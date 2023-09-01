ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ? Чон Чхан Сон5 самых ярких побед «Корейского зомби» Бреннан ДжонсонСтрасти по Джонсону. Почему топ-клубы ведут борьбу за форварда «Ноттингем Фореста»
  • 12:08
    • «Динамо» объявило о переходе Сазонова в «Торино»
  • 13:36
    • «Рома» объявила о переходе Лукаку
  • 12:41
    • Захарян рассказал, почему перешел в «Реал Сосьедад»
  • 11:25
    • Лидер «Фулхэма» близок к переходу в «Баварию»
  • 11:14
    • Агент Миранчука подтвердил, что игрок останется в «Аталанте»
  • 10:16
    • Стало известно, сыграет ли Дзюба в матче «Локомотива» с «Балтикой»
  • 09:49
    • Тикнизян не покинет «Локомотив» до закрытия трансферного окна
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» поставит на место новичка АПЛ, а «Милан» и «Рома» пробьют «верх»

    Экспресс дня 1 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лутон» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Лутон» в прошедшем сезоне героически прорвался в АПЛ, но закрепиться в элитном дивизионе скромному клубу, похоже, будет очень сложно.

    Первые матчи показали, что дебютант пока совершенно не готов к таким скоростям. В первом туре «Лутон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), а потом получил «трёшку» от «Челси».

    Среди недели команда Роб Эдвардса с трудом обыграла «Джиллингем» (3:2) в Кубке лиги. Если что, «Джиллингем» — представитель четвертого по силе английского дивизиона.

    «Вест Хэм» тем временем отправился в гости к новичку лиги после двух мощных побед.

    Команда Дэвида Мойеса забила по три мяча «Челси» и «Брайтону», выиграв в обоих случаях со счетом 3:1. Как говорится, почувствуйте разницу.

  • Эпоха хаоса в «Манчестер Юнайтед»: почему они такие непредсказуемые?
  • Новый сезон не принес «красным дьяволам» ожидаемой стабильности
  • Вчера

    • Вряд ли лондонский клуб упустит возможность набрать три очка. К слову, после этого матча у «Вест Хэма» есть шанс единолично возглавить таблицу АПЛ.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.77.

    «Рома» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Первые матчи дали болельщикам «Милана» серьезный повод для оптимизма. И это результат плодотворной работы клуба на трансферном рынке.

    В первом туре «россонери» выиграли на выезде у «Болоньи» — 2:0. А в следующем матче команда Стефано Пиоли разбила «Торино» — 4:1.

    В обоих матчах отлично проявило себя нападение «Милана», в том числе Оливье Жиру. Француз забил уже три мяча.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Между тем, «Рома» пока барахлит. После домашней ничьей с «Салернитаной» (2:2) команда Жозе Моуринью проиграл «Вероне» (1:2).

    Но ситуация вскоре должна наладиться. В конце августа римляне подписали сразу двух нападающих — Ромелу Лукаку и Сердара Азмуна. Как ни крута, а это серьезное усиление.

    Что касается предстоящего матча, то комнады, скорее всего, порадуют зрителей голами. «Милан» сейчас отлично бежит в атаку, но при этом не всегда надежно играет в обороне. Соперники вполне способны организовать три гола на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

    «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Позади только два тура, а «Боруссия» уже успела потерять очки. Первые матчи, надо признать, получились для «шмелей» чересчур непростыми.

    На прошлой неделе вице-чемпион Германии сыграл на выезде вничью с «Бохумом» — 1:1.

    А перед этим «Боруссия» с трудом дожала на своем поле «Кельн» — 1:0. Сложно было представить, что в этих матчах команда Эдина Терзича забьет лишь одному голу.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Между тем, поднявшийся в первую Бундеслигу «Хайденхайм» пока что не набирал очков. Сначала команда Франка Шмидта уступила «Вольфсбургу» (0:2), а потом — «Хоффенхайму».

    Скорее всего, «Дортмунд» устроит серьезное испытание для не самой сильной обороны гостей.

    Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.76.

    Общий коэффициент — 7.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Дрейпер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ммо — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сонего — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Свитолина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Самсонова — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мартич — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Касаткина — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Александрова — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тревизан — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Беррейдж — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Карабах — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Берреттини — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 1 сентября: прогноз, ставка (7.32), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Экспресс. «Вест Хэм» поставит на место новичка АПЛ, а «Милан» и «Рома» пробьют «верх»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры