В очередном экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Испании, Австрии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хетафе» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» в прошлом сезоне положила в свою копилку золотые медали чемпионата Испании. Причем каталонцы стали победителями турнира еще задолго до финиша.

Летом «сине-гранатовые» не особо активничали на трансферном рынке и провели всего пять спаррингов, выиграв четыре из них при одном фиаско. В преддверии этой игры они обыграли со счетом 4:2 «Тоттенхэм».

«Хетафе» же в прошлом сезоне с большим трудом сохранил свою прописку в элите, финишировав недалеко от зоны вылета, опередив ее всего лишь на два очка.

Причем для «городских» все решилось в последнем туре, когда они смогли устоять в выездной игре против «Вальядолида» 0:0, тем самым отправив соперника в Сегунду.

«Хетафе» в прошлом сезоне отличался неплохой игре в защите, особенно на своем поле. Поэтому не ждем, что в этом матче будет феерия забитых мячей.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.73.

«РБ Зальцбург» — «Аустрия»

Футбол. Чемпионат Австрии

«Зальцбург» уже давно доминирует во внутреннем первенстве, выиграв чемпионский титул в десяти минувших сезонах. Плюс к этому он добавил в свою копилку и пару побед в Кубке Австрии.

«Быки» и в этом сезоне являются главными претендентами на победу в национальном первенстве. Они выиграли все три игры в новом сезоне и еще не пропускали в них.

«Аустрия» же в прошлом чемпионате Австрии финишировала только на пятой позиции и через матчи плей-офф завоевала себе место в Лиге конференций.

И еврокубковом турнире клуб из Вены близок к выходу в последнюю стадию отбора, а на внутренней арене провел два матча, в которых раз уступил и раз победил.

Действующий чемпион, как правило, дома не имеет проблем с «Аустрией» в последнее время. Так что и от данного поединка ждем выигрыша хозяев.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» с форой (-1) за 1.60.

«Фенербахче» — «Газиантеп»

Футбол. Чемпионат Турции

«Фенербахче» в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги занял второе место, проиграв золото «Галатасараю». Однако без трофея он не остался, выиграв национальный Кубок.

В новом сезоне «канарейки» еще матчей внутреннего первенства не проводили, а отыграли три поединка в Лиге конференций, все которые выиграли минимум с разницей в два мяча.

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«Газиантеп» в прошлом сезоне отыграл только 24 тура и после прекратил проводить матчи из-за сильного землетрясения в Турции.

Летом команда вновь собралась и провела пять товарищеских встреч, ни выиграв ни одной из них. Четыре матча коллектив свел вничью и накануне потерпел фиаско от «Касымпаши» 2:4.

Вряд ли «Фенер» испытает в этом матче проблемы с командой, которая давно не проводила официальных игр.

Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1,5) за 1.87.

Общий коэффициент — 5.17.