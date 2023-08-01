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    «Панатинаикос» снова одолеет «Днепр-1», а «Олимпия» и «Лудогорец» сыграют результативно

    Экспресс дня 1 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Панатинаикос»
    В очередном экспрессе рассмотрим ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Панатинаикос» — «Днепр-1»

    Футбол. Лига чемпионов

    По сути, «Панатинаикос» уже в первой игре данной пары решил исход противостоянии. Греки победили в выездной встрече со счетом 3:1, причем гол они пропустили лишь на последней минуте встречи.

    Отметим, что для афинян это был первый официальный матч в этом сезоне. Перед этим они проводили лишь товарняки, в которых отыграли довольно-таки успешно, выиграв пять встреч из семи.

    Украинская же команда также минувшим поединком открывала свой сезон официальных игр. До этого она проводила лишь спарринги и ни разу в них не проиграла, добившись четырех викторий в пяти матчах.

    Правда, все соперники днепрян в товарищеских поединках были только коллективами Украины и в основной массе представляли низшие дивизионы страны.

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    • Первый поединок этих команд показал, что «Днепр-1» значительно уступает в классе грекам и вряд ли сможет с ними тягаться на равных в ответке.

    Ставка: победа «Панатинаикоса» за 1.66.

    «Олимпия» Любляна — «Лудогорец»

    Футбол. Лига чемпионов

    Первая встреча этих команд, которая прошла неделю тому назад в Болгарии, завершилась неожиданной мировой со счетом 1:1. Причем хозяевам пришлось даже отыгрываться.

    Напомним, что до этого «Олимпия» преодолела уже один этап в этом розыгрыше Лиги чемпионов, дважды одолев на первой стадии отбора латвийскую «Валмиеру» по 2:1.

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    «Лудогорец» также стартовал с первого этапа отбора и пройти его смог в волевом стиле. В первой игре противостоянии с косовским «Балкани» он проиграл в гостях 0:2, но дома смог взять убедительный реванш — 4:0.

    Даже несмотря на результат первой игры, болгары, которые неплохо себя зарекомендовали на евроарене, являются фаворитами в этом противостоянии, но словенцы на своем поле без боя точно не сдадутся.

    В общем, ожидаем от команд активных действий в атаке и хотя бы пару забитых мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.54.

    «Валмиера» — «Тре Пенне»

    Футбол. Лига конференций

    Чемпион Латвии в первой игре данного противостоянии по сути решил его исход, одержав крупную выездную викторию со счетом 3:0. Причем она стала для латышей первой еврокубковой победой в истории.

    До этого «Валмиера» на евроарене проиграла шесть встреч при одной мировой. Напомним, что команда стартовала в этом сезоне в ЛЧ, но там дважды проиграла словенской «Олимпии» по 1:2.

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    Чемпион Сан-Марино начал этот розыгрыш Лиги чемпионов еще с предварительной стадии, где был разгромлен исландским клубом «Брейдаблик» со счетом 1:7 и отправлен в Лигу конференций.

    Всего же за всю историю выступлений «Тре Пенне» на евроарене он никогда не проходил ни одного соперника. У команды 22 матч в евротурнирах, 21 из которых был проигран.

    Скорее всего, «Валмиера» и в ответке не пожалеет столь скромного соперника, и вновь выиграет крупно.

    Ставка: победа «Валмиеры» с форой (-2) за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.47.

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    Экспресс дня 1 августа: прогноз, ставка (4.47), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Экспресс. «Панатинаикос» снова одолеет «Днепр-1», а «Олимпия» и «Лудогорец» сыграют результативно
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