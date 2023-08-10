В предстоящем экспрессе будут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Карабах» — «ХИК»

Футбол. Лига Европы

«Карабах» завершил свой поход в Лиге чемпионов и теперь будет бороздить просторы еврокубков попроще, где несомненно ставит перед собой задачу пробиться в групповой этап.

«Скакуны» сперва в самом главном еврокубке без проблем прошли «Линкольн» из Гибралтара, дважды его обыграв, но уже на следующей стадии вылетели, проиграв польскому «Ракуву» (1:1 и 2:3).

«ХИК» также в этом турнире оказался после вылета из Лиги чемпионов, проделав аналогичный путь. На первом этапе отбора финны не без труда прошли «Ларн» из Северной Ирландии (1:0 и 2:2 ОТ).

Но второго своего соперника клуб из Хельсинки выбить не смог. В противостоянии с норвежским «Мольде» «ХИК» выиграл на своем поле 1:0, но в гостях уступил со счетом 0:2 и прекратил борьбу в ЛЧ.

Чемпион Азербайджана по многим компонентам превосходит своего финского визави и при родных зрителях не должен допустить осечки.

Ставка: победа «Карабаха» с форой (-1) за 1.53.

«Санта Колома» — «АЗ Алкмар»

Футбол. Лига конференций

Обладатель Кубка Андорры этот еврокубковый сезон явно может занести себе в актив, ведь он уже преодолел две стадии, что является рекордом для этой команды.

И оба раз «Санта Колома» проходила своих соперников по итогам дополнительного времени. Сперва она справилась с валлийским «Пенибонтом», а затем сломила сопротивление «Сутьески» из Черногории.

«АЗ Алкмар» рассчитывал выступать в еврокубках попрестижней, но команде пришлось довольствоваться лишь Лигой конференций, ведь она стала только четвертой в минувшем чемпионате Нидерландов.

До последнего тура «сырные фермеры» боролись за место в Лиге Европы, но в заочном споре проиграли конкуренцию «Аяксу». Официальных игр в новом сезоне они еще не проводили и играли пока только товарняки.

«АЗ Алкмар» значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и еще в первом матче должен решать исход этого противостояния.

Ставка: победа «АЗ Алкмара» с форой (-1,5) за 1.53.

«Фенербахче» — «Марибор»

Футбол. Лига конференций

«Фенербахче» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Турции, проиграв восемь баллов «Галатасараю», и довольствуется теперь только участием в Лиге конференций.

«Канарейки» уже успели стартовать в этом соревновании, без проблем справившись на предыдущей стадии с молдавским «Зимбру», дважды его разгромив — 5:0 и 4:0. И эти игры пока единственные официальные для «Фенера» в этом сезоне.

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«Марибор», как бронзовый призер прошлого чемпионата Словении, начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги конференций еще с первой стадии квалификации, где не без проблем прошел мальтийскую «Биркиркару».

На втором этапе «фиолетовые» с громадными усилиями справились с «Дифферданжем» из Люксембурга, сыграв в первой игре на выезде вничью 1:1 и выиграв дома по итогам овертайма 4:3, причем по ходу основного времени словенцы уступали в два мяча.

Не похоже, что «Марибор», имевший кучу проблем с весьма скромными соперниками, сможет доставить трудности «Фенеру» на его поле.

Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) за 1.54.

Общий коэффициент — 3.60.