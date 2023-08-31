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    «Фиорентина»
    В данном экспрессе рассмотрим три ответных матча последнего квалификационного раунда Лиги конференций и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спарта» Прага — «Динамо» Загреб

    Футбол. Лига Европы

    Загребское «Динамо» в первом поединке этих команд добыло волевую домашнюю викторию во счетом 3:1. Хорваты полностью переиграли своего оппонента и могли забить гораздо больше.

    Напомним, что «Спарта» в этом турнире оказалась после вылета из Лиги чемпионов, где она по пенальти проиграла «Копенгагену», дважды расписав с ним мировые.

    «Динамовцы» также выбыли из самого престижного еврокубка, уступив дорогу там греческому «АЕКу», проиграв ему сперва дома 1:2, а в ответке сыграв вничью со счетом 2:2, упустив победу перед самым финальным свистком.

    Стоит отметить, что оба коллектива в новом сезоне выступают довольно-таки результативно и только в одном матче из десяти не смогли распечатать ворота своих соперников.

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    И исходя из этого, и из результата первого поединка этих клубов, рекомендуем ставить здесь на обмен голами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.80.

    «Шериф» — «КИ Клаксвик»

    Футбол. Лига Европы

    Неделю тому назад на Фарерских островах данные команды расписали мировую со счетом 1:1. Хозяева смогли забить первыми в начале второго тайма, но свое преимущество не удержали.

    Напомним, что «Шериф» стартовал в Лиге чемпионов и был выбит там на второй стадии отбора «Маккаби» из Хайфы, а в этом турнире прошел один раунд, одолев по сумме двух встреч белорусский «БАТЭ» 7:3.

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    «КИ Клаксвик» уже вписал свое имея в историю фарерского футбола, так как будет первым клубом от этой страны, кто будет выступать на групповом этапе еврокубка.

    Команда также начала с квалификации Лиги чемпионов, где сенсационно сумела пройти «Ференцварош» и «Хеккен». И только в третьем раунде самого главного еврокубка коллектив с Фарер уступил дорогу норвежскому «Мольде».

    Фарерскую сенсацию соперники уже хорошо изучили, да и «Шериф» банально сильнее островитян.

    Ставка: победа «Шерифа» с форой (-1) за 1.72.

    «Фиорентина» — «Рапид»

    Футбол. Лига конференций

    Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги конференций поставил себе довольно-таки в затруднительное положение и может пролететь мимо группового этапа, ведь он проиграл первый матч в гостях со счетом 0:1.

    После этого «Фиорентина» упустила победу над «Лечче» 2:2 в чемпионате Италии, ведя по ходу матча 2:0. И это был ее второй матч в новой Серии А. На старте турнира она в гостях разгромила «Дженоа» 4:1.

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    «Рапид» успел до этого уже убрать со своего пути одного соперника. На предыдущем этапе он выбил венгерский «Дебрецен», расписав в первом матче дома мировую 0:0, но затем добыв выездную викторию 5:0.

    В чемпионате Австрии клуб из Вены провел пять туров и идет там четвертым, но уже существенно отстает от лидера. В преддверии этой игры он дома не смог одолеть «Тироль» 1:1.

    Итальянский клуб приложит максимум усилий, чтобы не смазать свой еврокубковый сезон.

    Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1,5) за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.79.

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