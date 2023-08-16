В очередном экспрессе рассмотрим предстоящий матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей», а также игры в квалификации Лиги конференций и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Флора» — «Фарул»

Футбол. Лига конференций

По итогам первого матча можно сделать смелое предположение, что в этом противостоянии уже все ясно.

«Фарул» разбил эстонский клуб на своем поле со сетом 3:0 .

Чудеса, конечно, случаются, но на прошлой «Флора» явно не напоминала команду, которая способна пробиться в групповой этап ЛК.

Примечательно, что все три мяча румынский клуб забил во втором тайме, а один из них, который наверняка станет ключевым, — уже в компенсированное время.

В предыдущем раунде квалификации «Фарул» дважды обыграл армянский «Урарту», который явно не слабее «Флоры».

Ставка: победа «Фарула» с форой (0) за 1.59.

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич»

Футбол. Кубок английской лиги

Первые матчи сезона с участием этих команд получились весьма бодрыми и результативными.

«КПР» стартовал в Чемпионшипе с разгромного поражения от «Уотфорда» (0:4), после чего выиграл у «Кардифф Сити» (2:1).

«Норвич» после победы над «Халл Сити» (2:1) устроил сумасшедшую перестрелку с «Саутгемптоном», которая завершилась вничью со счетом 4:4.

В общем, вполне вероятно, что «КПР» и «Норвич» порадуют болельщиков, особенно нейтральных, которым важно, чтобы команды поменьше думали про оборону.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.84.

«Манчестер Сити» — «Севилья»

Футбол. Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» — самый солидный топ-клуб мира. Пока все гранды (и не только английские) тонули (и продолжают тонуть) в трансферных слухах, «горожане» спокойно готовились к сезону, периодически занимаясь в том числе и кадровыми вопросами, но без лишней суеты.

«Ман Сити» стартовал в Премьер-лиге с победы над «Бернли» — 3:0. Пеп Гвардиола спокойно переиграл Венсана Компани, своего ученика.

А лучшим, как обычно, был Эрлинг Холанн. Норвежец оформил еще до перерыва.

Все прогнозы на футбол

«Севилья» провалила первый официальный матч, проиграв дома «Валенсии» (1:2). И в предстоящей игре победителя Лиги Европы тоже не ждет ничего хорошего. «Сити» быстро найдет ключ к испанским воротам.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.41.

Общий коэффициент — 4.12.