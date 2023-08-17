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    «Карабах» устоит в Хельсинки, «АЗ Алкмар» и «Риека» победят и в ответках

    Экспресс дня 17 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «АЗ Алкмар»
    В этом экспрессе будут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «ХИК» — «Карабах»

    Футбол. Лига Европы

    «ХИК» в этом турнире оказался после вылета из Лиги чемпионов, проделав так только один раунд. Там на старте турнира финны не без труда прошли «Ларн» из Северной Ирландии (1:0 и 2:2 ОТ).

    А на втором этапе клуб из Хельсинки проиграл противостояние норвежскому «Мольде» (1:0 и 0:2). В первой же игре с предстоящим противником финны уступили со счетом 1:2.

    «Карабах» также в этом турнире оказался после вылета из Лиги чемпионов. Первую стадию он там также преодолел, легко справившись с гибралтарским «Линкольном» (4:0 и 2:1).

    Однако уже на следующей стадии «скакуны» прекратили борьбу в самом престижном еврокубке, уступив дорогу польскому «Ракуву», проиграв ему на выезде 2:3 и расписав дома мировую 1:1.

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    • Чемпион Азербайджана более опытен и успешен в еврокубках, чем его финский визави. Поэтому ждем, что «Карабах» здесь не проиграет и пройдет дальше.

    Ставка: Х2 за 1.44.

    «АЗ Алкмар» — «Санта Колома»

    Футбол. Лига конференций

    «АЗ Алкмар» мог выступать в еврокубках попрестижней, но в заочном споре проиграли конкуренцию «Аяксу» на финише чемпионата Нидерландов и теперь довольствуется всего лишь Лигой конференций.

    И в первой игре с предстоящим противником «сырные фермеры» добыли минимальную выездную викторию со счетом 1:0, после чего стартовали в чемпионате страны, где дома разгромили «Гоу Эхед Иглс» 5:1.

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    Обладатель Кубка Андорры этот еврокубковый сезон вполне может считать очень успешным для себя, ведь он уже преодолел две стадии, что является рекордом для этой команды.

    И оба раз «Санта Колома» проходила своих соперников по итогам дополнительного времени. Сперва она справилась с валлийским «Пенибонтом», а затем сломила сопротивление «Сутьески» из Черногории.

    Нидерландский коллектив значительно сильнее своего предстоящего противника и в ответном матче должен обыгрывать его с более внушительной разницей.

    Ставка: победа «АЗ Алкмара» с форой (-2,5) за 1.43.

    «Риека» — «Б-36 Торсхавн»

    Футбол. Лига конференций

    Похоже, что «Риека» еще по итогам первого поединка этих команд решила исход противостояния, выиграв в гостях со счетом 3:1. Причем сделали хорваты это по волевому.

    До этого балканский коллектив выбил косовский «Дукаджини» (6:1 и 1:0), а также провел три игры в чемпионате Хорватии, выиграв две из них при одном фиаско, забив аж десять мячей в данных встречах.

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    «Б-36 Торсхавн» отлично, как для представителя Фарер, проводит этот еврокубковый сезон, ведь команда выбила в этом турнире двоих соперников.

    На первой стадии «белые тигры» справились с эстонским клубом «Пайде» (0:0 и 2:0 ОТ), а затем затем прошли «Хэвертфордвест» из Уэльса (2:1 и 1:1 ОТ). В преддверии же этой игры они добыли крупную викторию на внутренней арене.

    «Риека» и в ответном поединке должна доказать свое превосходство, и победить с внушительной разницей в счете.

    Ставка: победа «Риеки» с форой (-1,5) за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.15.

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    Экспресс дня 17 августа: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Экспресс. «Карабах» устоит в Хельсинки, «АЗ Алкмар» и «Риека» победят и в ответках
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