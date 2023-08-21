В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Испании, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

Новое же первенство «орлы» начали с выездной виктории против новичка лиги «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. «Стекольщики» в этой игре полностью переиграли «клинков» и должны были побеждать с куда более крупным результатом.

В минувшем сезоне «Арсенал» был близок к завоеванию титула чемпиона Англии, но слабо провел финиш первенства и в итоге пропустил вперед себя «Ман Сити», довольствовавшись лишь второй строкой.

Начали новый сезон «канониры» с завоевания Суперкубка Англии, а в первой игре чемпионата на своем поле смогли одолеть «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, позволив забить сопернику только в конце игры при 2:0.

Как правило, очные поединки этих команд проходят весьма результативно. Вот и на этот раз ожидает от них хотя бы пару результативных действий.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.47.

«Гранада» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Гранада» после годичного отсутствия смогла вернуться в Примеру. В прошлом сезоне она стала победителем Сегунды. Причем на своем поле она не проиграли ни одного матча.

В первом же туре в элите «насриды» дали бой мадридскому «Атлетико» на его поле, но проиграли со счетом 1:3, удерживая ничейный результат почти до 70-й минуты встречи.

«Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше Примеры финишировал в середине турнирной таблицы. «Пчелы» претендовали даже на еврокубки, но провалили концовку чемпионата.

В первом же туре нового розыгрыша столичный коллектив на выезде одолел «Альмерию» со счетом 2:0, забив оба гола еще до 30-й минуты матча и затем успешно отбив все атаки хозяев.

Так как «Гранада» сильно выступает дома, а «Райо» вряд ли сможет выиграть и во второй выездной игре подряд, то здесь ставим с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.44.

«Болонья» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

«Сине-красные» еще матчей в новом чемпионате не проводили, но успели уже открыть этот сезон, одолев на своем поле в поединке Кубка Италии «Чезену» 2:0 и прошли дальше.

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«Милан» же по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

Официальных игр в этом сезоне «россонери» еще не проводили, отыграв восемь спарринг-встреч, в которых в основном одолевали скромных соперников, а вот более топовым команда проигрывали.

«Милан» совсем не впечатлял в предсезонных играх, поэтому ему будет крайне тяжело рассчитывать на победу в выездной игре с весьма непростым соперником.

Ставка: победа «Болоньи» с форой (+1) за 1.45.

Общий коэффициент — 3.06.