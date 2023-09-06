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    «Ак Барс» снова победит, а «Локомотив» добудет первые очки в сезоне

    Экспресс дня 6 сентября. Ставки и прогнозы на хоккей и футбол

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    «Ак Барс»
    В предстоящем экспрессе будут два поединка КХЛ, а также одна игра чемпионата Ирландии по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ак Барс» — ХК «Сочи»

    Хоккей. КХЛ

    «Ак Барс» в прошлом сезоне в Восточной конференции стал первым, после чего в плей-офф сумел дойти до финала, где уступил московскому ЦСКА в серии со счетом 3:4.

    При подготовке к новому сезону команда из Казани в товарищеских встречах выглядела неплохо и в чемпионате обе свои встречи выиграла. Сперва коллектив на выезде разобрался с ЦСКА 5:2, после чего дома одержал волевую викторию над «Трактором» 5:3.

    «Сочи» провально выступил в прошлом сезоне КХЛ. Команда в турнирной таблице на Западе с большим отставанием финишировала на последнем месте.

    Текущий сезон коллектив также начал неудачно. В спаррингах он потерпел шесть поражений в семи проведенных матчах, после чего проиграл и обе встречи в чемпионате. Накануне «Сочи» уступил на выезде «Куньлуню» 0:3.

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    • «Сочи» провально начал сезон, а «Ак Барс» показывает неплохой хоккей. Так что ставим здесь на викторию хозяев льда с форой (-1.5).

    Ставка: победа «Ак Барс» с форой (-1,5) за 1.52.

    «Локомотив» — «Трактор»

    Хоккей. КХЛ

    «Локомотив» в прошлом сезоне стал на Западе третьим, а в плей-офф клуб из Ярославля остановился в четвертьфинале, проиграв ЦСКА 3:4, который в последствии завоевал трофей.

    В начале сезона коллектив был неплох в спаррингах, а в первом своем матче чемпионата дома проиграл «Торпедо» 2:5, несмотря на то, что в два раза перебросал соперника.

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    «Трактор» в предыдущем сезоне в Восточной конференции стал только девятым, и соответственно не смог пробиться в плей-офф.

    В предсезонных спаррингах команда одержала шесть викторий при одном фиаско. На старте чемпионата коллектив на выезде добился волевой победы над «Ладой» 2:1, а накануне в гостях уступил «Ак Барсу» 3:5.

    «Локомотив» вряд ли себе позволит проиграть вторую домашнюю встречу подряд. Так что советуем ставить на викторию клуба из Ярославля с нулевой форой.

    Ставка: победа «Локомотива» с 0 форой за 1.45.

    «ЮКД Дублин» — «Дерри Сити»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «ЮКД Дублин» уже ничего не сможет спасти от понижения в классе. Столичная команда плотно засела на самом дне турнирки и наверняка там финиширует.

    «Студенты» в текущем сезоне смогли выиграть лишь две игры из 28 проведенных и пропустили аж 71 гол при всего 15 забитых. За минувшие семь встреч чемпионата у них шесть фиаско и одна мировая.

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    «Дерри Сити» еще не теряет надежды стать чемпионом Ирландии. Сейчас он идет вторым с отставанием в семь баллов от лидера, но имеет одну игру в запасе.

    «Кондитеры» в рамках чемпионата страны проигрывали последний раз еще в июне. После этого они расписали две мировые и добились трех выигрышей. Один из них был в прошлом туре в гостях над середняком «Дандолком» 3:1.

    Гости не должны иметь проблем с главным аутсайдером первенства и сократят отставание от лидера.

    Ставка: победа «Дерри Сити» с форой (-1,5) за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.32.

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    Экспресс дня 6 сентября: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Экспресс. «Ак Барс» снова победит, а «Локомотив» добудет первые очки в сезоне
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