В данном экспрессе будут ответные поединки последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Копенгаген» — «Ракув»

Футбол. Лига чемпионов

В первой игре этих команд, которая прошла неделю тому назад в Польше, минимальную викторию со счетом 1:0 отпраздновал «Копенгаген», забив единственный гол еще в дебюте матча.

После этого датские «львы» в рамках чемпионата страны проиграли на своем поле «Силькеборгу» 1:3. И данное фиаско стал для них первым в этом сезоне. До этого «Копенгаген» выиграл восемь встреч и дважды сыграл вничью.

«Ракув», в отличие от своего предстоящего противника, не проводил свой поединок на внутренней арене после их очной встречи, дав отдых футболистам перед важной ответкой.

Польский чемпион также сильно проводит этот сезон и потерпел только два поражения в новом сезоне за 11 проведенных игр. Еще шесть матчей он выиграл и трижды играл вничью.

От ответного поединка этих клубов также ждем упорной борьбы и небольшое количество забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.51.

«ПСВ» — «Рейнджерс»

Футбол. Лига чемпионов

Неделю тому назад данные клубы не выявили победителя. Поединок в Шотландии завершился результативной мировой 2:2. «Рейнджерс» два раза вел в счете, но голландцы каждый раз отыгрывались.

«ПСВ» в новом сезоне завоевал уже Суперкубком страны и выиграл оба матча чемпионата, а на предыдущем этапе квалификации ЛЧ прошел австрийский «Штурм», дважды его обыграв — 4:1 и 3:1.

Коллектив из Глазго этой Лиги чемпионов также преодолел уже один этап, справившись на предыдущем с швейцарским «Серветтом», обыграв его дома 2:1 и расписав мировую на выезде 1:1.

«Рейнджерс» же в этом сезоне уже проиграл один поединок, уступив еще на старте чемпионата. В преддверии этой игры он на внутренней арене переиграл в гостях 2:0 «Росс Каунти».

Скорее всего, и в ответном поединке команды продолжат обоюдную забивную тенденцию.

Ставка: обе забьют — да за 1.70.

«АЕК» — «Антверпен»

Футбол. Лига чемпионов

«АЕК» в первой игре этих соперников проиграл со счетом 0:1, пропустив гол еще в начале игры. После этого он не смог одолеть и новичка в чемпионате страны, сыграв вничью 1:1.

Напомним, что предыдущем этапе ЛЧ клуб из Афин в драматическом противостоянии смог пройти хорватское «Динамо» из Загреба, обыграв его сперва в гостях 2:1, а дома расписав мировую 2:2, причем сравняв счет аж на 11-й компенсированной минуте игры.

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«Антверпен» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии впервые за последние 66 лет, но из-за невысокого положения ассоциации в рейтинге УЕФА команда не попала сразу в групповой этап.

Отметим, что в новом сезоне «красные» уже успели выиграть Суперкубок страны, а также провести четыре матча чемпионата, в которых добыли две виктории при одном фиаско и одной ничьей.

На этот раз ждем от этих команд более активных действий в атаке и ставим на более результативный поединок, чем в первом матче.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.48.

Общий коэффициент — 3.79.