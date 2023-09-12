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    Бельгия нокаутирует Эстонию, а Испания устроит погром киприотам

    Экспресс дня 12 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Альваро Мората
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Бельгия — Эстония

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Бельгии возглавляет свою группу после четырех туров, в которых набрала 10 очков.

    Как и ожидалось, бельгийцы спокойно проходят отборочную дистанцию даже с учетом некоторых кадровых проблем.

    Тибо Куртуа и Кевин Де Брейне не могут играть из-за травм, а Эден Азар так устал от футбола, что близок к завершению карьеры.

    Плюс смена главного тренера — Доменико Тедеско на удивление быстро освоился на новом месте.

    Несколько дней назад Бельгия одержала гостевую победу над Азербайджаном (1:0).

    Примечательно, что команда Тедеско в четырех матчах квалификации пропустила лишь один мяч.

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  • 09/09/2023

    • У Эстонии в этом плане все намного хуже. Набрав лишь одно очко в четырех матчах и пропустив уже 11 мячей, она находится на предпоследнем месте в группе.

    В июне бельгийцы выиграли на поле Эстонии со счетом 3:0. И есть подозрение, что на этот раз андердог тоже получит не меньше «трёшки».

    Ставка: тотал сборной Бельгии больше 2,5 за 1.51.

    Испания — Кипр

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Испанцы в прошлую пятницу наконец-то показали свою настоящую силу, порадовав болельщиков не только результатом, но и игрой.

    «Фурия роха» нокаутировала сборную Грузии — 7:1. И это на выезде, в Тбилиси, а не на своем поле.

    В этом матче сборная Испании куражилась с первой и до последней минуты. Точку поставил 16-летний Ламин Ямаль, отличившийся в своей дебютной игре за национальную команду.

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    Испания по-прежнему находится на втором месте в группе, отставая от Шотландии уже на девять очков. Но драматизировать ситуация все-таки не стоит. Хотя бы по той причине, что соперник провел на два матча больше.

    И очевидно, что с такой игрой, как в Грузии, у испанцев вряд ли будут серьезные проблемы в оставшихся матчах квалификации.

    Скорее всего, в предстоящем матче Испания тоже выиграет с крупным счетом. Киприоты в четырех предыдущих игроках отбора пропустили 11 мячей.

    Ставка: тотал Испании больше 3,0 за 1.41.

    Израиль — Белоруссия

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Израиля все-таки смогла ввязаться в борьбу за второе место в группе и за путевку в финальную часть Евро.

    Израильтяне находятся на третьей строчке после пяти туров, но отставание от Румынии составляет лишь одно очко.

    И как раз в предыдущем матче Израиль сыграл вничью с Румынией (1:1). Для выездной игры это очень солидный результат.

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    Белоруссия в недавнем матче разошлось миром с Андоррой — 0:0. В принципе, ничего удивительного, учитывая нынешний уровень команды.

    Правда, Израиль все равно знает, что этого соперника нельзя недооценивать. В июне белорусы сенсационно обыграли сборную Косова (2:1).

    При правильном настрое израильтяне спокойно разберутся со сборной Белоруссии.

    Ставка: победа Израиля + тотал больше 1,5 за 1.65.

    Общий коэффициент — 3.51.

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    Экспресс дня 12 сентября: прогноз, ставка (3.51), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Экспресс. Бельгия нокаутирует Эстонию, а Испания устроит погром киприотам
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