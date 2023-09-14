В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Дании, Румынии и Болгарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Левски» — «Пирин»

Футбол. Чемпионат Болгарии

«Левски» на текущий момент находится в середине турнирной таблицы высшего болгарского дивизиона. Однако по потерянным очкам он входит в топ-5 лиги.

В текущем чемпионате страны коллектив выиграл четыре игры и дважды уступал. А вот на евроарене он завершил свое выступление, оказавшись в шаге от группового этапа ЛК, проиграв на последней стадии отбора немецкому «Айнтрахту».

«Пирин» — главный аутсайдер этого розыгрыша чемпионата Болгарии и основной претендент на понижение в классе. В семи проведенных играх он набрал лишь очко и забил только один гол.

К данной же игре команда подходит с 4-матчевой серией из поражений. Правда, два из них были с минимальной разницей по 0:1, а еще дважды она уступала со счетом 0:2 в этот период.

«Левски» значительно превосходит своего предстоящего противника в классе и на своем поле должен доказать это уверенной победой.

Ставка: победа «Левски» с форой (-1,5) за 1.51.

«Конкордия» — «Стяуа» Бухарест

Футбол. Чемпионат Румынии

Этот сезон эти клубы проводят во втором по рангу дивизионе Румынии. И на текущий момент они находятся в середине таблицы, имея в активе семь и шесть очков соответственно.

«Конкордия» за пять проведенных игр добилась двух выигрышей, столько раз проиграла и расписала одну мировую, забила аж 11 голов при всего четырех пропущенных.

«Стяуа» же смогла в этом чемпионате добиться только одной виктории, три раза она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Забила она те же 11 голов, но пропустила аж восемь.

В новейшей истории противостоянии этих клубов «Конкордия» никогда еще не обыгрывала «Стяуа». Прогнозируем, что и на этот раз также не сможет победить.

Ставка: Х2 за 1.46.

«Кеге» — «Колдинг»

Футбол. Чемпионат Дании

По итогам восьми сыгранных туров во втором дивизионе чемпионата Дании «Кеге» находится во второй половине турнирной таблицы, но еще вполне может побороться за финальную шестерку, от которой отстает на пять пунктов.

Коллектив за всю турнирную дистанцию по два раза побеждал и играл вничью, а также четыре матча проиграл. Забила команда 11 голов, а пропустила в свои ворота аж 19.

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«Колдинг» с 13 набранными баллами расположился на пятой позиции в турнирной таблице, но седьмую строку опережает всего лишь на три очка.

У клуба четыре выигрыша, одна мировая и три фиаско, забил он 14 голов, а пропустил на два меньше. Отметим, что своего предстоящего противника «Колдинг» не может одолеть вот уже четыре игры подряд, уступив ему трижды за этот период.

От этой встречи стоит ждать верхового исхода, так как оба этих коллектив зачастую в этом сезоне выдавали очень результативные поединки.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.61.

Общий коэффициент — 3.54.