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    Во вторник ставим на Лигу чемпионов

    Экспресс дня 22 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 августа
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    «Копенгаген»
    В данном экспрессе будут первые поединки последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ракув» — «Копенгаген»

    Футбол. Лига чемпионов

    Чемпион Польши в текущем отборе Лиги чемпионов убрал со своего пути уже троих соперников. На первом этапе он не имел никаких проблем с эстонской «Флорой», дважды ее обыграв всухую.

    Затем «Ракув» оказался сильнее в противостоянии с азербайджанским «Карабахом» (3:2 и 1:1), а на предыдущем этапе справился с кипрским «Арисом» (2:1 и 1:0). На внутренней арене он пока выступает не лучшим образом, выиграв только одну игру из трех проведенных.

    «Копенгаген» преодолел до этого этапа только два раунда. На первом из них он легко прошел исландский «Брейдаблик», обыграв его с общим счетом 8:3.

    А на предыдущей стадии «львы» только в серии пенальти одолели пражскую «Спарту», дважды сыграв с ней вничью. В чемпионате же страны они выиграли все пять проведенных встреч.

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    • Так как на кону стоит выход в групповой этап Лиги чемпионов, то вряд ли эти команды будут сильно рисковать в первой игре и наверняка очень внимательно сыграют у своих ворот.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    «Рейнджерс» — «ПСВ»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Рейнжерс» вот уже как два года не может прервать гегемонию «Селтика» на внутренней арене и довольствуется только серебром. Причем прошлый чемпионат Шотландии был проигран конкуренту вчистую.

    В этой же Лиги чемпионов «плюшевые мишки» прошли уже один этап, справившись на предыдущем с швейцарским «Серветтом», обыграв его дома 2:1 и расписав мировую на выезде 1:1.

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    Коллектив из Эйндховена в прошлом сезоне стал только вторым в Нидерландах, проиграв золото «Фейеноорду», поэтому свой путь в Лиге чемпион начал с третьего квалификационного раунда.

    «ПСВ» открыл новый сезон Суперкубком страны, в котором обыграл чемпиона 1:0, а в квалификации самого престижного еврокубка прошел австрийский «Штурм», дважды его обыграв — 4:1 и 3:1.

    Обе команды настоль демонстрируют мощную игру в атаке, что будет трудно представить, если в этой игре они не обменяются голами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.61.

    «Антверпен» — «АЕК»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Антверпен» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии впервые за последние 66 лет. Однако из-за невысокого положения ассоциации в рейтинге УЕФА команда предстоит играть в квалификации ЛЧ.

    В новом сезоне «красные» уже успели выиграть Суперкубок страны, а также провести четыре матча чемпионата, в которых добыли две виктории при одном фиаско и одной ничьей.

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    «АЕК» смог вернуть себе титул чемпиона Греции после пяти лет. И в этом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал еще раньше, чем его предстоящий противник.

    На предыдущем этапе клуб из Афин в драматическом противостоянии смог пройти хорватское «Динамо» из Загреба, обыграв его сперва в гостях 2:1, а дома расписав мировую 2:2, причем сравняв счет аж на 11-й компенсированной минуте игры.

    В этом матче ждем несколько забитых мячей, ведь обе команды уже набрали неплохой игровой тонус и в новом сезоне забивали пока что в каждой встрече.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.50.

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    Экспресс дня 22 августа: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Экспресс. Во вторник ставим на Лигу чемпионов
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