В этом экспрессе рассмотрим три матча квалификации Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Словакия — Лихтенштейн

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Словакии по итогам первого круга этого отборочного цикла идет на втором месте с 10 набранными очками. От первых португальцев она отстает значительно, а вот конкуренты находятся совсем близко.

В минувшем туре словаки потерпели первое фиаско в этом турнире, проиграв дома Португалии 0:1. До этого у них была одна мировая и три виктории, в том числе и над предстоящим противником в гостях со счетом 1:0.

Лихтенштейн — это андердог европейского футбола. Команда в редких случаях заканчивает отборы в последнее время без нуля в графе набранных очков.

А в этой компании альпийцы еще не разживались зачетными пунктами, проиграв все четыре проведенные игры с общим счетом 1:16. Отметим, что сейчас у них серия из 18 поражений подряд. Накануне они проиграли в гостях 1:2 Боснии.

Словаки на этот раз точно не будут церемониться с аутсайдером и должны выигрывать у него в каждом из таймов.

Ставка: Словакия выиграет в каждом из таймов за 1.40.

Португалия — Люксембург

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Португалии уже почти завоевала себе билет в Германию. Пиренейцы выиграли все пять проведенных встреч с общим счетом 15:0 и находятся во главе группы.

Накануне этой игры португальцы добыли непростую викторию в гостях над Словакией со счетом 1:0. А своего предстоящего противника в первом круге они разгромили на его поле 6:0.

Национальная команда Люксембурга значительно улучшила свой уровень в последнее время и в этом цикле претендует на второе место. Сейчас она с 10 очкам идет третьей, но словакам проигрывает лишь по разнице мячей.

«Герцоги» в текущей компании расписали мировую в гостях со Словакией 0:0, уступили португальцам 0:6 и выиграли три последующий игры. Накануне они дома одолели Исландию 3:1.

Португальцы вряд ли будут сильно напрягаться в этой игре и, скорее всего, добудут викторию малой кровью и немного забьют гостям из Люксембурга.

Ставка: ТМ 4,5 за 1.44.

Латвия — Уэльс

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборной Латвии точно не светит зацепиться за одно из двух первых мест в этом отборочном цикле. После четырех сыгранных встреч она не набрала очков и идет на дне таблицы.

Правда, отметим, что три фиаско были с минимальной разницей. Так, в гостях латыши уступили 0:1 Уэльсу и 1:2 Армении, а также дома в драматическом матче проиграли Турции 2:3. Однако несколько дней тому назад они были разгромлены в Хорватии со счетом 0:5.

Все прогнозы на футбол

Сборная Уэльса после ухода Гарета Бейла сдала свои позиции и в этом отборочном цикле имеет мало шансов на благоприятный исход. В четырех играх она набрала четыре очка и идет только четвертой.

Начали валлийцы квалификацию с почетной гостевой мировой против хорватов 1:1, затем одолели дома предстоящего противника 1:0, но затем дважды подряд проиграли — 2:4 на своем поле Армении и 0:2 на выезде Турции.

Латвия вполне может отобрать очки у такого Уэльса. Однако все же перестрахуемся и поставим здесь с форой на хозяев.

Ставка: победа Латвии с форой (+1,5) за 1.57.

Общий коэффициент — 3.16.