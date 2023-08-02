В экспрессе на среду будут ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Галатасарай» — «Жальгирис»

Футбол. Лига чемпионов

Неделю тому назад в столице Литвы эти команды расписали результативную мировую со счетом 2:2. Отметим, что турецкий клуб упустил победу на второй компенсированной минуте матча.

И для «Галатасарая» этот поединок стал первым официальным в этом сезоне. До этого стамбульцы провели четыре спарринг-встречи и смогли выиграть только одну из них. Еще дважды они в этих поединках проиграли и расписали одну мировую.

«Жальгирис» же находится в отличном игровом тонусе, ведь чемпионат Литвы идет в самом разгаре и он там претендует на золотые медали, находясь сейчас на второй строке.

Напомним, что клуб из Вильнюса стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда, где с большим трудом прошел македонскую «Стругу» (0:0 и 2:1).

Более сильный турецкий клуб на своем поле должен все расставить на свои места и положить на лопатки дерзкого чемпионат Литвы.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-2) за 1.60.

«Хеккен» — «КИ Клаксвик»

Футбол. Лига чемпионов

«Хеккен» в прошлом сезоне смог выиграть свой дебютный чемпионский титул в Швеции и из-за этого получил право сыграть в своем первом розыгрыше Лиги чемпионов.

В этом сезоне клуб из Гетеборга также претендует на победу в чемпионате, а в этом еврокубке прошел уже один раунд, дважды обыграв валлийский «Нью-Сейнтс» (3:1 и 2:0). В первой же игре со своим предстоящим соперником он расписал мировую 0:0.

«КИ Клаксвик» вот уже как три года подряд доминирует в чемпионате Фарерских островов, да и в еврокубках он не является мальчиком для биться и заставляет соперников уже считаться с собой.

Так, например, фарерцы на предыдущей стадии этой Лиги чемпионов наказали венгерский «Ференцварош» за снисходительное отношение к ним, обыграв его на выезде 3:0 после домашних 0:0.

Наверняка шведы учтут ошибки венгров и отправят фарерцев бороздить просторы еврокубков попроще, но вряд ли смогут выиграть крупно.

Ставка: победа «Хеккена» + ТМ 4,5 за 1.57.

«Мольде» — «ХИК»

Футбол. Лига чемпионов

Неделю тому назад «ХИК» на своей территории довольно-таки неожиданно смог обыграть превосходящий его в классе «Мольде» со счетом 1:0. Причем финны забили гол еще в начале матча.

До этого хельсинская команда в этом розыгрыше самого главного еврокубка выбила «Ларн» из Северной Ирландии (1:0 и 2:2 ОТ). В чемпионате же страны она привычно ведет борьбу за золото.

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«Мольде», который отлично провел прошлый сезон, выиграв чемпионат Норвегии и добравшись до групповой стадии Лиги конференций, в этом выступает значительно скромнее.

На внутренней арене коллектив вряд ли сможет защитить свой титул и в лучшем случае может рассчитывать лишь на серебро. Но отметим, что он выиграл семь встреч из девяти последних.

Ждем, что на своем поле чемпион Норвегии докажет случайность поражения в первом поединке этих команд и сможет взять убедительный реванш.

Ставка: победа «Мольде» с форой (-1,5) за 1.75.

Общий коэффициент — 4.39.