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    «Динамо» воспользуется проблемами ЦСКА, «Северсталь» и «Амур» устроят перестрелку

    Экспресс дня 13 сентября. Ставки и прогнозы на хоккей

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 сентября
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    ЦСКА проиграл три из пяти матчей на старте сезона в КХЛ
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в регулярном чемпионате КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сибирь» — «Амур»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    «Сибирь» готовится к предстоящему матчу после разгромного поражение от «Автомобилиста».

    Встреча против клуба из Екатеринбурга превратилась в самое настоящее избиение — новосибирцы пропустили пропустили шесть шайб.

    Но паниковать пока рано, перед этим «Сибирь» дважды обыграла «Барыс». Правда, в обоих случаях команда Дэвида Немировски дожала представителя Казахстана за пределами основного времени.

    «Амур» перед поездкой в Новосибирск прервал серию из трех поражений. Хабаровская команда одержала мощнейшую победу над «Авангардом» — 5:1.

    Однако пока все равно нет уверенности, что «Амур» наконец-то пришел в себя. Все-таки перед этим команду конкретно трясло.

    В общем, в данном случае логично рассмотреть ставку на количество заброшенных шайб. Скорее всего, хоккеисты «Сибири» и «Амура» порадуют зрителей.

    Ставка: тотал больше 4,0 за 1.59.

    «Северсталь» — «Сочи»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    «Северсталь» очень бодро начала сезон, выиграв два из трех первых матчей.

    И на этом небольшом отрезке череповецкий клуб забросил уже 15 шайб. Правда, и пропущено немало — 12. Между яркими победами над «Сочи» (6:3) и «Нефтехимиком» (5:3) было поражение от «Спартака» (4:6).

    «Сочи» тоже пока не может похвастаться надежной игрой возле своих ворот. Команда Дмитрия Кокорева пропустила 14 шайб в пяти матчах.

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    Правда, сейчас стоит сделать акцент, прежде всего, вот на чем — перед поездкой в Череповец «Сочи» одержал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0). А еще южане выиграли у «Ак Барса» (3:1).

    Но поскольку клубы КХЛ не могут похвастаться стабильностью, то и в этом матче лучше сделать ставку на тотал заброшенных шайб. Вряд ли будет скучно.

    Ставка: тотал больше 5,0 за 1.52.

    ЦСКА — «Динамо» Москва

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    ЦСКА пока явно далек от своей лучшей формы, о чем уже неоднократно заявлял в том числе и главный тренер команды Сергей Федоров.

    Московские «армейцы» проиграли три из первых пяти матчей в текущей «регулярке».

    Несколько дней назад ЦСКА уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» (2:3 ОТ). Кроме того, действующий чемпион проиграл «Ак Барсу» и магнитогорскому «Металлургу».

    «Динамо» перед дерби разгромило «Сочи» и дожало в овертайме «Барыс». При этом команда Алексея Кудашова уступила СКА и «Магнитке».

    ЦСКА сейчас уязвим, поэтому вполне вероятно, что «Динамо» выстоит как минимум по итогам основного времени. Но и здесь тоже лучше поставить на голы.

    Ставка: тотал больше 4,5 за 1.72.

    Общий коэффициент — 4.17.

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    Экспресс дня 13 сентября: прогноз, ставка (4.17), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Экспресс. «Динамо» воспользуется проблемами ЦСКА, «Северсталь» и «Амур» устроят перестрелку
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