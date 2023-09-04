В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Боснии и Македонии, а также на игру низшего дивизиона Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Зриньски» — «Широки Бриег»

Футбол. Чемпионат Боснии

«Зриньски» вписал свое имея в историю боснийского футбола, ведь накануне он стал первой командой своей страны, которая пробилась в групповую стадию еврокубка (Лигу конференций).

В чемпионате же Боснии команда из города Мостар провела только два поединка и оба их выиграла с общим счетом 8:4. А в преддверии этой игры она расписала дома мировую с австрийским ЛАСКом 1:1 в матче ЛЕ.

«Широки Бриег» в еврокубках в этом сезоне не участвует и поэтому полностью сконцентрировался на чемпионате страны, где он провел четыре поединка и ни разу в них не проиграл.

У коллектива три виктории и один мировой исход. Но забила команда лишь шесть мячей, пропустив только два. Со своим же предстоящим противником «Широки Бриег» играет плохо, проиграв ему четыре из пяти последних встреч.

На этот раз также ставим на викторию «Зринськи», который после удачного выступления в еврокубках наверняка закрепит свой успех и на внутренней арене.

Ставка: победа «Зриньски» за 1.46.

«Струга» — «Тиквес»

Футбол. Чемпионат Македонии

«Струга» же не смогла пробиться в групповую стадию еврокубкового турнира. На последнем этапе отбора ЛК она дважды проиграла исландскому «Брейдаблику» по 0:1 и теперь будет сконцентрирована только на чемпионате страны.

И пока в чемпионате Македонии команда идет в нижней части турнирки, набрав только три очка в двух играх. К данной же игре она подходит с серией из четырех фиаско кряду.

«Тиквекс» отыграл пять встреч в текущем чемпионате Македонии и разместился с семью очками в середине турнирной таблицы, существенно отставая от лидеров первенства.

Команда смогла отпраздновать две виктории, столько же раз она еще проиграла и расписала одну мировую. На поле же «Струги» она еще ни разу не забивала и проиграла две игры из трех.

Действующий чемпион теперь полностью сконцентрируется на чемпионате и должен прервать свою негативную серию в игре с весьма удобным соперником.

Ставка: победа «Струги» за 1.48.

«Кембридж Юнайтед» — «Рединг»

Футбол. Чемпионат Англии

«Кембридж Юнайтед» по итогам пяти проведенных матчей в третьем по рангу дивизионе Англии расположился в середине турнирной таблицы, набрав девять пунктов.

Коллектив смог отпраздновать три виктории и дважды проиграть. В своей последней проведенной игре «Кембридж Юнайтед» уступил в гостях 0:2 аутсайдеру «Лейтон Ориент».

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«Рединг», который в прошлом сезоне вылетел из Чемпионшипа, начал этот сезон с штрафом в одно очко и сейчас с пятью баллами идет немного ниже в таблице, чем предстоящий противник.

«Бисквиты» смогли в текущем первенстве дважды победить и еще три встречи они проиграли. В минувшем туре они уступили в гостях «Экстеру» 1:2, а до этого дважды подряд выиграли.

«Рединг» слабо проводит выездные поединки, поэтому вряд ли в этой встрече сможет рассчитывать на победу.

Ставка: 1Х за 1.42>.

Общий коэффициент — 3.06.