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    Голевой матч «Арсенала» и непростой выезд «Милана»

    Экспресс дня 21 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Арсенал»
    В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Испании, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

    Новое же первенство «орлы» начали с выездной виктории против новичка лиги «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. «Стекольщики» в этой игре полностью переиграли «клинков» и должны были побеждать с куда более крупным результатом.

    В минувшем сезоне «Арсенал» был близок к завоеванию титула чемпиона Англии, но слабо провел финиш первенства и в итоге пропустил вперед себя «Ман Сити», довольствовавшись лишь второй строкой.

    Начали новый сезон «канониры» с завоевания Суперкубка Англии, а в первой игре чемпионата на своем поле смогли одолеть «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, позволив забить сопернику только в конце игры при 2:0.

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  • 17/08/2023

    • Как правило, очные поединки этих команд проходят весьма результативно. Вот и на этот раз ожидает от них хотя бы пару результативных действий.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.47.

    «Гранада» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Гранада» после годичного отсутствия смогла вернуться в Примеру. В прошлом сезоне она стала победителем Сегунды. Причем на своем поле она не проиграли ни одного матча.

    В первом же туре в элите «насриды» дали бой мадридскому «Атлетико» на его поле, но проиграли со счетом 1:3, удерживая ничейный результат почти до 70-й минуты встречи.

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    «Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше Примеры финишировал в середине турнирной таблицы. «Пчелы» претендовали даже на еврокубки, но провалили концовку чемпионата.

    В первом же туре нового розыгрыша столичный коллектив на выезде одолел «Альмерию» со счетом 2:0, забив оба гола еще до 30-й минуты матча и затем успешно отбив все атаки хозяев.

    Так как «Гранада» сильно выступает дома, а «Райо» вряд ли сможет выиграть и во второй выездной игре подряд, то здесь ставим с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.44.

    «Болонья» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

    «Сине-красные» еще матчей в новом чемпионате не проводили, но успели уже открыть этот сезон, одолев на своем поле в поединке Кубка Италии «Чезену» 2:0 и прошли дальше.

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    «Милан» же по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

    Официальных игр в этом сезоне «россонери» еще не проводили, отыграв восемь спарринг-встреч, в которых в основном одолевали скромных соперников, а вот более топовым команда проигрывали.

    «Милан» совсем не впечатлял в предсезонных играх, поэтому ему будет крайне тяжело рассчитывать на победу в выездной игре с весьма непростым соперником.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой (+1) за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.06.

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    Экспресс дня 21 августа: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Экспресс. Голевой матч «Арсенала» и непростой выезд «Милана»
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