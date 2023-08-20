В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Астон Вилла» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Астон Вилла» — главный неудачник первого тура АПЛ. Команда Унаи Эмери получила смачную оплеуху от «Ньюкасла».

Соперник, конечно, непростой, но 1:5 — это чересчур. «Вилла» провалила второй тайм, позволив «сорокам» отгрузить еще три мяча.

Но даже в этой ситуации можно найти позитивные моменты. Например, в атаке «Астон Вилла» действовала не так уж и плохо, о чем свидетельствует количество ударов — 16, из которых шесть — в створ.

«Эвертон» тоже начал с поражения. В первом официальном матче новой кампании «ириски» «попали» на своем поле «Фулхэму» — 0:1. Кажется, «Эвертон» ждет еще один очень нервный сезон.

Все прогнозы на АПЛ

В общем, рискнем предположить, что «Астон Вилла» достойно отреагирует после очень болезненного поражения на поле «Ньюкасла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.70.

«Барселона» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» на прошлой неделе не смогла выиграть у «Хетафе». Всего лишь ничья — 0:0.

Понятно, что в каталонском клубе рассчитывали на другое начало сезона. Однако в данном случае критиковать сине-гранатовых нет смысла.

«Хетафе», как обычно, сделал всё, чтобы игра превратилась в хаос. Сплошные провокации, склоки, затягивание времени — показать нормальный футбол в такой обстановке просто невозможно.

В матче против «Кадиса» в этом плане должно быть попроще. Вряд ли «Барса» выиграет с разницей более чем в два мяча, но на этот раз действующий чемпион, скорее всего, наберет три очка.

На своем поле «Барселоне» всегде было проще играть, даже когда у нее был Лионель Месси.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 1,5 за 1.40.

«Вест Хэм» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

Первый официальный матч «Челси» показал, что хуже, чем в прошлом сезоне, точно не будет.

«Синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» — 1:1. Для матча на «Энфилде» это просто шикарный результат.

Однако здесь также стоит отметить, что команда Маурисио Почеттино выглядела заметно бодрее «Ливерпуля», несмотря на то, что сопернику удалось забить быстрый год.

На данный момент можно сказать, что «Челси» не зря продолжает будоражить трансферный рынок.

Матчи против «Вест Хэма» никогда не бывают простыми, все-таки это дерби, но, судя по игре, которую «Челси» показал на «Энфилде», «молотобойцев» ждет серьезная проверка на прочность.

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.53.

Общий коэффициент — 3.64.