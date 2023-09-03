ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Альдо5 звездных бойцов UFC, перешедших из ММА в бокс Брадли БарколаБрадли Баркола: ПСЖ выложил 45 млн евро за преемника Мбаппе, который играет как Рашфорд Евгений КузнецовКакие звезды НХЛ все еще доступны для обмена в начале сентября?
    Все новости спорта

    «Интер» продлит серию побед, а «Астон Вилла» забьет на «Энфилде»

    Экспресс дня 3 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Лас-Пальмас»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» готовится к очередному матчу в статусе третьей команды Ла Лиги, отставая лишь от двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико».

    Команда Мичела Санчеса начала с ничьей с «Реал Сосьедадом», после чего одержала победы над «Хетафе» и «Севильей».

    Мощный старт «Жироны», безусловно, стал сюрпризом, хотя она и прошлый сезон здорово провела.

    А еще надо отметить качественную работу клуба на трансферном рынке. «Жирона» подписала экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Дейли Блинда, защитника «Барселоны» Эрика Гарсию и украинского нападающего Артема Довбика.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Лас-Пальмас» пока еще ни разу не побеждал в новом сезоне, и, скорее всего, «Жирона» продлит безвыигрышную серию гостей.

    Ставка: победа «Жироны» за 1.63.

    «Ливерпуль» — Астон Вилла«

    Футбол. Чемпионат Англии

    "Ливерпуль" на прошлой неделе совершил впечатляющий камбэк в гостевом матче с "Ньюкаслом", который стал серьезным поводом для оптимизма для всех болельщиков "красных".

    В середине первого тайма "Ливерпуль" допустил результативную ошибку в обороне, а вскоре после этого остался в меньшинстве — красную карточку получил Вирджил ван Дейк.

  • Дубль Дарвина. Уверенность «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» должна беспокоить «Ман Сити»
  • Реакция спортивных СМИ на волевую победу мерсисайдцев в Ньюкасле
  • 28/08/2023

    • Итог — 2:1 победа "мерсисайдцев". Главным героем стал Дарвин Нуньес. Уругвайский нападающий забил два мяча после 80-й минуты.

    Это был один из лучших матчей "Ливерпуля" в этом году, учитывая ряд непростых обстоятельств.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Но предстоящая игра, по всей видимости, будет не проще предыдущей. "Астон Вилла" сейчас в полном порядке. После неприятного поражения от "Ньюкасла" (1:5), которое больше похоже на недоразумение, команда Унаи Эмери выдала серию из четырех ярких побед. На этом отрезке "Астон Вилла" забила 15 мячей.

    В общем, оборону "Ливерпуля" и Алиссона ждет очередная сложная проверка.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.65.

    "Интер" — "Фиорентина"

    Футбол. Чемпионат Италии

    "Интер" начал сезон с двух уверенных побед. Очевидно, что "нерадзурри" будут бороться за Скудетто.

    Выход в финал предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов стал серьезным психологическим подспорьем для команды Симоне Индзаги.

    В первом туре "Интер" спокойно выиграл на своем поле у "Монцы" (2:0) благодаря двум голам Лаутаро Мартинеса.

    Все прогнозы на Серию А

    Потом была гостевая победа над "Кальяри" — тоже 2:0, а один из мячей снова забил Лаутаро.

    "Фиорентина" тем временем уже успела потерять очки в домашнем матче с "Лечче" и с трудом прошла венский "Рапид" в квалификации Лиги Европы.

    Вряд ли "Интер" упустит возможность набрать очередные три очка в матче против уставшего соперника.

    Ставка: победа "Интера" за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витязь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 сентября: прогноз, ставка (4.38), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Экспресс. «Интер» продлит серию побед, а «Астон Вилла» забьет на «Энфилде»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры