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    «Галатасарай» пошумит в Норвегии, а «Астон Вилла» накажет шотландцев

    Экспресс дня 23 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Мауро Икарди
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Молде» — «Галатасарай»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Молде» стал тем, кому все-таки удалось угомонить фарерский «Клаксвик», который ранее оставил без работы Станислав Черчесова и обыграл шведский «Хеккен».

    Норвежцы при этом тоже намучились со скромным, но очень дерзким клубом. «Молде» забил победный гол только в овертайме ответного матча.

    Перед этим команда Эрлинга Моэ с трудом прошла финский ХИК, тоже благодаря домашней победе.

    «Галатасарай» сначала обыграл по сумме двух матчей литовский «Жальгирис», а потом — словенскую «Олимпию».

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  • 19/08/2023

    • Перед первым матче у букмекеров есть определенные сомнения по поводу шансов турецкого клуба одержать победу на поле соперника, однако с таким составом «Галатасарай» должен где угодно обыгрывать норвежского гранда. Разница в классе все-таки присутствует.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой (0) за 1.76.

    «Маккаби» (Хайфа) — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Маккаби» преодолел уже три раунда в этой квалификации. Самым сложным пока что было противостояние с молдавским «Шерифом».

    Израильтяне дожали клуб из Тирасполя в овертайме ответного матча. Сопернику не хватило буквально десяти минут для сенсационного выхода в следующий раунд.

    После этого «Маккаби» дважды выиграл у братиславского «Слована» — 2:1 и 3:1.

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    «Янг Бойз» на правах действующего чемпиона Швейцарии попал сразу в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.

    Сейчас о состоянии гостей можно судить только по матчам на внутренней арене. «Янг Бойз» набрал восемь очков в четырех турах местной Суперлиги, забив при этом десять мячей.

    В общем, есть подозрение, что соперники обменяютсяс забитыами мячам, но в чью пользу завершится игра — на этот вопрос сложно ответить.

    Ставка: обе команды забьют за 1.59.

    «Хиберниан» — «Астон Вилла»

    Футбол. Лига конференций. Квалификация

    Возможно, в «Астон Вилле» не очень обрадовались попаданию в Лигу конференций, однако, зная любовь Унаи Эмери к еврокубковым турнирам, можно предположить, что представитель АПЛ постарается не просто достойно выступить, но и побороться за трофей.

    Только для этого сначала надо пройти квалификацию. Но надо признать, что разговоры про интригу здесь вряд ли уместны, несмотря на то, что смелые шотландцы, конечно же, горят желанием наказать богатый английский клуб.

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    «Хиберниан» начал квалификацию с победы над андоррским «Интером», после чего обыграл швейцарский «Люцерн». Неплохо, конечно, но здесь и близко не было того, что ждет команду из Эдинбурга в предстоящем матче.

    «Астон Вилла» отправилась в столицу Шотландии после убедительной победы над «Эвертоном» (4:0). Скорее всего, команда Эмери постарается решить все вопросы еще до ответного матча в Бирмингеме.

    Ставка: победа «Астон Виллы» + тотал больше 1,5 за 1.38.

    Общий коэффициент — 3.86.

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    Экспресс дня 23 августа: прогноз, ставка (3.86), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Экспресс. «Галатасарай» пошумит в Норвегии, а «Астон Вилла» накажет шотландцев
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