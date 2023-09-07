В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут три матча отбора Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Дания — Сан-Марино

Футбол. Отбор Евро-2024

После четырех проведенных туров в отборе к Евро-2024 сборная Дании набрала лишь семь баллов и находится на третьей позиции в группе, отставая на два пункта от дуэта лидеров.

«Алая гвардия» в этом отборе проиграла Молдавии 2:3 в гостях ,одолела дома 3:1 Финляндию и 1:0 Северную Ирландию, а также поделила очки на выезде со Словенией 1:1 в прошлом туре.

Команда Сан-Марино является штатным поставщиком очков для всех команд в любых отборочных циклах. Для «сиятельных» большим успехом будет набрать хоть балл и забить пару голов.

В этой квалификации «футбольный карлик» ожидаемо проиграл все четыре проведенные встречи и еще не забил ни одного гола, пропустив в свои уже 13 мячей.

В этом матче все предельно ясно. Датчане при своих зрителях постараются забить аутсайдеру как можно больше.

Ставка: победа Дании с форой (-5) за 1.77.

Польша — Фарерские острова

Футбол. Отбор Евро-2024

Поляки в текущем отборочном цикле к континентальному первенству выступают пока не лучшим образом и рискуют пролететь мимо финального турнира. У них после трех игр всего три очка в активе.

И эти баллы «кадра» заработала в домашней игре с Албанией, выиграв 1:0. А вот обе выездные игры сборная Польши проиграла, уступив 1:3 Чехии и 2:3 Молдавии.

Сборная Фарерских островов уж точно не претендует на выход в финальную часть Евро-2024. Для «рыбаков» будет достижением в этой группе финишировать не на последней строке.

Сейчас они замыкают свою группы с одним пунктом в активе, который набрали в гостевой игре с Молдавией 1:1. А две другие встречи островитяне проиграли, уступив дома 0:3 Чехии и 1:3 Албании.

Помимо трех баллов, поляки в поединке против аутсайдера группы будут стремиться еще улучшить свою разницу мячей.

Ставка: победа Польши с форой (-2) за 1.68.

Чехия — Албания

Футбол. Отбор Евро-2024

Национальная команда Чехии наверняка сможет преодолеть этот оборочный цикл. По итогам трех сыгранных матчей идет во главе своей группы, имея в своем активе семь набранных пунктов.

Чехи пока потеряли баллы только в игре с молдаванами, расписав с ними мировую на выезде 0:0. А вот Польшу и Фареры они сумели одолеть, победив 3:1 дома и 3:0 в гостях соответственно.

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Сборная Албании также претендует на выход в финальную часть Евро-2024. Сейчас «орлы» идут на втором месте в группе с шестью набранными очками в активе.

Албанцы в текущей компании уступили на выезде полякам 0:1, а выиграть смогли у молдаван 2:0 на своей территории и у Фарерских островов на выезде 3:1.

Чехии превосходят своего оппонента в классе и на своем поле осечки допустить не должны.

Ставка: победа Чехии за 1.57.

Общий коэффициент — 4.66.