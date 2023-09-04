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    «Зриньски» и «Струга» победят, а «Рединг» выиграть не сможет

    Экспресс дня 4 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Зриньски»
    В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Боснии и Македонии, а также на игру низшего дивизиона Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Зриньски» — «Широки Бриег»

    Футбол. Чемпионат Боснии

    «Зриньски» вписал свое имея в историю боснийского футбола, ведь накануне он стал первой командой своей страны, которая пробилась в групповую стадию еврокубка (Лигу конференций).

    В чемпионате же Боснии команда из города Мостар провела только два поединка и оба их выиграла с общим счетом 8:4. А в преддверии этой игры она расписала дома мировую с австрийским ЛАСКом 1:1 в матче ЛЕ.

    «Широки Бриег» в еврокубках в этом сезоне не участвует и поэтому полностью сконцентрировался на чемпионате страны, где он провел четыре поединка и ни разу в них не проиграл.

    У коллектива три виктории и один мировой исход. Но забила команда лишь шесть мячей, пропустив только два. Со своим же предстоящим противником «Широки Бриег» играет плохо, проиграв ему четыре из пяти последних встреч.

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    • На этот раз также ставим на викторию «Зринськи», который после удачного выступления в еврокубках наверняка закрепит свой успех и на внутренней арене.

    Ставка: победа «Зриньски» за 1.46.

    «Струга» — «Тиквес»

    Футбол. Чемпионат Македонии

    «Струга» же не смогла пробиться в групповую стадию еврокубкового турнира. На последнем этапе отбора ЛК она дважды проиграла исландскому «Брейдаблику» по 0:1 и теперь будет сконцентрирована только на чемпионате страны.

    И пока в чемпионате Македонии команда идет в нижней части турнирки, набрав только три очка в двух играх. К данной же игре она подходит с серией из четырех фиаско кряду.

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    «Тиквекс» отыграл пять встреч в текущем чемпионате Македонии и разместился с семью очками в середине турнирной таблицы, существенно отставая от лидеров первенства.

    Команда смогла отпраздновать две виктории, столько же раз она еще проиграла и расписала одну мировую. На поле же «Струги» она еще ни разу не забивала и проиграла две игры из трех.

    Действующий чемпион теперь полностью сконцентрируется на чемпионате и должен прервать свою негативную серию в игре с весьма удобным соперником.

    Ставка: победа «Струги» за 1.48.

    «Кембридж Юнайтед» — «Рединг»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кембридж Юнайтед» по итогам пяти проведенных матчей в третьем по рангу дивизионе Англии расположился в середине турнирной таблицы, набрав девять пунктов.

    Коллектив смог отпраздновать три виктории и дважды проиграть. В своей последней проведенной игре «Кембридж Юнайтед» уступил в гостях 0:2 аутсайдеру «Лейтон Ориент».

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    «Рединг», который в прошлом сезоне вылетел из Чемпионшипа, начал этот сезон с штрафом в одно очко и сейчас с пятью баллами идет немного ниже в таблице, чем предстоящий противник.

    «Бисквиты» смогли в текущем первенстве дважды победить и еще три встречи они проиграли. В минувшем туре они уступили в гостях «Экстеру» 1:2, а до этого дважды подряд выиграли.

    «Рединг» слабо проводит выездные поединки, поэтому вряд ли в этой встрече сможет рассчитывать на победу.

    Ставка: 1Х за 1.42>.

    Общий коэффициент — 3.06.

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    Экспресс дня 4 сентября: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Экспресс. «Зриньски» и «Струга» победят, а «Рединг» выиграть не сможет
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