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    «Герта» и «Падерборн» справятся с новичками

    Экспресс дня 4 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Игрок «Герты»
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во второй Бундеслиги и чемпионате Эстонии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Герта» — «Вехен»

    Чемпионат Германии

    «Герта» по итогам прошлого сезона вылетела из первой Бундеслиги, заняв там последнее место, проиграв пять баллов безопасной строке. Берлинцы выглядели слабо на протяжении всего сезона и смогли выиграть только семь встреч из 34 проведенных.

    В короткое межсезонье «Старая Дама» провела аж шесть спарринг-поединков, выиграв в половине из них. А стартовый матч во второй лиге она проиграла в Дюссельдорфе «Фортуне» 0:1.

    «Вехен» прошедший сезон провел в третьей немецкой лиге и занял там четвертое место, благодаря чему получил право на стыки, в которых обыграл «Арминию» (4:0 и 2:1).

    И первый поединок во втором дивизионе коллектив провел весьма неплохо, расписав дома мировую с «Магдебургом» 1:1, продлив тем самым беспроигрышную серию до десяти игр, выиграв семь раз в этот период.

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    • «Герта» благодаря опыту выступлений в Бундеслиге все-таки должна на своем поле справиться с дерзким новичком.

    Ставка: победа «Герты» 1.58.

    «Падерборн» — «Оснабрюк»

    Чемпионат Германии

    «Падерборн» в минувшем розыгрыше второй Бундеслиги финишировал на шестой позиции, но особых шансов побороться за выход в элитный дивизион он не имел.

    При подготовке к новому чемпионату команда выиграл четыре товарняка из пяти при одном фиаско. А в первом туре первенства была разгромлена на выезде со счетом 0:5 «Гройтер Фюртом».

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    «Оснабрюк» прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Германии, где занял третье место и получил прямой билет во вторую Бундеслигу.

    В товарищеских поединках при подготовке к новому сезону «фиолетовые» не проиграли ни одной из шести игр, выиграв четыре из них. А вот чемпионат они начали с домашнего фиаско от «Карлсруэ» 2:3.

    Сторожил второй лиги после громкой оплеухи на старте при своих зрителях постарается реабилитироваться и должен справиться с новичком.

    Ставка: победа «Падерборна» 1.69.

    «Флора» — «Курессааре»

    Чемпионат Эстонии

    «Флора» в ранге чемпионата Эстонии и в этом сезоне замахнулась на золото. И по итога чуть более половины пути она делит с «Левадией» первое место, но конкурент имеет игру в запасе.

    «Зелено-белые» слабо провели отрезок из пяти последних встреч внутреннего первенства, победив в этот период только раз при одном фиаско и аж трех мировых исходах.

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    «Курессааре» в лучшем случае может замахнуться на третье место. Сейчас коллектив идет на пятой строке, но от заветной третьей позиции отстает на три очка.

    Команда в целом неплохо провела свои пять минувших матчей, выиграв три из них при одной ничьей и фиаско. А вот со своих предстоящим противником она выступает слабо, проиграв в шести последних поединках чемпионата.

    Претендент на золото, несмотря на свою неудачную серию, на своем поле не должен иметь проблем со столь удобным соперником.

    Ставка: победа «Флоры» с форой (-1,5) за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.16.

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    Экспресс дня 4 августа: прогноз, ставка (4.16), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Экспресс. «Герта» и «Падерборн» справятся с новичками
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