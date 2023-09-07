Дания — Сан-Марино
Футбол. Отбор Евро-2024
После четырех проведенных туров в отборе к Евро-2024 сборная Дании набрала лишь семь баллов и находится на третьей позиции в группе, отставая на два пункта от дуэта лидеров.
«Алая гвардия» в этом отборе проиграла Молдавии 2:3 в гостях ,одолела дома 3:1 Финляндию и 1:0 Северную Ирландию, а также поделила очки на выезде со Словенией 1:1 в прошлом туре.
Команда Сан-Марино является штатным поставщиком очков для всех команд в любых отборочных циклах. Для «сиятельных» большим успехом будет набрать хоть балл и забить пару голов.
В этой квалификации «футбольный карлик» ожидаемо проиграл все четыре проведенные встречи и еще не забил ни одного гола, пропустив в свои уже 13 мячей.
В этом матче все предельно ясно. Датчане при своих зрителях постараются забить аутсайдеру как можно больше.
Ставка: победа Дании с форой (-5) за 1.77.
Польша — Фарерские острова
Футбол. Отбор Евро-2024
Поляки в текущем отборочном цикле к континентальному первенству выступают пока не лучшим образом и рискуют пролететь мимо финального турнира. У них после трех игр всего три очка в активе.
И эти баллы «кадра» заработала в домашней игре с Албанией, выиграв 1:0. А вот обе выездные игры сборная Польши проиграла, уступив 1:3 Чехии и 2:3 Молдавии.
Сборная Фарерских островов уж точно не претендует на выход в финальную часть Евро-2024. Для «рыбаков» будет достижением в этой группе финишировать не на последней строке.
Сейчас они замыкают свою группы с одним пунктом в активе, который набрали в гостевой игре с Молдавией 1:1. А две другие встречи островитяне проиграли, уступив дома 0:3 Чехии и 1:3 Албании.
Помимо трех баллов, поляки в поединке против аутсайдера группы будут стремиться еще улучшить свою разницу мячей.
Ставка: победа Польши с форой (-2) за 1.68.
Чехия — Албания
Футбол. Отбор Евро-2024
Национальная команда Чехии наверняка сможет преодолеть этот оборочный цикл. По итогам трех сыгранных матчей идет во главе своей группы, имея в своем активе семь набранных пунктов.
Чехи пока потеряли баллы только в игре с молдаванами, расписав с ними мировую на выезде 0:0. А вот Польшу и Фареры они сумели одолеть, победив 3:1 дома и 3:0 в гостях соответственно.
Сборная Албании также претендует на выход в финальную часть Евро-2024. Сейчас «орлы» идут на втором месте в группе с шестью набранными очками в активе.
Албанцы в текущей компании уступили на выезде полякам 0:1, а выиграть смогли у молдаван 2:0 на своей территории и у Фарерских островов на выезде 3:1.
Чехии превосходят своего оппонента в классе и на своем поле осечки допустить не должны.
Ставка: победа Чехии за 1.57.
Общий коэффициент — 4.66.