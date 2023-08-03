В этом экспрессе рассмотрим ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Русенборг» — «Крусейдерс»

Футбол. Лига конференций

В первой игре этих команд, которая прошла неделю тому назад в Северной Ирландии, победитель не был определен. Оппоненты по два раза смогли огорчит друг друга.

После того матча «Русенборг» провел игру в чемпионате Норвегии, где обыграл дома 3:2 «Одд» и продолжает идти в середине турнирки. Отметим, что у команда три выигрыша за последние четыре встречи при одной мировой.

«Крусейдерс» же не проводил матчей после первого поединка этих команд, так как чемпионат Северной Ирландии еще не стартовал. Поэтому команда получила дополнительные дни для отдыха.

Напомним, что в этом розыгрыше Лиги конференций «Крусейдерс» преодолел уже одну стадию отбора. На предыдущей он справился с финской «Хакой», сыграв в гостях 2:2 и победив дома 1:0.

«Русенборг» превосходит своего оппонента в классе и на своем поле должен доказать случайность результата в первой игре этих клубов.

Ставка: победа «Русенборга» с форой (-1,5) за 1.90.

«Хиберниан» — «Интер Эскальдес»

Футбол. Лига конференций

«Хиберниан» опозорился в первой игре в противостоянии со столь скромным соперником, проиграв ему на выезде со счетом 1:2. Причем шотландцы размочили счет только в самой концовке матча.

Возможно такой результат обусловлен тем, что для клуба из Эдинбурга это был первый официальный поединок в этом сезоне. Ведь до этого команда проводила только спарринги и в основной массе не особо успешные.

«Интер Эскальдес», как действующий обладатель Кубка Андорры, начал свой путь еще с первого раунда квалификации текущего розыгрыша Лиги конференций.

И там «черно-синие» смогли пройди фарерский «Викингур». В первой игре они также победили дома 2:1, а в выездной встрече смогли добыть ничью 1:1 и пройти дальше.

«Хиберниан» должен собрать всю свою волю в кулак и доказать случайность исхода в первой игре, взяв убедительный реванш.

Ставка: победа «Хиберниана» с форой (-2) за 1.92.

«Спартак» Трнава — «Ауда»

Футбол. Лига конференций

Неделю тому назад в Латвии эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1. Словаки повели в середине первого тайма, а хозяевам удалось отыграться почти сразу после перерыва.

«Спартак» после того поединка провел и первый матч нового чемпионата Словакии, в котором проиграл дома 1:2 «Тренчину» и продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч, проиграв в четырех из них.

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«Ауда» же после еврокубкового поединка также отыграла игру на внутренней арене, где поделила очки с «Лиепаей» 1:1 на своем поле и плотно засела в середине таблицы.

Отметим, что у коллектива 7-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров и основного времени. В этот период он четыре матча свел вничью и потерпел три фиаско.

Более сильный и более опытный еврокубковый боец «Спартак» на своем поле просто обязан уверенно обыгрывать середняка латвийского чемпионата.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.55.

Общий коэффициент — 5.65.