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    «Мальме» вернется на победный путь, а «АИК» вновь удачно сыграет с «Сириусом»

    Экспресс дня 31 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 июля
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    «Мальме»
    В этом экспрессе поставим на матчи элитного и подэлитного дивизиона Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мальме» — «Вернаму»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Мальме» в этом сезоне нацелился на золотые медали шведского первенства. И после первой половины первенства он идет третьим, отставая от лидера на четыре пункта, но имеет игру в запасе.

    «Небесно-голубые» слабо провели три последних поединка. Сперва в данном отрезке они дважды подряд проиграли и забили в этих встречах всего гола, а в минувшем игровом дне поделили очки на выезде с «АИКом» 0:0.

    «Вернаму» на текущий момент расположился во второй половине таблицы элитного дивизиона, опережая на пять баллов опасную зону. Так что от понижения в классе клуб еще не застрахован.

    Команда вполне неплохо проводит свой последний отрезок из четырех встреч, проиграв только раз в данном период. Еще один матч она свела вничью и дважды выиграла, в том числе и в прошлом туре дома над чемпионом «Хеккеном» 1:0.

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    • Претенденту на золото пора после ряда невнятных матчей вновь становиться на победный путь. Прогнозируем, что «Мальме» это сможет сделать.

    Ставка: победа «Мальме» с форой (-1) за 1.49.

    «Сириус» — «АИК»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Сириус» и «АИК» пока неважно проводят текущий розыгрыш Аллсвенскан и рискуют по его итогам понизиться в классе. Хозяева сейчас идут на безопасной позиции, но от красной зоны оторвались всего на три пункта.

    Стокгольмцы же находятся в зоне стыков и прямой вылет обходят лишь на три балла. Отметим, что «Сириус» проиграл три из четырех последних игр чемпионата. Причем все эти матчи носили верховой характер.

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    «АИК» же вполне прилично выступил в своих последних играх, проиграв за четыре минувшие игры только чемпиону «Хеккену». Дважды он еще в этом отрезке победил и расписал мировую с крепким «Мальме» 0:0.

    Стоит отметить тот факт, что «АИК» еще ни разу не проиграл «Сириусу» в истории противостоянии этих клубов, а пять последних их очных встреч завершились вничью.

    И исходя из данной статистики ожидаем, что приезжий коллектив и на этот раз не уступит.

    Ставка: Х2 за 1.41.

    «Эребру» — «ГАИС»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    По итогам 15 туров в первой шведской лиги «Эребру» находится в зоне переходных матчей, но от безопасной строки отстает всего лишь на два балла, но и в то же время от прямого вылета оторвался всего на один пункт.

    Команда за весь чемпионат смогла одержать только три виктории, а к данной игре подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды сыграла вничью. Дома же «Эребру» не уступает на протяжении шести игр подряд, выиграв две из них.

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    «ГАИС» только вернулся из третьего дивизиона и сразу же замахнулся на повышение до второй лиги. Сейчас клуб из Гетеборга идет четвертым в четырех очках отставания от третьей строки при игре в запасе.

    Коллектив неубедительно провел свои три последние поединка, расписав сперва два мировых результата, а затем проиграв на своем поле одному из лидеров «Вастеросу» 0:2.

    Так как «Эребру» на своем поле выступает неплохо, то он дома вполне может рассчитывать на очки в игре с командой, которая не особо убедительна в последних играх.

    Ставка: 1Х за 1.91.

    Общий коэффициент — 4.01.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 31 июля: прогноз, ставка (4.01), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Экспресс. «Мальме» вернется на победный путь, а «АИК» вновь удачно сыграет с «Сириусом»
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