В данном экспрессе поставим на поединки с участием «Ман Сити», «Челси» и мадридского «Реала». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии

После провала в прошлом сезоне «Челси» в летнее трансферное устроил знатную чистку своего состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро.

В первой игре сезона «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» 1:1, затем проиграли в дерби «Вест Хэму» 1:3. После чего поочередно одолели дома 3:0 «Лутон» в АПЛ и «Уимблдон» 2:1 в Кубке лиги.

«Ноттингем Форест» после долгого перерыва в прошлом году вернулся в элиту английского футбола и с большим трудом смог удержаться там, совсем незначительно опередив зону вылета.

На старте нового сезона «лесники» уступили в гостях «Арсеналу» 1:2, потом одолели дома «Шеффилд Юнайтед» 2:1, а затем поочередно проиграли «МЮ» на выезде 2:3 в АПЛ и на своем поле 0:1 «Бернли» в Кубке лиги.

Прогнозируем, что «Челси» выиграет и третью домашнюю игру подряд, справившись с весьма скромным по меркам АПЛ «Ноттингемом».

Ставка: победа «Челси» за 1.46.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» в прошлом году сделал требл, выиграв наконец-то Лиги чемпионов. Новый же сезон клуб Гвардиолы начал с поражения по пенальти от «Арсенала» в Суперкубки Англии.

После этого у «горожан» осечек не было. Они стали победителями Суперкубка УЕФА, а также выиграли все три проведенные игры в чемпионате страны с общим счетом 6:1.

«Фулхэм» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине таблицы. Причем команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но неудачно провела концовку первенства.

В первом туре нового чемпионата «дачники» одолели в выездном поединке «Эвертон» со счетом 1:0, во второй игре были неожиданно дома разгромлены «Брентфордом» 0:3, а в прошлом туре отобрали очки у «Арсенала» — 2:2.

«Горожане» наверняка продлят свое победное шествие в АПЛ и вполне могут выдать с «дачниками» результативный поединок.

Ставка: победа «Ман Сити» + ТБ 2,5 за 1.51.

«Реал» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» в прошлом сезоне проиграл борьбу за золото «Барселоне», финишировав вторым. В Лиге чемпионов он не смог защитить свой титул, уступив в полуфинале «Ман Сити».

Однако без трофея «сливочные» не остались, завоевав Кубок Испании. В новом же чемпионате мадридцы выиграли все три проведенные, поочередно одолев на выезде «Атлетик» из Бильбао 2:0, «Альмерию» 3:1 и 1:0 «Сельту».

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«Хетафе» в прошлом сезоне с большим трудом сохранил свою прописку в элите, финишировав недалеко от зоны вылета, опередив ее всего лишь на два очка.

Новый розыгрыш Примеры «синие» начали с почетной домашней мировой против «Барселоны» 0:0, после чего они на выезде были разгромлены «Жироной» 0:3, а в минувшем туре дома одолели 1:0 «Алавес».

Столь скромный соперник вряд ли сможет остановить «Реал» в Мадриде. В общем, здесь ставим на уверенный выигрыш «сливочных».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.53.

Общий коэффициент — 3.37.