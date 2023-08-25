«Челси» — «Лутон Таун»
Футбол. Чемпионат Англии
После провала в прошлом сезоне «Челси» в летнее трансферное устроил знатную чистку своего состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро.
И в первой игре сезона обновленный состав лондонцев смотрелся неплохо и принес «синим» домашнюю мировую с «Ливерпулем» 1:1. Однако уже во втором туре «Челси» напомнил себя прошлогоднего и проиграл в дерби «Вест Хэму» 1:3.
«Лутон Таун» после очень долгого перерыва смог вернуться в элиту английского футбола. В прошлом сезоне он стал третьим в Чемпионшипи и через плей-офф добыл себе билет в АПЛ.
«Шляпники» провели скромную трансферную компанию и успели отыграть пока только один поединок в высшем дивизионе, в котором проиграли на выезде «Брайтону» со счетом 1:4.
Вряд ли новичок лиги сможет оказать достойное сопротивление очень злому «Челси» на его поле.
Ставка: победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.68.
«Сельта» — «Реал»
Футбол. Чемпионат Испании
«Сельта» в минувшем розыгрыше Примеры вела борьбу за сохранение прописки и не без труда с ней справилась, финишировав всего в трех очках от зоны вылета.
В этом же розыгрыше чемпионата Испании клуб из Виго набрал всего один балл в двух игра, расписав мировую в прошлом туре в гостях с «Реал Сосьедадом» 1:1. В первом же игровом дне он уступил дома «Осасуне» 0:2.
«Реал» в прошлом сезоне проиграл борьбу за золото «Барселоне», финишировав вторым. В Лиге чемпионов он не смог защитить свой титул, уступив в полуфинале «Ман Сити».
Однако без трофея «сливочные» не остались, завоевав Кубок Испании. В новом же чемпионате мадридцы выиграли обе проведенные игры, поочередно одолев на выезде «Атлетик» из Бильбао 2:0 и «Альмерию» 3:1.
Мадридцы на старте сезона демонстрируют приличный уровень игры и вполне могут добыть и третью победу подряд.
Ставка: победа «Реала» за 1.72.
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»
Футбол. Чемпионат Германии
«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне выступил весьма неплохо. В Бундеслиги он занял третье место и добыл билет в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок Германии.
Новый же сезон «быки» начали с завоевания Суперкубка страны, одолев «Баварию» 3:0 в Мюнхене. Но в чемпионате они стартовали неубедительно, проиграв в гостях «Байеру» со счетом 2:3.
«Штутгарт» в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировал третьим с конца в таблице и вопрос с сохранением прописки решал в стыках, где дважды обыграл «Гамбург» и остался в элите.
Обе же игры нового сезона «автозаводцы» выиграли всухую. Сперва они в Кубке страны победили 4:0 аматоров, а в первом туре Бундеслиги дома разгромили «Бохум» со счетом 5:0.
Так как обе команды демонстрируют высокий уровень игры в атаке, то от их очного противостояния ждем результативного поединка.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.
Общий коэффициент — 4.62.