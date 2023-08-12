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    «Арсенал» и «ПСЖ» начнут свои чемпионаты с побед

    Экспресс дня 12 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Арсенал»
    В экспрессе на субботу рассмотрим матчи стартовые поединки в чемпионатах Англии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Ноттингем»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В минувшем сезоне «Арсенал» был близок к завоеванию титула чемпиона Англии, но слабо провел финиш первенства и в итоге пропустил вперед себя «Ман Сити», довольствовавшись лишь второй строкой.

    Отметим, что «канониры» прилично укрепились в летнее трансферное окно. И они уже успели провести один официальный матч, завоевав Суперкубок Англии, одолев в серии пенальти «горожан».

    «Ноттингем» только в прошлом сезоне после длительного перерыва вернулся в Премьер-лигу и вел там борьбу за выживание, с которой смог удачно справиться, заняв 16 место.

    «Лесники» в летнее трансферное окно в сумме потратили почти 50 миллионов евро, но это вряд ли позволить им рассчитывать на что-то большее, чем вести борьбу за выживание в новом сезоне.

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  • 09/08/2023

    • В прошлом чемпионате «Арсенал» дома разгромил «Ноттингем» со счетом 5:0. И учитывая, что расклады у этих команд особо не изменились, то в этой игре также ждем уверенной победы «канониров».

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.56.

    «Ньюкасл» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ньюкасл» отлично провел прошлый сезон и по его итогам смог завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Сороки» финишировали на четвертой строке, оставив позади себя «Ливерпуль».

    В летнее трансферное окно коллектив планомерно вел усиление состава под самый главный еврокубок, подписав ряд качественных исполнителей. Отметим, что с учетом всех турниров «Ньюкасл» не проигрывает вот уже как на протяжении 11 встреч.

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    «Астон Вилла» также минувший розыгрыш АПЛ может занести себе в актив. Клуб из Бирмингема финишировал на седьмой позиции благодаря чему получил путевку в Лигу конференций.

    Команда тоже была активна на трансферном рынке, но подписывала куда более скромных футболистов, чем «сороки». «Виллианы» не уступают на протяжении девяти игр во всех турнирах.

    В этой паре ставим на голы, ведь только раз за минувшие пять очных встреч этих команда забивалось менее двух мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.43.

    «ПСЖ» — «Лорьян»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Парижский клуб перед стартом нового сезона устроил большую чистку. На смену Лионелю Месси пришли несколько неплохих исполнителей, на которых французская команда потратила более 100 миллионов евро.

    Напомним, что и далее продолжается эпопея с Килианом Мбаппе, которого не включили в заявку на этот поединок. Также на скорый уход из «ПСЖ» может рассчитывать и Неймар.

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    «Лорьян» этим летом больше продавал, чем покупал, выручив за своих лидеров больше пятидесяти миллионов евро, что для середняка Лиги 1 является большим достижением.

    Потратили же «мерлузовые» в пять раз меньше, подписав преимущественно африканскими футболистами. Так что в этом сезоне команде наверняка придется вести борьбу за выживание.

    Парижане, несмотря еще на не сыгранность новых исполнителей, на своем поле не должны иметь проблем с соперником такого уровня.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.27.

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    Экспресс дня 12 августа: прогноз, ставка (3.27), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Экспресс. «Арсенал» и «ПСЖ» начнут свои чемпионаты с побед
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