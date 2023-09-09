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    Шведы не допустят осечки, а Бельгия победит уверенно

    Экспресс дня 9 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Ромелу Лукаку
    В предстоящем экспрессе рассмотрим три поединка отбора к чемпионату Европы 2024 года. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Азербайджан — Бельгий

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Азербайджана в данном отборе на чемпионат Европы пока идет на последней строчке в своей группе, набрав всего лишь один балл в трех проведенных играх.

    «Страна огней» начала выступление в этой квалификации с двух выездных поражений, оба которые были крупными, и только в прошлом туре она набрала первые очки, разойдясь миром в родных стенах с Эстонией 1:1.

    Сборная Бельгии наверняка не испытает трудностей с завоеванием путевки в финальную часть Евро-2024. Сейчас команда Тедеско идет на второй позиции, набрав семь очков, уступая лидеру три балла.

    Бельгийцы в этом отбора на своем поле расписали ничью со сборной Австрии 1:1, а также одержали две крупные виктории с одинаковым счетом по 3:0, одолев Швецию и Эстонию.

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  • Сегодня

    • Сборной Азербайджана, даже несмотря на домашнее поле, сложно рассчитывать на положительные результат со столь грозным соперником. В общем, ставим на уверенный выигрыш гостей.

    Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.63.

    Эстония — Швеция

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Эстонии вряд ли сможет преодолеть этот отборочный цикл. Сейчас команда в группе находится на четвертом месте, набрав только один балл в трех проведенных встречах.

    прибалтийский коллектив расписал мировую на выезде со сборной Азербайджана 1:1, а в остальных двух проведенных матчах уступал, проиграв на выезде 1:2 Австрии и на домашнем поле Бельгии 0:3.

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    Сборная Швеции пока в этом квалификационном цикле выступает весьма неудачно. Скандинавская команда заработала всего три балла и идет на третьей строчка в группе, отставая от второй позиции на четыре пункта.

    «Желто-синие» в двух встречах текущего отбора терпели поражения, уступив 0:3 в родных стенах Бельгии и 0:2 на выезде Австрии, и сумев одолеть только дома слабенькую сборную Азербайджана 5:0.

    Шведам обязательно нужно здесь брать три очка, чтобы еще сильнее не отстать от дуэта лидеров.

    Ставка: победа Швеции с форой (-1) за 1.58.

    Андорра — Белоруссия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Андорры — это аутсайдер европейского футбола и на путевку в финальную часть Евро-2024 рассчитывать точно не может. Пиренейская команда идет на последней строчке в группе, набрав всего один балл.

    Эти пункты «футбольный карлик» набрал в выездной игре со сборной Косово 1:1, а в остальных трех проведенных встречах уступал. Правда, дважды с разницей в один мяч. В прошлом туре Андорра уступила в гостях Израилю 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Белоруссии в последнее время сильно сдала свои позиции, скатившись до очень посредственного коллектива. В этом отборе она находится сейчас в группе на четвертой позиции, имея в активе три балла.

    Белорусы в трех первых встречах терпели поражения, два из которых были с минимальной разницей, и только в прошлом туре набрали первые очки, одолев сборную Косово 2:1.

    Так как обе сборные имеют проблемы в завершающей стадии, то в их очном противостоянии на феерию голов рассчитывать точно не приходиться.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.88.

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    Экспресс дня 9 сентября: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Экспресс. Шведы не допустят осечки, а Бельгия победит уверенно
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