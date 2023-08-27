В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ювентус» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

Почти вся Италия в напряжении. Причини — «Ювентус» снова в порядке.

Да, «Старая синьора» по-прежнему играет в ужасно примитивный футбол, но для Серии А этого вполне достаточно, чтобы быть на вершине.

В первом туре команда Массимилиано Аллегри разбила на выезде всегда неприятный «Удинезе» — 3:0.

И теперь уже ни у кого нет сомнений, что победа «Юве» над «Реалом» (3:1) в одном из выставочных матчей не была случайной.

Вряд ли у «Старой синьоры» будут проблемы в игре с «Болоньей», с которой справился даже посредственный «Милан» (по именам — неплохо, по игре — типичный середняк).

Скорее всего, «Ювентус» снова выиграет с разницей минимум в два мяча.

Ставка: победа «Ювентуса» + тотал больше 1,5 за 1.87.

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

Хосеп Гвардиола даже не пытался скрывать свой смех, когда журналисты расспрашивали его о причинах поражения от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии.

Конечно, результат так себе, однако главный тренер «Ман Сити» сразу дал понять, что там, где надо, его команда решит любые вопросы, а почти товарищеский матч ее мало интересует.

С тех пор «Сити» выиграл у «Бернли» и «Ньюкасла» в рамках чемпионата Англии и дожал «Севилью» в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

Но показательным стал, в первую очередь, недавний матч с «Ньюкаслом» (0:1). Несмотря на скромный счет, стало ясно, что банда Гвардиолы и в этом сезоне будет главным претендентом на чемпионский титул.

В общем, «Шеффилд Юнайтед» не ждет ничего хорошего в предстоящей игре. Гости забьют два-три мяча и поедут домой.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,0 за 1.46.

«Бавария» — «Аугсбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» на прошлой неделе доказала, что поражение от «Лейпцига» (0:3) в матче за Суперкубок Германии был всего лишь недоразумением.

Команда Томаса Тухеля разнесла в щепки бременский «Вердер». 4:0 — довольно внушительного для гостевого матча даже в случае с Рекордмайстером.

Свой первый мяч за «Баварию» забил Гарри Кейн. Кроме того, он ассистировал Лерою Сане в эпизоде с первым голом в ворота «музыкантов».

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У такой «Баварии» вряд ли будут проблемы в матчах против середняков и аутсайдеров.

После всех разочарований в прошлом сезоне у лучшего клуба Германии больше нет проблем с мотивацией.

Ставка: тотал «Баварии» больше 3,0 за 1.48.

Общий коэффициент — 4.04.