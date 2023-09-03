В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Жирона» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» готовится к очередному матчу в статусе третьей команды Ла Лиги, отставая лишь от двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико».

Команда Мичела Санчеса начала с ничьей с «Реал Сосьедадом», после чего одержала победы над «Хетафе» и «Севильей».

Мощный старт «Жироны», безусловно, стал сюрпризом, хотя она и прошлый сезон здорово провела.

А еще надо отметить качественную работу клуба на трансферном рынке. «Жирона» подписала экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Дейли Блинда, защитника «Барселоны» Эрика Гарсию и украинского нападающего Артема Довбика.

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«Лас-Пальмас» пока еще ни разу не побеждал в новом сезоне, и, скорее всего, «Жирона» продлит безвыигрышную серию гостей.

Ставка: победа «Жироны» за 1.63.

«Ливерпуль» — Астон Вилла«

Футбол. Чемпионат Англии

"Ливерпуль" на прошлой неделе совершил впечатляющий камбэк в гостевом матче с "Ньюкаслом", который стал серьезным поводом для оптимизма для всех болельщиков "красных".

В середине первого тайма "Ливерпуль" допустил результативную ошибку в обороне, а вскоре после этого остался в меньшинстве — красную карточку получил Вирджил ван Дейк.

Итог — 2:1 победа "мерсисайдцев". Главным героем стал Дарвин Нуньес. Уругвайский нападающий забил два мяча после 80-й минуты.

Это был один из лучших матчей "Ливерпуля" в этом году, учитывая ряд непростых обстоятельств.

Но предстоящая игра, по всей видимости, будет не проще предыдущей. "Астон Вилла" сейчас в полном порядке. После неприятного поражения от "Ньюкасла" (1:5), которое больше похоже на недоразумение, команда Унаи Эмери выдала серию из четырех ярких побед. На этом отрезке "Астон Вилла" забила 15 мячей.

В общем, оборону "Ливерпуля" и Алиссона ждет очередная сложная проверка.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.65.

"Интер" — "Фиорентина"

Футбол. Чемпионат Италии

"Интер" начал сезон с двух уверенных побед. Очевидно, что "нерадзурри" будут бороться за Скудетто.

Выход в финал предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов стал серьезным психологическим подспорьем для команды Симоне Индзаги.

В первом туре "Интер" спокойно выиграл на своем поле у "Монцы" (2:0) благодаря двум голам Лаутаро Мартинеса.

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Потом была гостевая победа над "Кальяри" — тоже 2:0, а один из мячей снова забил Лаутаро.

"Фиорентина" тем временем уже успела потерять очки в домашнем матче с "Лечче" и с трудом прошла венский "Рапид" в квалификации Лиги Европы.

Вряд ли "Интер" упустит возможность набрать очередные три очка в матче против уставшего соперника.

Ставка: победа "Интера" за 1.63.

Общий коэффициент — 4.38.