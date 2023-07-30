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    У «Базеля» и «Брюгге» будут проблемы, а «Лиллестрем» тормознет дерзкий «Хам-Кам»

    Экспресс дня 30 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 июля
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    «Базель» начал сезон с двух поражений
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Бельгии, Норвегии и Швейцарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брюгге» — «Мехелен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Брюгге» провалил прошедший сезон, финишировав в чемпионате всего лишь на четвертом месте.

    Понятно, что теперь у многократного чемпиона Бельгии просто зашкаливает мотивация вернуть себе статус лучшего клуба страны.

    В одном из недавних товарищеских матчей «Брюгге» разгромил датский «Орхус» — 3:0. Но были и неудачные результаты — например, поражения от «Фейенорда» (0:2) и АЗ Алкмар (1:2).

    «Мехелен» тем временем начал сезон с поражения от «Антверпена» в матче за Суперкубок Бельгии. Но тут надо обязательно отметить, что действующий чемпион дожал откровенного середняка только в серии пенальти.

    В общем, пока нет смысла заряжать на фаворита. Есть подозрение, что у «Брюгге» в новом сезоне тоже будут проблемы. Ну и очевидно, что «Мехелен» не самый простой соперник.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

    «Лиллестрем» — «Хам-Кам»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Хам-Кам» приехал в Хьеллер после неожиданной серии из трех побед.

    Гости набрали по три очка в матчах с «Олесунном», «Сарпсборгом» и «Стабеком», благодаря чему покинули зону вылета.

    Правда, в данном случае также надо обратить внимание на то, что «Хам-Кам» проиграл шесть из семи предыдущих матчей на выезде.

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    «Лиллестрем» выиграл два недавних домашних матча с общим счетом 9:3, спокойно разобарвшись с «Санефьордом» и «Олесунном».

    Скорее всего, «Лиллестрем» слегка притормозит внезапно разогнавшийся «Хам-Кам».

    Ставка: победа «Лиллестрема» за 1.46.

    «Базель» — «Винтертур»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии

    «Базель» после первых официальных матчей в новом сезоне заставил дал своим болельщикам серьезный повод для беспокойства.

    На прошлой неделе «Базель» стартовал в чемпионате Швейцарии с гостевого поражения от «Санкт-Галлена» (2:1).

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    А после этого команда Тимо Шульца сенсационно уступила на своем поле казахстанскому «Тоболу» (1:3) в квалификации Лиги конференции. Это просто капитуляция.

    «Винтертур» выиграл пять товарищеских матчей с общим счетом 22:1. Встреча с «Люцерном» в первом туре чемпионата завершилась вничью — 0:0.

    Скорее всего, «Базель» снова как минимум пропустит. С некогда лучшим клубом Швейцарии сейчас явно что-то не то.

    Ставка: обе команды забьют за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.07.

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    Экспресс дня 30 июля: прогноз, ставка (4.07), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Экспресс. У «Базеля» и «Брюгге» будут проблемы, а «Лиллестрем» тормознет дерзкий «Хам-Кам»
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