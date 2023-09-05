В очередном экспрессе рассмотрим один поединок в КХЛ, а также футбольные матчи в кубковых турнирах Англии и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск

Хоккей. КХЛ

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне клуб пробился в плей-офф со второго места на Западе. После чего прошел четыре раунда и в финальном противостоянии «армейцы» одолели «Ак Барс» 4:3.

В данном же сезоне московский коллектив сначала на домашнем льду уступил «Ак Барсу» 2:5, а затем также в родных стенах оказались сильней «Адмирала» 4:1.

«Металлург» в предыдущем сезоне в «регулярке» на Востоке стал пятым, а в плей-офф команда остановилась на стадии четвертьфинала, в четырех встречах уступив «Авангарду».

В текущем сезоне коллектив проиграл пять из семи проведенных спаррингов, а также в первой встрече чемпионата магнитогорцы на выезде в овертайме потерпели поражение от «Автомобилиста» 2:3.

Ставим здесь на викторию «армейцев» с 0 форой, ведь они играют при своих зрителях, а «магнитка» на старте сезона смотрится не лучшим образом.

Ставка: победа ЦСКА с 0 форой за 1.50.

«Болтон» — «Солфорд»

Футбол. Трофей английской лиги

«Болтон» этот сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Англии (Лига 1). И там команда после шести проведенных туров делит первое место еще с тремя командами, имея в активе 13 баллов.

Коллектив смог выиграть четыре игры при одной мировой и одном фиаско. В преддверии этой встречи «Болтон» в рамках чемпионата на своем поле переиграл «Дерби Каунти» со счетом 2:1.

«Солфорд» в текущем сезоне выступает на ранг ниже, чем предстоящий противник. Там он идет во второй части турнирной таблицы, незначительно опережая опасную зону.

Команда смогла выиграть лишь две игры из шести при одной мировой и трех поражениях. Однако стоит отметить, что в Кубке лиги «Солфорд» смог выбить «Лидс», одолев его дома по пенальти.

В данном противостоянии ставим на победу «Болтона», так как «Солфорд» вне родных стен выступает очень уж неуверенно.

Ставка: победа «Болтона» за 1.69.

«Оре» — «АБ Копенгаген»

Футбол. Кубок Дании

«Оре» — это представитель четвертого дивизиона Дании. И там команда после пяти туров находится в середине турнирной таблицы и имеет неплохие шансы побороться за повышение.

Коллектив в чемпионате по два раза побеждал и уступали, а также раз сыграл вничью. Причем зачастую матчи с его участием были верховыми. В Кубке же «Оре» успел пройти уже один раунд.

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«АБ Копенгаген» выступает в этом сезоне в третьем по силе дивизионе Дании, где на текущий момент идет в верхней части турнирки и наверняка будет бороться за повышение в классе.

За пять туров чемпионата «академики» расписали три мировые, а также по разу уступали и побеждали. Как и их предстоящий противник, они довольно-таки результативно играют в этом сезоне.

В этой игре рассчитываем на то, что оба коллектива сыграют от атаки, и на пару соперникам удастся превысить тотал в три мяча.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.72.

Общий коэффициент — 4.36.