В очередном экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Сербии, Швеции и Исландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальме» — «Хальмстад»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Мальме» в этом сезоне надеется вернуть себе чемпионский титул. По итогам чуть более половины этого первенства клуб идет третьим, но от первой строки отстает на балл при игре в запасе.

«Небесно-голубые» смогли выиграть в минувшем туре первенства, одолев середняка «Вернаму» 3:1 на своем поле. Перед этим же они не побеждали на протяжении трех игр, дважды проиграв в этом отрезке.

«Хальмстад» только вернулся из первой лиги и пока весьма неплохо проводит свой сезон в высшей, расположившись в середине турнирки, но отрыв от опасной зоны составляет всего восемь пунктов.

Коллектив крайне негативно провел прошлый тур, проиграв дома со счетом 0:5 последней команде лиги «Варбергу». И этим фиаско «Хальмстад» прервал 8-матчевую серию без поражений, в которой поровну поделил виктории и ничьи.

От данного матча ждем верхов, ведь «Мальме» дома забивает немало, да и «Хальмстад» в атаке на кое-что способен.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

«Радник» — «Спартак» Субботица

Футбол. Чемпионат Сербии

«Радник» в прошлом сезоне успешно справился с борьбой за сохранение прописки. Чемпионат он завершил на третье месте в конца в турнирке и только через плей-офф остался в элите.

В этих играх на вылет коллектив справился с «Инджией» (3:0 и 1:3). Новый же чемпионата «Радник» начал с мирового исхода против «Младости» 0:0 в выездном поединке.

«Спартак» в прошлом первенстве также по итогам первой половины чемпионата не попал в финальную восьмерку и вел борьбу за сохранение прописки, в итоге закончив на три строки выше предстоящего противника.

Напомним, что летом клуб из Субботицы возглавил россиянин Александр Кержаков, с которым команда стартовала в новом чемпионате с домашней победы над новичком «Нови Белград» 2:1.

Хозяева после голевой засухи в первом туре будет настроен забить свой первый мяч в сезона, да и «Спартак» вряд ли будет только отсиживаться в обороне. В общем, на пару голов рассчитывать здесь можно.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.65.

«Валюр» — «КА Акурейри»

Футбол. Чемпионат Исландии

«Валюр» почти обеспечил себе участие в финальной части чемпионата. За пять туров до финиша первой половины он идет вторым, оторвавшись от седьмой строки на 17 пунктов, а лидеру проигрывает три очка.

«Кречеты», которые не участвуют в этом сезоне в еврокубках, отлично проводят свой последний отрезок чемпионата, выиграв шесть встреч в восьми матчах при одном фиаско.

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«КА Акурейри» расположился аж на седьмой строке в таблице, но от заветной шестой позиции отстает всего на один балл, имея при этом один матч в запасе.

Накануне команда расписали мировую в Ирландии с «Дандолком» 2:2 в ЛК и прошла дальше, так как дома победила 3:1. Всего же с учетом всех турниров она не уступает на протяжении семи игр, выиграв четыре из них.

По всей видимости, обе команды в этом матче будут настроены взять максимально очков, поэтому в обороне вряд ли будут отсиживаться.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.50.

Общий коэффициент — 3.96.