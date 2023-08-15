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    Повторная победа «Галатасарая», голевой матч на Кипре и низовой поединок в Чехии

    Экспресс дня 15 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Галатасарай»
    В экспрессе на вторник будут ответные поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Галатасарай» — «Олимпия»

    Футбол. Лига чемпионов

    Чемпион Турции уверенно движется в групповую стадию самого главного еврокубка. Он уже успел пройти один этап, не без проблем справившись на предыдущей стадии с литовским «Жальгирисом» (1:0 и 2:2).

    В первой же игре с предстоящим противником «Галатасарай» сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, добыв крупню выездную викторию со счетом 3:0. После этого он стартовал в новом чемпионате страны, в котором сыграл вничью 0:0.

    «Олимпия» начала выступление еще с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, убрав со своего пути латвийскую «Валмиеру» и болгарский «Лудогорец», выиграв три игры из четырех при одной мировой.

    В новом розыгрыше чемпионата Словении клуб из Любляны успел отыграть уже три поединка, в которых потерпел одно поражение и отпраздновал две виктории.

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    • Несмотря на то, что «Галатасарай» решил исход данного противостояния еще в первом матче, наверняка и в ответке при своих зрителях он вновь уверенно обыграет словенцев.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.46.

    «Арис» — «Ракув»

    Футбол. Лига чемпионов

    В минувшем сезоне «Арис» смог добыть первый в своей истории титул чемпиона Кипра и получил право играть в Лиге чемпионов. Напомним, что весомый вклад в победу внес российский форвард Александр Кокорин, но в этом сезоне за команду он уже играть не будет.

    И клуб с Лимассола в самом престижном евротурнире стартовал со второго раунда отбора, на котором уверенно разобрался с белорусским «БАТЭ» (6:2 и 5:3). А вот в первой игре со своим предстоящим противником он проиграл со счетом 1:2.

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    Чемпион Польши начал свое выступление еще с первого раунда квалификации, на котором легко справился с эстонской «Флорой», дважды ее одолев всухую 1:0 и 3:0.

    На второй стадии «Ракув» выбил крепкий азербайджанский «Карабах», победив сперва дома 3:2, а затем расписав выездную мировую 1:1. В отличие от своего предстоящего противника, он уже давно стартовал на внутренней арене.

    Обе команды демонстрируют отличную результативность и исходя из результата первой игры, должны вновь порадовать забитыми мячами.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.57.

    «Спарта» Прага — «Копенгаген»

    Футбол. Лига чемпионов

    Неделю тому назад в столице Дании эти команды расписали мировую, так и не забив друг другу за 90 минут поединка. Отметим, что «Спарта» только с данной стадии начнет свое выступление в самом главном еврокубковом турнире.

    Клуб из Праги в новом сезоне потерял очки только в игре со своим предстоящим противником. На внутренней же арене он выиграл все четыре проведенных поединка.

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    «Копенгаген» до этого уже успел преодолеть один этап в данном розыгрыше Лиги чемпионов. Чемпион Дании на предыдущей стадии не знал проблем с исландским «Брейдабликом», дважды его обыграв — 6:3 и 2:0.

    Всего же в текущем сезоне «львы» провели семь матчей в различных турнирах и выиграли шесть из них. Накануне этого поединка «Копенгаген» в домашней игре чемпионата страны одолел «Оденсе» 2:1.

    Скорее всего, и в ответном поединке эти команды сыграют осторожно и вновь выдадут низовой матч.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.46.

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    Экспресс дня 15 августа: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Экспресс. Повторная победа «Галатасарая», голевой матч на Кипре и низовой поединок в Чехии
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