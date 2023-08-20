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    «Барса» и «Челси» одержат первые победы в новом сезоне

    Экспресс дня 20 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Челси» в первом туре АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1)
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Астон Вилла» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Астон Вилла» — главный неудачник первого тура АПЛ. Команда Унаи Эмери получила смачную оплеуху от «Ньюкасла».

    Соперник, конечно, непростой, но 1:5 — это чересчур. «Вилла» провалила второй тайм, позволив «сорокам» отгрузить еще три мяча.

    Но даже в этой ситуации можно найти позитивные моменты. Например, в атаке «Астон Вилла» действовала не так уж и плохо, о чем свидетельствует количество ударов — 16, из которых шесть — в створ.

    «Эвертон» тоже начал с поражения. В первом официальном матче новой кампании «ириски» «попали» на своем поле «Фулхэму» — 0:1. Кажется, «Эвертон» ждет еще один очень нервный сезон.

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    В общем, рискнем предположить, что «Астон Вилла» достойно отреагирует после очень болезненного поражения на поле «Ньюкасла».

    Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.70.

    «Барселона» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» на прошлой неделе не смогла выиграть у «Хетафе». Всего лишь ничья — 0:0.

    Понятно, что в каталонском клубе рассчитывали на другое начало сезона. Однако в данном случае критиковать сине-гранатовых нет смысла.

    «Хетафе», как обычно, сделал всё, чтобы игра превратилась в хаос. Сплошные провокации, склоки, затягивание времени — показать нормальный футбол в такой обстановке просто невозможно.

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    В матче против «Кадиса» в этом плане должно быть попроще. Вряд ли «Барса» выиграет с разницей более чем в два мяча, но на этот раз действующий чемпион, скорее всего, наберет три очка.

    На своем поле «Барселоне» всегде было проще играть, даже когда у нее был Лионель Месси.

    Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 1,5 за 1.40.

    «Вест Хэм» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Первый официальный матч «Челси» показал, что хуже, чем в прошлом сезоне, точно не будет.

    «Синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» — 1:1. Для матча на «Энфилде» это просто шикарный результат.

    Однако здесь также стоит отметить, что команда Маурисио Почеттино выглядела заметно бодрее «Ливерпуля», несмотря на то, что сопернику удалось забить быстрый год.

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  • 14/08/2023

    • На данный момент можно сказать, что «Челси» не зря продолжает будоражить трансферный рынок.

    Матчи против «Вест Хэма» никогда не бывают простыми, все-таки это дерби, но, судя по игре, которую «Челси» показал на «Энфилде», «молотобойцев» ждет серьезная проверка на прочность.

    Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.64.

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    Экспресс дня 20 августа: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Экспресс. «Барса» и «Челси» одержат первые победы в новом сезоне
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