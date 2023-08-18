В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи чемпионатов Франции, Испании и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вердер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

«Вердер» по итогам прошлого сезона смог сохранить свою прописку в элитном дивизионе и не вернуться обратно во вторую Бундеслигу, в которой он выступал еще в позапрошлом году.

Правда, опасную зону «музыканты» опередили лишь на три балла. Отметим, что главной их проблемой была защита, ведь они пропустили аж 64 гола, но и забили немало — 51 мяч.

«Бавария» в минувшем сезоне выиграла титул чемпиона Германии в 11 раз подряд. Причем золото мюнхенцы добыли только по итогам заключительного тура в драматической развязке.

Новый же сезон «красные» начали с крупного поражения со счетом 0:3 от «РБ Лейпциг» в Суперкубке Германии. Причем не помог даже недавно подписанный Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Мюнхенцы будут всеми силами стараться реабилитироваться за свой позор на старте сезона и наверняка выиграют в Бремене.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.41.

«Валенсия» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

«Валенсия» выступила в прошлом чемпионате Испании еще хуже, чем предстоящий противник. Левантийцы финишировали вблизи от зоны вылета, опередив ее всего лишь на два очка.

Причем спаслись «летучие мыши» от понижения в классе только в последнем туре благодаря гостевой мировой с «Бетисом» 1:1 и осечки ряда конкурентов. Новый же чемпионат они начали с выездной виктории над «Севильей» 2:1.

«Лас-Пальмас» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Испании, где занял вторую позицию и благодаря этому получил прямой билет в элиту.

Канарцы плодотворно провели подготовку к новому сезону, проведя шесть спаррингов, но выиграв только два из них. Чемпионат же они начали с домашней мировой с «Мальоркой» 1:1.

«Валенсия» продемонстрировала отличный уровень игры на старте сезона, так что и в этой игре должна доказать свое превосходство над новичком лиги.

Ставка: победа «Валенсии» за 1.80.

«Мец» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции

Прошлый сезон «Мец» провел во второй французской лиге, где финишировал на второй строке и получил прямой билет элиту местного футбола.

В межсезонье «мессины» провели шесть контрольных встреч и ни разу не проиграли в них, добыв четыре виктории. Первую же игру в Лиге 1 они провели ужасно, крупно уступив на выезде 1:5 «Ренну».

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«Марсель» в минувшем розыгрыше Лиги 1 финишировал на третьей позиции, благодаря чему получил билет в квалификацию Лиги чемпионов, но уже успел вылететь оттуда.

На третьей стадии отбора самого главного еврокубка «южане» не смогли справиться с греческим «Панатинаикосом», проиграв ему по пенальти. Первый же матч она внутреней арене они выиграли, одолев дома 2:1 «Реймс».

В данном поединке ставим на голы, ведь хозяева очень много пропускают, а гости сильны в атаке, да и будут настроены хоть немного отыграться за вылет из ЛЧ.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.76.

Общий коэффициент — 4.46.