В пятничном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи чемпионатов Англии, Испании и Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бернли» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Бернли» после годового отсутствия смог вернуться в элиту английского футбола. В прошлом сезоне команда выиграла Чемпионшип и получила прямой билет в Премьер-лигу.

«Бордовые» уверенно прошли всю турнирную дистанцию и еще задолго до финиша они обеспечили себе повышение. Причем за все соревнование клуб проиграл только трижды за 46 игр.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне сделал требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов, впервые в своей истории. В финале самого главного еврокубка «горожане » одолели миланский «Интер» 1:0.

В текущем розыгрыше АПЛ коллектив Гвардиолы также считается главным претендентом на победу. Однако новый сезон «Сити» начал с поражения в Суперкубке Англии от «Арсенала» по пенальти.

Для «Ман Сити» «Бернли» является очень удобным соперником, ведь «горожане» выиграли последние 11 очных встреч. Ожидаем, что данная тенденция будет продлена и на этот раз.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.47.

«Севилья» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

В прошлом розыгрыше Примеры «Севилья» выступила слабо, финишировав только в середине турнирной таблицы. Причем одно время она даже шла на вылет.

Однако провальное выступление в чемпионате «нервионцы» компенсировали удачной игрой на евроарене, ведь они в очередной раз выиграли Лигу Европы, на этот раз в финале одолев «Рому» по пенальти.

«Валенсия» выступила в прошлом чемпионате Испании еще хуже, чем предстоящий противник. Левантийцы финишировали вблизи от зоны вылета, опередив ее всего лишь на два очка.

Причем спаслись «летучие мыши» от понижения в классе только в последнем туре благодаря гостевой мировой с «Бетисом» 1:1 и осечки ряда конкурентов. К слову, межсезонье они провели неплохо, выиграв четыре матча из пяти.

Стоит отметить, что между собой эти команды играют довольно-таки результативно и в минувших четырех поединках менее двух голов не забивали на двоих.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.60.

«Младость» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Црвена Звезда» не знает себе равных на внутренней арене и легко выиграла прошлый чемпионата Сербии, так и не проиграв никому на протяжении всей турнирной дистанции.

Новое первенство белградцы начали с двух домашних побед с общим счетом 9:0, а перед этим выиграли все семь товарищеских встреч. Последний же раз они уходили с поля поверженными аж в начале этого года.

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«Младость» в прошлом сезоне команда финишировала во второй части турнирной таблицы, опередив опасную зону всего на три очка. В этом она набрала четыре очка в двух играх и еще не пропускала, но соперники были весьма скромные.

Со своим же предстоящим противником «Младость» играет очень плохо и за последние семь лет только раз удосужилась отобрать очки у местного гранда, сыграв вничью.

«Црвена Звезда» и на этот раз не должна испытать проблем со своим предстоящим противником и наверняка выиграет, пробив при этом фору в -2 гола.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 1.51.

Общий коэффициент — 3.55.