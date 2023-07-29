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    «Зальцбург» забьет больше двух, а «Копенгаген» переиграет новичка

    Экспресс дня 29 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Зальцбург»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Австрии, Дании и Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Альтах» — «Зальцбург»

    Футбол. Чемпионат Австрии

    «Зальцбург» уже давно доминирует во внутреннем первенстве, выиграв чемпионский титул в десяти минувших сезонах. Плюс к этому он добавил в свою копилку и пару побед в Кубке Австрии.

    «Быки» и в этом сезоне являются главными претендентами на победу в национальном первенстве и уже успели провести один официальный матч, разгромив со счетом 6:0 клуб из низшей лиги в Кубке страны.

    «Альтах» — команда-лифт, балансирующая между высшей и первой лигой. В прошлом сезоне команда с большими трудностями сохранила свою прописку в элитном дивизионе.

    По итогам первой части первенства коллектив был последним, но во второй половине чемпионата, где соперники были попроще, он смог подняться на предпоследнюю позиции и сохранить свою прописку в вышке.

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    • «Зальцбург» зачастую не имеет проблем в играх с предстоящим соперником, забивая ему по два и более мячей за игру. Так что и на этот раз сполне можно ожидать результативной игры от австрийского гранда.

    Ставка: ИТ «Зальцбурга» больше 2 за 1.58.

    «Вейле» — «Копенгаген»

    Футбол. Чемпионат Дании

    «Копенгаген» в минувшем сезоне стал чемпионом Дании и в этом намерен защитить свой титул. Всего же за последние семь лет он брал золото пять раз.

    В новом сезоне «львы» успели провести уже два официальных поединка, оба их выиграв. Сперва в рамках чемпионата они переиграли 2:1 «Люнгбю», а затем в первой игре отбора ЛЧ одолели в гостях исландский «Брейндаблик» 2:0.

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    «Вейле» же прошлый сезон провел в первой датской лиге, где уверенно стал ее победителем, опередив на девять баллов ближайшего преследователя, и получил билет в элиту местного футбола.

    И первый поединок в высшем дивизионе после возвращения коллектив проиграл, уступив на выезде со счетом 0:1 «Орхусу». Отметим, что данное фиаско стало для команды четвертым кряду.

    «Львы» на старте сезона демонстрируют отличный футбол и вполне могут продлить свою победную серию.

    Ставка: победа «Копенгагена» за 1.65.

    «РФШ» — «Тукумс 2000»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    «РФШ» ведет с ФК «Ригой» борьбу за золотые медали чемпионата Латвии. Сейчас хозяева поля этого матча идут вторыми в таблице, но от оппонента отстают всего лишь на три очка.

    На внутренней арене рижане еще не знали горечи поражений и прервали эту серию только в еврокубках, проиграв в преддверии этой встречи дома азербайджанскому «Сабаху» 0:2.

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    «Тукумс 2000» же мечтает по итогам сезона сохранить прописку в элитном латвийском дивизионе. На данный момент он идет третьим с конца, опережая опасную зону только по разнице мячей.

    Коллектив за пять минувших встреч первенства потерпел три фиаско при одной ничьей и виктории. В прошлом туре он был разгромлен дома со счетом 0:6 «Ригой».

    «РФШ» после неудачи на евроарене постарается отыграть в чемпионате и наверняка крупно выиграет у предстоящего противника.

    Ставка: победа «РФШ» с форой (-2,5) за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.45.

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    Экспресс дня 29 июля: прогноз, ставка (4.45), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Экспресс. «Зальцбург» забьет больше двух, а «Копенгаген» переиграет новичка
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