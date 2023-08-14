В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, испанской Ла Лиге и чемпионате Саудовской Аравии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии

«МЮ» не очень убедительно выглядел в товарищеских матчах, однако на это не всегда стоит обращать внимание. Официальные игры — это совсем другая история.

В данном случае есть смысл сделать акцент на событиях в «Вулверхэмптоне», которому буквально за пару дней до старта сезона пришлось искать нового главного тренера.

Хулен Лопетеги решил бросить команду из-за разногласий с руководством клуба по трансферным вопросам. Испанец решил, что с этим составом решать серьезные задачи просто невозможно. Теперь вместо него этим займется Гари О′Нил.

В общем, такая суета не может не отразиться на действиях игроков. У О′Нила наверняка свое видение, как должна играть команда, которая почти год впитывала идеи Лопетеги.

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«МЮ», скорее всего, воспользуется проблемами соперника. Будет странно, если хозяева потеряют очки в предстоящем матче.

Ставка: победа «МЮ» + тотал больше 1,5 за 1.48.

«Атлетико» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

В отличие от своих конкурентов, «Атлетико» спокойно провел лето, быстро решив все свои трансферные вопросы.

Главными новичками «матрасников» стали два игрока обороны — Чаглар Сеюнджю и Сесар Аспиликуэта.

В конце июля «Атлетико» одержал победу над «Манчесстер Сити» — 2:1. Даже для товарищеского матча это очень серьезный результат.

Правда, после этого команда Диего Симеоне дважды сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и «Севильей» (1:1).

«Гранада» выиграла четыре из пяти товарищеских матчей. Но тут надо учитывать, что у команды Пако Лопеса были довольно посредственные соперники.

Очевидно, что у «Атлетико» есть отличный шанс стартовать в чемпионате с победы. Вполне вероятно, что банда Симеоне выиграет с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 1,5 за 1.51.

«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

На Ближнем Востоке происходят удивительные вещи. Всего лишь через день после эпичной зарубы с «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттифаком», который провел свой предыдущий матч еще в конце июля.

«Аль-Наср» дожал «Аль-Хиляль» (2:1) в овертайме, а главным героем стал, конечно же, Криштиану Роналду, забивший оба гола своей команды.

Но это еще не все. КриРо не смог завершить матч, покинув поле за пять минут до завершения дополнительного времени из-за повреждения колена.

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Роналду вовсю праздновал победу вместе с командой, но на данный момент нет ни малейшего понимания по поводу его возможного участия в предстоящей игре.

«Аль-Иттифак» тем временем тоже обзавелся известными европейцами и привез нового тренера — командой теперь руководит экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Несмотря на звездный состав, совсем не факт, что «Аль-Наср» успеет всего лишь за день восстановиться к матче против довольно серьезного соперника.

Ставка: победа «Аль-Иттифака» или ничья за 1.57.

Общий коэффициент — 3.50.