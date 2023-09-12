В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Бельгия — Эстония

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Бельгии возглавляет свою группу после четырех туров, в которых набрала 10 очков.

Как и ожидалось, бельгийцы спокойно проходят отборочную дистанцию даже с учетом некоторых кадровых проблем.

Тибо Куртуа и Кевин Де Брейне не могут играть из-за травм, а Эден Азар так устал от футбола, что близок к завершению карьеры.

Плюс смена главного тренера — Доменико Тедеско на удивление быстро освоился на новом месте.

Несколько дней назад Бельгия одержала гостевую победу над Азербайджаном (1:0).

Примечательно, что команда Тедеско в четырех матчах квалификации пропустила лишь один мяч.

У Эстонии в этом плане все намного хуже. Набрав лишь одно очко в четырех матчах и пропустив уже 11 мячей, она находится на предпоследнем месте в группе.

В июне бельгийцы выиграли на поле Эстонии со счетом 3:0. И есть подозрение, что на этот раз андердог тоже получит не меньше «трёшки».

Ставка: тотал сборной Бельгии больше 2,5 за 1.51.

Испания — Кипр

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Испанцы в прошлую пятницу наконец-то показали свою настоящую силу, порадовав болельщиков не только результатом, но и игрой.

«Фурия роха» нокаутировала сборную Грузии — 7:1. И это на выезде, в Тбилиси, а не на своем поле.

В этом матче сборная Испании куражилась с первой и до последней минуты. Точку поставил 16-летний Ламин Ямаль, отличившийся в своей дебютной игре за национальную команду.

Испания по-прежнему находится на втором месте в группе, отставая от Шотландии уже на девять очков. Но драматизировать ситуация все-таки не стоит. Хотя бы по той причине, что соперник провел на два матча больше.

И очевидно, что с такой игрой, как в Грузии, у испанцев вряд ли будут серьезные проблемы в оставшихся матчах квалификации.

Скорее всего, в предстоящем матче Испания тоже выиграет с крупным счетом. Киприоты в четырех предыдущих игроках отбора пропустили 11 мячей.

Ставка: тотал Испании больше 3,0 за 1.41.

Израиль — Белоруссия

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Израиля все-таки смогла ввязаться в борьбу за второе место в группе и за путевку в финальную часть Евро.

Израильтяне находятся на третьей строчке после пяти туров, но отставание от Румынии составляет лишь одно очко.

И как раз в предыдущем матче Израиль сыграл вничью с Румынией (1:1). Для выездной игры это очень солидный результат.

Все прогнозы на Евро-2024

Белоруссия в недавнем матче разошлось миром с Андоррой — 0:0. В принципе, ничего удивительного, учитывая нынешний уровень команды.

Правда, Израиль все равно знает, что этого соперника нельзя недооценивать. В июне белорусы сенсационно обыграли сборную Косова (2:1).

При правильном настрое израильтяне спокойно разберутся со сборной Белоруссии.

Ставка: победа Израиля + тотал больше 1,5 за 1.65.

Общий коэффициент — 3.51.