В этом экспрессе рассмотрим матчи в испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» весьма неплохо провел прошлый сезон. В чемпионате Италии он занял третье место и добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1.

Но без трофея «нерадзурри» не остались, выиграв Кубок Италии. Летом они немного поактивничали на трансферном рынке и провели пять спаррингов, так ни разу в них и не проиграв.

«Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

В предсезонных спаррингах «красно-белые» также ни разу не уступили в основное время, выиграв четыре раза при одной мировой. А новый сезон они начали неудачно, проиграв в Кубке Италии скромной «Реджине» 1:2 и вылетели из турнира.

В прошлом сезоне «Интер» так ни разу и не смог обыграть «Монцу». Прогнозируем, что миланцы исправят эту ситуацию в этом.

Ставка: победа «Интера» за 1.45.

«Альмерия» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании

«Альмерия» с огромными трудностями смогла сохранить свою прописку в элите по итогам минувшего сезона. Коллектив финишировал на 17 позиции в турнирке, опередив зону вылета всего на балл.

При подготовке к новому чемпионату андалузцы весьма неплохо смотрелись в спаррингах, уступив только раз за пять игр при двух викториях. Новый же розыгрыш Примеры они начали с домашнего фиаско от «Райо Вальекано» 0:2.

«Реал» в прошлом сезоне проиграл борьбу за золото «Барселоне», финишировав вторым. В Лиге чемпионов он не смог защитить свой титул, уступив в полуфинале «Ман Сити».

Единственный трофей, который «сливочные» завоевали — это был Кубок Испании. Напомним, что летом мадридцев покинули ряд ведущих футболистов, а новый сезон они начали с гостевой виктории над «Атлетиком» из Бильбао 2:0.

«Реал» даже без недавних своих лидеров показал неплохой футбол в стартовом поединке сезона. Так что не должен испытать проблем в игре с весьма скромным противником.

Ставка: победа «Реала» за 1.46.

«Тулуза» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

Парижский клуб перед стартом нового сезона устроил большую чистку. На смену Лионелю Месси и Неймару пришли несколько неплохих исполнителей, на которых французская команда потратила более 100 миллионов евро.

Также и далее продолжается эпопея с Килианом Мбаппе, который возможно не будет включен в заявку и на этот поединок. Напомним, что в первом туре «ПСЖ» не справился дома с «Лорьяном» 0:0.

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«Тулуза» прошлый чемпионат Франции закончила на 13 позиции в таблице, но получила билет в еврокубки, так как смогла выиграть национальный кубок, разгромив в финале «Нант» 5:1.

В предсезонных спаррингах «фиолетовые» уступили в трех играх из шести при двух победах. А новый розыгрыш Лиги 1 они начали с гостевой виктории над «Нантом» 2:1.

Парижане на старте сезона были неубедительны, но со своим предстоящим противником они играют весьма удачно, обыграв его в семи последних очных встречах. В общем, и на этот раз ждем виктории столичного клуба, несмотря на все его проблемы.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.72.

Общий коэффициент — 3.64.