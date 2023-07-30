В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Бельгии, Норвегии и Швейцарии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брюгге» — «Мехелен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Брюгге» провалил прошедший сезон, финишировав в чемпионате всего лишь на четвертом месте.

Понятно, что теперь у многократного чемпиона Бельгии просто зашкаливает мотивация вернуть себе статус лучшего клуба страны.

В одном из недавних товарищеских матчей «Брюгге» разгромил датский «Орхус» — 3:0. Но были и неудачные результаты — например, поражения от «Фейенорда» (0:2) и АЗ Алкмар (1:2).

«Мехелен» тем временем начал сезон с поражения от «Антверпена» в матче за Суперкубок Бельгии. Но тут надо обязательно отметить, что действующий чемпион дожал откровенного середняка только в серии пенальти.

В общем, пока нет смысла заряжать на фаворита. Есть подозрение, что у «Брюгге» в новом сезоне тоже будут проблемы. Ну и очевидно, что «Мехелен» не самый простой соперник.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

«Лиллестрем» — «Хам-Кам»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Хам-Кам» приехал в Хьеллер после неожиданной серии из трех побед.

Гости набрали по три очка в матчах с «Олесунном», «Сарпсборгом» и «Стабеком», благодаря чему покинули зону вылета.

Правда, в данном случае также надо обратить внимание на то, что «Хам-Кам» проиграл шесть из семи предыдущих матчей на выезде.

«Лиллестрем» выиграл два недавних домашних матча с общим счетом 9:3, спокойно разобарвшись с «Санефьордом» и «Олесунном».

Скорее всего, «Лиллестрем» слегка притормозит внезапно разогнавшийся «Хам-Кам».

Ставка: победа «Лиллестрема» за 1.46.

«Базель» — «Винтертур»

Футбол. Чемпионат Швейцарии

«Базель» после первых официальных матчей в новом сезоне заставил дал своим болельщикам серьезный повод для беспокойства.

На прошлой неделе «Базель» стартовал в чемпионате Швейцарии с гостевого поражения от «Санкт-Галлена» (2:1).

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А после этого команда Тимо Шульца сенсационно уступила на своем поле казахстанскому «Тоболу» (1:3) в квалификации Лиги конференции. Это просто капитуляция.

«Винтертур» выиграл пять товарищеских матчей с общим счетом 22:1. Встреча с «Люцерном» в первом туре чемпионата завершилась вничью — 0:0.

Скорее всего, «Базель» снова как минимум пропустит. С некогда лучшим клубом Швейцарии сейчас явно что-то не то.

Ставка: обе команды забьют за 1.64.

Общий коэффициент — 4.07.