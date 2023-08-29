В предстоящем экспрессе будут ответные поединки финальной стадии отбора Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Галатасарай» — «Мольде»

Футбол. Лига чемпионов

«Галатасарай» в первом матче этих команд смог добыть выездную победу со счетом 3:2. Однако далась она с большим трудом и победный мяч был забить уже в компенсированное к игре время.

До этого чемпион Турции убрал со своего пути уже двоих соперников в этой Лиге чемпионов — литовский «Жальгирис» и словенскую «Олимпию». Отметим, что в новом сезоне стамбульцы еще не знали горечи поражений.

«Мольде» также преодолел до этого этапа две стадии квалификации ЛЧ, выбив финский «ХИК» и фарерский «КИ Клаксвик», каждый раз уступая сперва в гостях, но затем дома побеждая с нужным счетом.

У чемпиона Норвегии два фиаско за прошедшие семь встреч в различных турнирах, оба которые пришлись на еврокубки. Помимо них, в этот период он трижды победил и расписал две мировые.

«Галатасарай» обладает отличным подбором исполнителей и в ответной игре вновь обязан оказываться сильнее.

Ставка: победа «Галатасарая» за 1.64.

«Панатинаикос» — «Брага»

Футбол. Лига чемпионов

Неделю тому назад в Португалии «Брага» смогла обыграть «Панатинаикос» со счетом 2:1. Причем хозяева позволили размочить счет аж на пятой компенсированной минуте игры.

После этого вице-чемпион Греции на внутренней арене разгромил «Волос» 3:0. Напомним, что до этого в квалификации Лиги чемпионов он прошел украинский «Днепр-1» и французский «Марсель», забивая в каждом поединке.

Бронзовый призер прошлого чемпионата Португалии до этого преодолел только одну стадию отбора, на которой без проблем справился с сербским клубом «Бачка-Топола» — 3:0 и 4:1.

Помимо этих встреч, «Брага» успела провести два матча на внутренней арене, выиграв и проиграв там по разу. Причем каждый раз эти матчи были результативными.

От данной встречи вполне стоит ждать хотя бы пару забитых мячей, ведь обе команды демонстрируют очень атакующий футбол на старте этого сезона.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.45.

«Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа

Футбол. Лига чемпионов

«Янг Бойз» в ранге чемпиона Швейцарии стартовал в отборе Лиги чемпионов только с последней стадии. И в первом матче этих противников привез ничью из Израиля — 0:0.

До этого «желто-черные» проводили матчи только на внутренней арене и ни разу не проиграли в них, добыв три победных результата и два мировых исхода.

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Клуб из Хайфы стартовал еще на первой стадии квалификации этой Лиги чемпионов и успел пройти уже троих соперников. Сперва он легко выбил чемпиона Мальты.

Затем «Маккаби» пришлось повозиться с молдавским «Шерифом», вырвав у него викторию только по итогам овертайма, а на предыдущем этапе израильтяне прошли братиславский «Слован», дважды его обыграв.

Оба соперника достойны выйти в групповой этап ЛЧ, но так как игра пройдет на поле «Янг Бойз» после выездной мировой, именно на его проход мы и ставим.

Ставка: проход «Янг Бойз» за 1.44.

Общий коэффициент — 3.42.