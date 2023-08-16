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    «Ман Сити» возьмет очередной трофей, а «КПР» и «Норвич» пробьют «верх»

    Экспресс дня 16 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 августа
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    Эрлинг Холанн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящий матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей», а также игры в квалификации Лиги конференций и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Флора» — «Фарул»

    Футбол. Лига конференций

    По итогам первого матча можно сделать смелое предположение, что в этом противостоянии уже все ясно.

    «Фарул» разбил эстонский клуб на своем поле со сетом 3:0.

    Чудеса, конечно, случаются, но на прошлой «Флора» явно не напоминала команду, которая способна пробиться в групповой этап ЛК.

    Примечательно, что все три мяча румынский клуб забил во втором тайме, а один из них, который наверняка станет ключевым, — уже в компенсированное время.

    В предыдущем раунде квалификации «Фарул» дважды обыграл армянский «Урарту», который явно не слабее «Флоры».

    Ставка: победа «Фарула» с форой (0) за 1.59.

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич»

    Футбол. Кубок английской лиги

    Первые матчи сезона с участием этих команд получились весьма бодрыми и результативными.

    «КПР» стартовал в Чемпионшипе с разгромного поражения от «Уотфорда» (0:4), после чего выиграл у «Кардифф Сити» (2:1).

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    «Норвич» после победы над «Халл Сити» (2:1) устроил сумасшедшую перестрелку с «Саутгемптоном», которая завершилась вничью со счетом 4:4.

    В общем, вполне вероятно, что «КПР» и «Норвич» порадуют болельщиков, особенно нейтральных, которым важно, чтобы команды поменьше думали про оборону.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.84.

    «Манчестер Сити» — «Севилья»

    Футбол. Суперкубок УЕФА

    «Манчестер Сити» — самый солидный топ-клуб мира. Пока все гранды (и не только английские) тонули (и продолжают тонуть) в трансферных слухах, «горожане» спокойно готовились к сезону, периодически занимаясь в том числе и кадровыми вопросами, но без лишней суеты.

    «Ман Сити» стартовал в Премьер-лиге с победы над «Бернли» — 3:0. Пеп Гвардиола спокойно переиграл Венсана Компани, своего ученика.

    А лучшим, как обычно, был Эрлинг Холанн. Норвежец оформил еще до перерыва.

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    «Севилья» провалила первый официальный матч, проиграв дома «Валенсии» (1:2). И в предстоящей игре победителя Лиги Европы тоже не ждет ничего хорошего. «Сити» быстро найдет ключ к испанским воротам.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.12.

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    Экспресс дня 16 августа: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Экспресс. «Ман Сити» возьмет очередной трофей, а «КПР» и «Норвич» пробьют «верх»
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