В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Албания — Польша

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Польши попала далеко не в самую сложную группу, но на данный момент нет ни малейшей уверенности в том, что она в итоге пробьется в финальную часть Евро.

Ранее на этой неделе поляки с трудом обыграли на своем поле Фарерские острова — 2:0. Роберт Левандовский забил два гола уже ближе к завершению матча.

Польша, которую перед началом квалификации возглавил португалец Фернанду Сантуш, проиграла два матча из четырех. Самым большим разочарованием стало июньское поражение от сборной Молдавии (2:3).

Албания занимает второе место в группе, опережая польскую команду на одно очко.

Несколько дней назад албанцы выстояли в гостевом матче с Чехией, игра завершилась вничью — 1:1.

И есть подозрение, что в предстоящем матче Албания тоже наберет как минимум одно очко. Польша совсем не впечатляет.

Ставка: победа Албании или ничья за 1.66.

Ирландия — Нидерланды

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Нидерландов на днях одержала классную победу над Грецией (3:0), благодаря чему поднялась на второе место в своей группе.

Результат был сделал еще в первом тайме — греки трижды пропустили еще до перерыва.

Вряд ли команда Рональда Кумана догонит Францию, которая начала отбор с пяти побед подряд, но за второе место, похоже, можно не волноваться.

Ирландия проиграла три из четырех матчей в этой квалификации. Исключением стала лишь домашняя игра с Гибралтаром.

В матчах против Франции и Греции ирландцы выглядели, мягко говоря, так себе.

Вряд ли дойдет до разгрома, но, скорее всего, нидерландцы заберут три очка в этом матче. С такой беззубой игрой в атаке Ирландии очень сложно тягаться с топ-сборными.

Ставка: победа Нидерландов за 1.68.

Сан-Марино — Словения

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Команда Сан-Марино в четверг проиграла на поле Дании со счетом 0:4. Соперник забил три мяча еще до перерыва, после чего уже особо не напрягался.

Для карликовой сборной это было уже пятое поражение в текущей квалификации. Общий счет — 0:17. Ничего нового, Сан-Марино по-прежнему остается самой слабой европейской сборной.

Все прогнозы на Евро-2024

В конце марта словенцы выиграли у Сан-Марино на своем поле всего лишь со счетом 2:0. И что интересно, оба гола были забиты только во втором тайме.

На этот раз Словения вряд ли станет скромничать. Скорее всего, хозяева пропустят не меньше трех мячей.

Ставка: тотал Словении больше 2,5 за 1.36.

Общий коэффициент — 3.79.