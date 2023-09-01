В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лутон» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лутон» в прошедшем сезоне героически прорвался в АПЛ, но закрепиться в элитном дивизионе скромному клубу, похоже, будет очень сложно.

Первые матчи показали, что дебютант пока совершенно не готов к таким скоростям. В первом туре «Лутон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), а потом получил «трёшку» от «Челси».

Среди недели команда Роб Эдвардса с трудом обыграла «Джиллингем» (3:2) в Кубке лиги. Если что, «Джиллингем» — представитель четвертого по силе английского дивизиона.

«Вест Хэм» тем временем отправился в гости к новичку лиги после двух мощных побед.

Команда Дэвида Мойеса забила по три мяча «Челси» и «Брайтону», выиграв в обоих случаях со счетом 3:1. Как говорится, почувствуйте разницу.

Вряд ли лондонский клуб упустит возможность набрать три очка. К слову, после этого матча у «Вест Хэма» есть шанс единолично возглавить таблицу АПЛ.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.77.

«Рома» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии

Первые матчи дали болельщикам «Милана» серьезный повод для оптимизма. И это результат плодотворной работы клуба на трансферном рынке.

В первом туре «россонери» выиграли на выезде у «Болоньи» — 2:0. А в следующем матче команда Стефано Пиоли разбила «Торино» — 4:1.

В обоих матчах отлично проявило себя нападение «Милана», в том числе Оливье Жиру. Француз забил уже три мяча.

Между тем, «Рома» пока барахлит. После домашней ничьей с «Салернитаной» (2:2) команда Жозе Моуринью проиграл «Вероне» (1:2).

Но ситуация вскоре должна наладиться. В конце августа римляне подписали сразу двух нападающих — Ромелу Лукаку и Сердара Азмуна. Как ни крута, а это серьезное усиление.

Что касается предстоящего матча, то комнады, скорее всего, порадуют зрителей голами. «Милан» сейчас отлично бежит в атаку, но при этом не всегда надежно играет в обороне. Соперники вполне способны организовать три гола на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

«Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

Позади только два тура, а «Боруссия» уже успела потерять очки. Первые матчи, надо признать, получились для «шмелей» чересчур непростыми.

На прошлой неделе вице-чемпион Германии сыграл на выезде вничью с «Бохумом» — 1:1.

А перед этим «Боруссия» с трудом дожала на своем поле «Кельн» — 1:0. Сложно было представить, что в этих матчах команда Эдина Терзича забьет лишь одному голу.

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Между тем, поднявшийся в первую Бундеслигу «Хайденхайм» пока что не набирал очков. Сначала команда Франка Шмидта уступила «Вольфсбургу» (0:2), а потом — «Хоффенхайму».

Скорее всего, «Дортмунд» устроит серьезное испытание для не самой сильной обороны гостей.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.76.

Общий коэффициент — 7.32.