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    Первая в сезоне победа «Челси», очередной выигрыш «Реала» и верховой матч в Германии

    Экспресс дня 25 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Реал»
    В данном экспрессе поставим на поединки английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Лутон Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии

    После провала в прошлом сезоне «Челси» в летнее трансферное устроил знатную чистку своего состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро.

    И в первой игре сезона обновленный состав лондонцев смотрелся неплохо и принес «синим» домашнюю мировую с «Ливерпулем» 1:1. Однако уже во втором туре «Челси» напомнил себя прошлогоднего и проиграл в дерби «Вест Хэму» 1:3.

    «Лутон Таун» после очень долгого перерыва смог вернуться в элиту английского футбола. В прошлом сезоне он стал третьим в Чемпионшипи и через плей-офф добыл себе билет в АПЛ.

    «Шляпники» провели скромную трансферную компанию и успели отыграть пока только один поединок в высшем дивизионе, в котором проиграли на выезде «Брайтону» со счетом 1:4.

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    • Вряд ли новичок лиги сможет оказать достойное сопротивление очень злому «Челси» на его поле.

    Ставка: победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.68.

    «Сельта» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Сельта» в минувшем розыгрыше Примеры вела борьбу за сохранение прописки и не без труда с ней справилась, финишировав всего в трех очках от зоны вылета.

    В этом же розыгрыше чемпионата Испании клуб из Виго набрал всего один балл в двух игра, расписав мировую в прошлом туре в гостях с «Реал Сосьедадом» 1:1. В первом же игровом дне он уступил дома «Осасуне» 0:2.

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    «Реал» в прошлом сезоне проиграл борьбу за золото «Барселоне», финишировав вторым. В Лиге чемпионов он не смог защитить свой титул, уступив в полуфинале «Ман Сити».

    Однако без трофея «сливочные» не остались, завоевав Кубок Испании. В новом же чемпионате мадридцы выиграли обе проведенные игры, поочередно одолев на выезде «Атлетик» из Бильбао 2:0 и «Альмерию» 3:1.

    Мадридцы на старте сезона демонстрируют приличный уровень игры и вполне могут добыть и третью победу подряд.

    Ставка: победа «Реала» за 1.72.

    «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне выступил весьма неплохо. В Бундеслиги он занял третье место и добыл билет в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок Германии.

    Новый же сезон «быки» начали с завоевания Суперкубка страны, одолев «Баварию» 3:0 в Мюнхене. Но в чемпионате они стартовали неубедительно, проиграв в гостях «Байеру» со счетом 2:3.

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    «Штутгарт» в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировал третьим с конца в таблице и вопрос с сохранением прописки решал в стыках, где дважды обыграл «Гамбург» и остался в элите.

    Обе же игры нового сезона «автозаводцы» выиграли всухую. Сперва они в Кубке страны победили 4:0 аматоров, а в первом туре Бундеслиги дома разгромили «Бохум» со счетом 5:0.

    Так как обе команды демонстрируют высокий уровень игры в атаке, то от их очного противостояния ждем результативного поединка.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.62.

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    Экспресс дня 25 августа: прогноз, ставка (4.62), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Экспресс. Первая в сезоне победа «Челси», очередной выигрыш «Реала» и верховой матч в Германии
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