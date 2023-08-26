В данном экспрессе рассмотрим матчи в итальянской Серии А, английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

В минувшем сезоне «Арсенал» был близок к завоеванию титула чемпиона Англии, но слабо провел финиш первенства и в итоге пропустил вперед себя «Ман Сити», довольствовавшись лишь второй строкой.

Начали новый сезон «канониры» с завоевания Суперкубка Англии. После этого они стартовали в чемпионата, где на своем поле одолеть «Ноттингем Форест» 2:1 и на выезде «Кристал Пэлас» 1:0.

«Фулхэм» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине таблицы. Причем команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но неудачно провела концовку первенства.

В первом туре нового чемпионата «дачники» одолели в выездном поединке «Эвертон» со счетом 1:0, однако уже во второй игре были неожиданно дома разгромлены «Брентфордом» 0:3.

«Арсенал» отлично смотрится на старте сезона и при своих зрителях обязан обыгрывать такого соперника в результативном поединке.

Ставка: победа «Арсенала» + ТБ 2,5 за 1.61.

«Фрайбург» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Фрайбург» на хорошем уровне провел прошлый сезон, в чемпионате сумев стать пятым. Причем у команды были неплохие шансы на место в Лиге чемпионов, но она неудачно провела финиш.

В текущем же сезоне коллектив стартовал в Кубке Германии с выездной виктории над «Оберхахеном» 2:0, после чего и в первом туре Бундеслиги клуб добился победы, одолев в гостях «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

«Вердер» по итогам прошлого сезона смог сохранить свою прописку в элитном дивизионе и не вернуться обратно во вторую Бундеслигу, в которой он выступал еще в позапрошлом году.

Правда, опасную зону «музыканты» опередили лишь на три балла. В новом сезоне они сперва в Кубке страны сенсационно уступили в гостях «Виктории» 2:3, а затем в первом туре Бундеслиги потерпели фиаско на своем поле от «Баварии» 0:4.

Учитывая проблемы в обороне у бременцев, хорошим вариантом в этом матче выглядит ставка на количество голов «Фрайбурга» больше 1,5.

Ставка: тотал «Фрайбурга» больше 1,5 гола за 1.67.

«Милан» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

В межсезонье «россонери» отыграли восемь спарринг-встреч, в которых в основном одолевали скромных соперников, а вот более топовым команда проигрывали. А в новом розыгрыш Серии А они одолели в гостях «Болонью» 2:0.

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«Торино» в прошлом сезоне занял десятую позицию в турнирной таблице. Причем от еврокубковой строки «бордовые» отстали всего лишь на три очка.

Новый сезон «быки» начали с Кубка Италии, где на своем поле не без проблем одолели команду из второго дивизиона со счетом 2:1, а в первом туре чемпионата поделили дома с «Кальяри» 0:0.

«Милан» был очень убедителен в первом матче сезона и на своем поле наверняка одолеет прошлогоднего середняка.

Ставка: победа «Милана» за 1.72.

Общий коэффициент — 4.62.