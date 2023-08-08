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    «ПСВ» и «Брага» уверенно выиграют, а «Копенгаген» со «Спартой» будут осторожничать

    Экспресс дня 8 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «ПСВ»
    В этом экспрессе рассмотрим первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Копенгаген» — «Спарта» Прага

    Футбол. Лига чемпионов

    «Копенгаген» уже успел преодолеть один этап в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Чемпион Дании на предыдущей стадии не знал проблем с исландским «Брейдабликом», дважды его обыграв — 6:3 и 2:0.

    Всего в недавно стартовавшем сезоне «львы» провели пять матчей и все их выиграли. Накануне этого поединка «Копенгаген» в домашней игре чемпионата страны разгромил «Раннерс» 4:0.

    «Спарта» же из-за более высоко рейтинга Чехии в таблице УЕФА только с данной стадии начнет свое выступление в самом главном еврокубковом турнире.

    Клуб из Спарты также в новом сезоне идет пока без потерь, выиграв все три матча на внутренней арене, забив восемь голов при двух пропущенных. В преддверии этой встречи он дома разгромил со счетом 5:2 «Пардубице».

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  • 04/08/2023

    • Обе команды достойны пройти в следующий раунд и наверняка в первой игре будут осторожничать, но фактор своего поля все же должен более способствовать «Копенгагену».

    Ставка: 1Х за 1.37.

    «ПСВ» — «Штурм»

    Футбол. Лига чемпионов

    Коллектив из Эйндховена в прошлом сезоне стал только вторым в Нидерландах, поэтому свой путь в Лиге чемпион начнет с третьего квалификационного раунда.

    «ПСВ» отыграл пока только один официальный поединок в новом сезоне, обыграв «Фейеноорд» со счетом 1:0 в матче Суперкубка Нидерландов. Перед этим «крестьяне» выиграли четыре товарняка кряду.

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    «Штурм» в прошлом розыгрыше чемпионата Австрии не смог навязать борьбу «Зальцбурги» и довольствовался только второй позицией, которая дала ему возможность с данного этапа стартовать в ЛЧ.

    У клуба из Граца в текущем сезоне уже три проведенные официальные встречи, все которые он выиграл, забив в них аж 12 голов. Накануне он на своем поле справился с ЛАСКом 2:0.

    В первом матче этих команд прогнозируем, что более грозный по именам «ПСВ» на своем поле будет все-таки ближе к победе.

    Ставка: победа «ПСВ» за 1.46.

    «Брага» — «Бочка-Топола»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Брага» в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии неожиданно для многих стала третьей, опередив «Спортинг», но прогнозируемо оказалась ниже «Порту» и «Бенфики».

    В новом сезоне официальных встреч «оружейники» еще не проводили и готовились к данному матче в товарняках и ни разу не проиграли в них, выиграв пять игр при одной мировой.

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    «Бочка-Топола» в минувшем чемпионате Сербии произвела сенсацию, выиграв серебро, опередив только по разнице мячей «Чукарички» и оставив позади себя очень крепкий «Партизан».

    Команда успела уже стартовать в новом сезоне, проведя два поединка на внутренней арене, где сыграла дома вничью с «партизанами» 3:3 и разгромила в Нише слабенькие «Раднички» 3:0.

    Более опытный еврокубковый боец «Брага» при своих зрителях должна сделать хороший задел еще в первой игре с дебютантом ЛЧ.

    Ставка: победа «Браги» с форой (-1,5) за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.20.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 8 августа: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Экспресс. «ПСВ» и «Брага» уверенно выиграют, а «Копенгаген» со «Спартой» будут осторожничать
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