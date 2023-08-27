ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023 «Тоттенхэм»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Онлайн Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
  • 12:13
    • Ахметов готов покинуть «Краснодар» перед закрытием трансферного окна
    Все новости спорта

    «Ювентус» спокойно обыграет «Болонью», а «Бавария» разнесет «Аугсбург»

    Экспресс дня 27 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 августа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Почти вся Италия в напряжении. Причини — «Ювентус» снова в порядке.

    Да, «Старая синьора» по-прежнему играет в ужасно примитивный футбол, но для Серии А этого вполне достаточно, чтобы быть на вершине.

    В первом туре команда Массимилиано Аллегри разбила на выезде всегда неприятный «Удинезе» — 3:0.

    И теперь уже ни у кого нет сомнений, что победа «Юве» над «Реалом» (3:1) в одном из выставочных матчей не была случайной.

  • Серия А. «Наполи» начал защиту титула с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 22/08/2023

    • Вряд ли у «Старой синьоры» будут проблемы в игре с «Болоньей», с которой справился даже посредственный «Милан» (по именам — неплохо, по игре — типичный середняк).

    Скорее всего, «Ювентус» снова выиграет с разницей минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Ювентуса» + тотал больше 1,5 за 1.87.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Хосеп Гвардиола даже не пытался скрывать свой смех, когда журналисты расспрашивали его о причинах поражения от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии.

    Конечно, результат так себе, однако главный тренер «Ман Сити» сразу дал понять, что там, где надо, его команда решит любые вопросы, а почти товарищеский матч ее мало интересует.

    С тех пор «Сити» выиграл у «Бернли» и «Ньюкасла» в рамках чемпионата Англии и дожал «Севилью» в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Но показательным стал, в первую очередь, недавний матч с «Ньюкаслом» (0:1). Несмотря на скромный счет, стало ясно, что банда Гвардиолы и в этом сезоне будет главным претендентом на чемпионский титул.

    В общем, «Шеффилд Юнайтед» не ждет ничего хорошего в предстоящей игре. Гости забьют два-три мяча и поедут домой.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,0 за 1.46.

    «Бавария» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» на прошлой неделе доказала, что поражение от «Лейпцига» (0:3) в матче за Суперкубок Германии был всего лишь недоразумением.

    Команда Томаса Тухеля разнесла в щепки бременский «Вердер». 4:0 — довольно внушительного для гостевого матча даже в случае с Рекордмайстером.

    Свой первый мяч за «Баварию» забил Гарри Кейн. Кроме того, он ассистировал Лерою Сане в эпизоде с первым голом в ворота «музыкантов».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У такой «Баварии» вряд ли будут проблемы в матчах против середняков и аутсайдеров.

    После всех разочарований в прошлом сезоне у лучшего клуба Германии больше нет проблем с мотивацией.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 3,0 за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Словения — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сербия — Китай
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Сантос
  • Бокс
  • Сегодня в 15:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Кот д’Ивуар
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Дармштадт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикадзе — Касерес
  • Бокс
  • Сегодня в 16:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вестерло — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Химки — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 27 августа: прогноз, ставка (4.04), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Экспресс. «Ювентус» спокойно обыграет «Болонью», а «Бавария» разнесет «Аугсбург»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры