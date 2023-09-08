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    Экспресс дня 8 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Турции
    В данном экспрессе поставим на три матча квалификационной компании Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Босния — Лихтенштейн

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборной Боснии в этом отборочном цикле будет крайне тяжело рассчитывать на первые два места в группе. Ведь по итогам четырех туров она набрала лишь три очка и отстает от второй позиции уже на семь баллов.

    Свои пункты балканцы смогли набрать еще на старте турнира, разгромив дома 3:0 Исландию. В последующих трех встречах они неизменно уступали, в том числе и в прошлом туре на своем поле скромному Люксембургу 0:2.

    Лихтенштейн — это андердог европейского футбола. Команда в редких случаях заканчивает отборы в последнее время без нуля в графе набранных очков.

    А в этой компании альпийцы еще не разживались зачетными пунктами, проиграв все четыре проведенные игры с общим счетом 0:14. Отметим, что сейчас у них серия из 17 поражений подряд.

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    • Боснийцы за все неудачи в этом турнире должны отыграться на безнадежном аутсайдере группы.

    Ставка: победа Боснии с форой (-3) за 1.55.

    Турция — Армения

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Национальная команда Турции на данный момент идет во главе своей группы, имея в активе девять баллов после четырех игр, и имеет отличные шансы занять одно из двух первых мест.

    В этой компании «янычары» уступили дома 0:2 Хорватии, а остальные три поединка они выиграли, в том числе переиграв своего предстоящего противника на старте отбора в гостях 2:1.

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    Сборная Армении не теряет надежд забронировать за собой одно из двух первых мест в группе. Сейчас она находится на второй позиции с шестью набранными очками в трех играх.

    Начали они компанию с домашнего фиаско от Турции 1:2, после чего армяне одержали две виктории подряд, поочередно одолев на выезде 4:2 Уэльс и в родных стенах 2:1 Латвию.

    Более сильные турки и в ответной игре должны обыгрывать уступающим им классе армян. И ожидаем, что на своем поле «янычары» выиграют более убедительно.

    Ставка: победа Турции с форой (-1) за 1.48.

    Хорватия — Латвия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Хорватии в этом отборочном цикле к континентальному первенству провела только два поединка, в которых набрала четыре очка и идет пока третьей.

    В данном соревновании хорваты сыграли дома вничью с Уэльсом 1:1 и переиграли в гостях 2:0 Турцию. Летом они сыграли в финальной части Лиги наций, проиграв там в финале по пенальти Испании.

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    Сборная Латвии вряд ли сможет зацепиться за одно из двух первых мест в этом отборочном цикле. После трех сыгранных встреч она не набрала очков и идет на дне таблицы.

    Правда, отметим, что все фиаско были с минимальной разницей. Так, в гостях латыши уступили 0:1 Уэльсу и 1:2 Армении, а также дома в драматическом матче проиграли Турции 2:3.

    Хорваты дома наверняка не будут церемониться с откровенно слабым соперником и должны обыгрывать его с разницей в два гола минимум.

    Ставка: победа Хорватии с форой (-2) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.44.

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