ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах Юрген КлоппЧто смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса» Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа?
  • 11:07
    • Официально: Гарри Кейн — игрок «Баварии»
  • 10:20
    • Касаткина на тай-брейке проиграла Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Монреале
  • 08:00
    • Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг
  • 08:15
    • Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Непростой старт «Барсы» и другие матчи воскресенья

    Экспресс дня 13 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 августа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Испании, Австрии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хетафе» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» в прошлом сезоне положила в свою копилку золотые медали чемпионата Испании. Причем каталонцы стали победителями турнира еще задолго до финиша.

    Летом «сине-гранатовые» не особо активничали на трансферном рынке и провели всего пять спаррингов, выиграв четыре из них при одном фиаско. В преддверии этой игры они обыграли со счетом 4:2 «Тоттенхэм».

    «Хетафе» же в прошлом сезоне с большим трудом сохранил свою прописку в элите, финишировав недалеко от зоны вылета, опередив ее всего лишь на два очка.

    Причем для «городских» все решилось в последнем туре, когда они смогли устоять в выездной игре против «Вальядолида» 0:0, тем самым отправив соперника в Сегунду.

  • Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24
  • 10/08/2023

    • «Хетафе» в прошлом сезоне отличался неплохой игре в защите, особенно на своем поле. Поэтому не ждем, что в этом матче будет феерия забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.73.

    «РБ Зальцбург» — «Аустрия»

    Футбол. Чемпионат Австрии

    «Зальцбург» уже давно доминирует во внутреннем первенстве, выиграв чемпионский титул в десяти минувших сезонах. Плюс к этому он добавил в свою копилку и пару побед в Кубке Австрии.

    «Быки» и в этом сезоне являются главными претендентами на победу в национальном первенстве. Они выиграли все три игры в новом сезоне и еще не пропускали в них.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Аустрия» же в прошлом чемпионате Австрии финишировала только на пятой позиции и через матчи плей-офф завоевала себе место в Лиге конференций.

    И еврокубковом турнире клуб из Вены близок к выходу в последнюю стадию отбора, а на внутренней арене провел два матча, в которых раз уступил и раз победил.

    Действующий чемпион, как правило, дома не имеет проблем с «Аустрией» в последнее время. Так что и от данного поединка ждем выигрыша хозяев.

    Ставка: победа «РБ Зальцбург» с форой (-1) за 1.60.

    «Фенербахче» — «Газиантеп»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Фенербахче» в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги занял второе место, проиграв золото «Галатасараю». Однако без трофея он не остался, выиграв национальный Кубок.

    В новом сезоне «канарейки» еще матчей внутреннего первенства не проводили, а отыграли три поединка в Лиге конференций, все которые выиграли минимум с разницей в два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    «Газиантеп» в прошлом сезоне отыграл только 24 тура и после прекратил проводить матчи из-за сильного землетрясения в Турции.

    Летом команда вновь собралась и провела пять товарищеских встреч, ни выиграв ни одной из них. Четыре матча коллектив свел вничью и накануне потерпел фиаско от «Касымпаши» 2:4.

    Вряд ли «Фенер» испытает в этом матче проблемы с командой, которая давно не проводила официальных игр.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1,5) за 1.87.

    Общий коэффициент — 5.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Колумбия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ленинградец — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саннефьорд — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Брайтон — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Расинг — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 13 августа: прогноз, ставка (5.17), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Экспресс. Непростой старт «Барсы» и другие матчи воскресенья
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры