

Общий коэффициент — 3.66.