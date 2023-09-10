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    Нидерланды обыграют Ирландию, а Польша потеряет очки в Албании

    Экспресс дня 10 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Френки де Йонг и Коди Гакпо
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Албания — Польша

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Польши попала далеко не в самую сложную группу, но на данный момент нет ни малейшей уверенности в том, что она в итоге пробьется в финальную часть Евро.

    Ранее на этой неделе поляки с трудом обыграли на своем поле Фарерские острова — 2:0. Роберт Левандовский забил два гола уже ближе к завершению матча.

    Польша, которую перед началом квалификации возглавил португалец Фернанду Сантуш, проиграла два матча из четырех. Самым большим разочарованием стало июньское поражение от сборной Молдавии (2:3).

    Албания занимает второе место в группе, опережая польскую команду на одно очко.

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  • 06/09/2023

    • Несколько дней назад албанцы выстояли в гостевом матче с Чехией, игра завершилась вничью — 1:1.

    И есть подозрение, что в предстоящем матче Албания тоже наберет как минимум одно очко. Польша совсем не впечатляет.

    Ставка: победа Албании или ничья за 1.66.

    Ирландия — Нидерланды

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Нидерландов на днях одержала классную победу над Грецией (3:0), благодаря чему поднялась на второе место в своей группе.

    Результат был сделал еще в первом тайме — греки трижды пропустили еще до перерыва.

    Вряд ли команда Рональда Кумана догонит Францию, которая начала отбор с пяти побед подряд, но за второе место, похоже, можно не волноваться.

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    Ирландия проиграла три из четырех матчей в этой квалификации. Исключением стала лишь домашняя игра с Гибралтаром.

    В матчах против Франции и Греции ирландцы выглядели, мягко говоря, так себе.

    Вряд ли дойдет до разгрома, но, скорее всего, нидерландцы заберут три очка в этом матче. С такой беззубой игрой в атаке Ирландии очень сложно тягаться с топ-сборными.

    Ставка: победа Нидерландов за 1.68.

    Сан-Марино — Словения

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Команда Сан-Марино в четверг проиграла на поле Дании со счетом 0:4. Соперник забил три мяча еще до перерыва, после чего уже особо не напрягался.

    Для карликовой сборной это было уже пятое поражение в текущей квалификации. Общий счет — 0:17. Ничего нового, Сан-Марино по-прежнему остается самой слабой европейской сборной.

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    В конце марта словенцы выиграли у Сан-Марино на своем поле всего лишь со счетом 2:0. И что интересно, оба гола были забиты только во втором тайме.

    На этот раз Словения вряд ли станет скромничать. Скорее всего, хозяева пропустят не меньше трех мячей.

    Ставка: тотал Словении больше 2,5 за 1.36.

    Общий коэффициент — 3.79.

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    Экспресс дня 10 сентября: прогноз, ставка (3.79), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Экспресс. Нидерланды обыграют Ирландию, а Польша потеряет очки в Албании
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