В данном экспрессе рассмотрим три матча последнего квалификационного раунда Лиги конференций и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Славия» Прага — «Заря»

Футбол. Лига Европы

Пражская команда в этом розыгрыше Лиги Европы уже успела убрать со своего пути один украинский клуб. На предыдущем этапе чехи без проблем прошли «Днепр-1», выиграв дома 3:0 и сыграв в гостях вничью 1:1.

Попутно «Славия» выступает и в чемпионате Чехии, где выиграла все четыре проведенные игры в новом сезоне. Накануне этой игры она обыграла 1:0 «Баник».

«Заря» же только с данного этапа начинает свой путь в еврокубках. И в случае неудачи в этом турнире, луганский коллектив не прекратит свое выступление, а переберется в Лигу конференций.

«Черно-белые» также провели четыре игры на внутренней арене и победить смогли там только в одном матче. Еще дважды они уступали, а в преддверии этой встречи расписали мировую с «Александрией» 0:0.

Чешский коллектив наверняка преодолеет и этот украинский барьер, сделав неплохой задел еще по итогам первого поединка.

Ставка: победа «Славии» с форой (-1,5) за 1.63.

«КИ Клаксвик» — «Шериф»

Футбол. Лига Европы

«КИ Клаксвик» этот еврокубковый сезон уже может занести себе в актив. Команда в квалификации Лиги чемпионов поочередно сумела сенсационно пройти «Ференцварош» и «Хеккен».

И только в третьем раунде самого главного еврокубка коллектив с Фарер уступил дорогу норвежскому «Мольде», обыграв его дома 2:1, но уступив в гостях 0:2 по итогам дополнительного времени. В чемпионате страны он уверенно идет первым, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.

«Шериф» в квалификации Лиги чемпионов был остановлен во втором раунде отбора, проиграв противостояние «Маккаби» из Хайфы, и перебрался а в Лигу Европы.

Там молдавский коллектив на третьей стадии квалификации без проблем разобрался с БАТЭ, забив ему за две игры аж семь мячей. В чемпионате страны команда выиграла все три проведенные игры в новом сезоне.

«КИ Клаксвик» в трех предыдущих домашних встречах в еврокубках не уступал. Ожидаем, что и на этот раз фарерцы не уступят.

Ставка: 1Х за 1.76.

«Мидтъюлланн» — «Легия»

Футбол. Лига конференций

«Мидтъюлланн» в предыдущих раундах квалификации Лиги конференций поочередно справился с «Прогрессом» из Люксембурга и кипрской «Омонией».

В чемпионате же Дании команда после пяти сыгранных туров идет четвертой, отставая от лидера уже на шесть очков. В своем последнем проведенном матче первенства коллектив в родных стенах потерпел фиаско «Брондбю» 0:1.

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«Легия» до этой стадии Лиги конференций также преодолел двух соперников. Сперва она по сумме двух встреч оказалась сильней казахского «Ордабасы», а затем в очень напряженном противостоянии справилась с «Аустрией».

На внутренней арене коллектив выиграл Суперкубок, а в чемпионате находится на первой позиции. Команда трижды одерживала виктории и раз разошлась миром. Накануне «Легия» в родных стенах минимально одолела «Корону» 1:0.

«Мидтъюлланн» при поддержке своих трибун с противником из Польши должен справиться. Однако перестрахуемся и поставим в данном поединке на такой исход — 1Х+ТБ 1,5.

Ставка: 1Х+ТБ 1,5 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.38.