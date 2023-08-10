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    «Карабах», «АЗ Алкмар» и «Фенербахче» начнут противостояния с побед

    Экспресс дня 10 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Карабах»
    В предстоящем экспрессе будут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Карабах» — «ХИК»

    Футбол. Лига Европы

    «Карабах» завершил свой поход в Лиге чемпионов и теперь будет бороздить просторы еврокубков попроще, где несомненно ставит перед собой задачу пробиться в групповой этап.

    «Скакуны» сперва в самом главном еврокубке без проблем прошли «Линкольн» из Гибралтара, дважды его обыграв, но уже на следующей стадии вылетели, проиграв польскому «Ракуву» (1:1 и 2:3).

    «ХИК» также в этом турнире оказался после вылета из Лиги чемпионов, проделав аналогичный путь. На первом этапе отбора финны не без труда прошли «Ларн» из Северной Ирландии (1:0 и 2:2 ОТ).

    Но второго своего соперника клуб из Хельсинки выбить не смог. В противостоянии с норвежским «Мольде» «ХИК» выиграл на своем поле 1:0, но в гостях уступил со счетом 0:2 и прекратил борьбу в ЛЧ.

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  • 04/08/2023

    • Чемпион Азербайджана по многим компонентам превосходит своего финского визави и при родных зрителях не должен допустить осечки.

    Ставка: победа «Карабаха» с форой (-1) за 1.53.

    «Санта Колома» — «АЗ Алкмар»

    Футбол. Лига конференций

    Обладатель Кубка Андорры этот еврокубковый сезон явно может занести себе в актив, ведь он уже преодолел две стадии, что является рекордом для этой команды.

    И оба раз «Санта Колома» проходила своих соперников по итогам дополнительного времени. Сперва она справилась с валлийским «Пенибонтом», а затем сломила сопротивление «Сутьески» из Черногории.

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    «АЗ Алкмар» рассчитывал выступать в еврокубках попрестижней, но команде пришлось довольствоваться лишь Лигой конференций, ведь она стала только четвертой в минувшем чемпионате Нидерландов.

    До последнего тура «сырные фермеры» боролись за место в Лиге Европы, но в заочном споре проиграли конкуренцию «Аяксу». Официальных игр в новом сезоне они еще не проводили и играли пока только товарняки.

    «АЗ Алкмар» значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и еще в первом матче должен решать исход этого противостояния.

    Ставка: победа «АЗ Алкмара» с форой (-1,5) за 1.53.

    «Фенербахче» — «Марибор»

    Футбол. Лига конференций

    «Фенербахче» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Турции, проиграв восемь баллов «Галатасараю», и довольствуется теперь только участием в Лиге конференций.

    «Канарейки» уже успели стартовать в этом соревновании, без проблем справившись на предыдущей стадии с молдавским «Зимбру», дважды его разгромив — 5:0 и 4:0. И эти игры пока единственные официальные для «Фенера» в этом сезоне.

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    «Марибор», как бронзовый призер прошлого чемпионата Словении, начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги конференций еще с первой стадии квалификации, где не без проблем прошел мальтийскую «Биркиркару».

    На втором этапе «фиолетовые» с громадными усилиями справились с «Дифферданжем» из Люксембурга, сыграв в первой игре на выезде вничью 1:1 и выиграв дома по итогам овертайма 4:3, причем по ходу основного времени словенцы уступали в два мяча.

    Не похоже, что «Марибор», имевший кучу проблем с весьма скромными соперниками, сможет доставить трудности «Фенеру» на его поле.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.60.

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    Экспресс дня 10 августа: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Экспресс. «Карабах», «АЗ Алкмар» и «Фенербахче» начнут противостояния с побед
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