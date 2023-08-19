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    «Интер», «Реал» и «ПСЖ» заработают по три очка

    Экспресс дня 19 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 августа
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    «Интер»
    В этом экспрессе рассмотрим матчи в испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» весьма неплохо провел прошлый сезон. В чемпионате Италии он занял третье место и добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1.

    Но без трофея «нерадзурри» не остались, выиграв Кубок Италии. Летом они немного поактивничали на трансферном рынке и провели пять спаррингов, так ни разу в них и не проиграв.

    «Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

    В предсезонных спаррингах «красно-белые» также ни разу не уступили в основное время, выиграв четыре раза при одной мировой. А новый сезон они начали неудачно, проиграв в Кубке Италии скромной «Реджине» 1:2 и вылетели из турнира.

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    • В прошлом сезоне «Интер» так ни разу и не смог обыграть «Монцу». Прогнозируем, что миланцы исправят эту ситуацию в этом.

    Ставка: победа «Интера» за 1.45.

    «Альмерия» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Альмерия» с огромными трудностями смогла сохранить свою прописку в элите по итогам минувшего сезона. Коллектив финишировал на 17 позиции в турнирке, опередив зону вылета всего на балл.

    При подготовке к новому чемпионату андалузцы весьма неплохо смотрелись в спаррингах, уступив только раз за пять игр при двух викториях. Новый же розыгрыш Примеры они начали с домашнего фиаско от «Райо Вальекано» 0:2.

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    «Реал» в прошлом сезоне проиграл борьбу за золото «Барселоне», финишировав вторым. В Лиге чемпионов он не смог защитить свой титул, уступив в полуфинале «Ман Сити».

    Единственный трофей, который «сливочные» завоевали — это был Кубок Испании. Напомним, что летом мадридцев покинули ряд ведущих футболистов, а новый сезон они начали с гостевой виктории над «Атлетиком» из Бильбао 2:0.

    «Реал» даже без недавних своих лидеров показал неплохой футбол в стартовом поединке сезона. Так что не должен испытать проблем в игре с весьма скромным противником.

    Ставка: победа «Реала» за 1.46.

    «Тулуза» — «ПСЖ»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Парижский клуб перед стартом нового сезона устроил большую чистку. На смену Лионелю Месси и Неймару пришли несколько неплохих исполнителей, на которых французская команда потратила более 100 миллионов евро.

    Также и далее продолжается эпопея с Килианом Мбаппе, который возможно не будет включен в заявку и на этот поединок. Напомним, что в первом туре «ПСЖ» не справился дома с «Лорьяном» 0:0.

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    «Тулуза» прошлый чемпионат Франции закончила на 13 позиции в таблице, но получила билет в еврокубки, так как смогла выиграть национальный кубок, разгромив в финале «Нант» 5:1.

    В предсезонных спаррингах «фиолетовые» уступили в трех играх из шести при двух победах. А новый розыгрыш Лиги 1 они начали с гостевой виктории над «Нантом» 2:1.

    Парижане на старте сезона были неубедительны, но со своим предстоящим противником они играют весьма удачно, обыграв его в семи последних очных встречах. В общем, и на этот раз ждем виктории столичного клуба, несмотря на все его проблемы.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.72.

    Общий коэффициент — 3.64.

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    Экспресс дня 19 августа: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Экспресс. «Интер», «Реал» и «ПСЖ» заработают по три очка
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