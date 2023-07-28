ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург» — ЦСКАКакая боль. Армейская молодежь не пощадила «Оренбург», игравший вдевятером Килиан Мбаппе Саудовские каникулы. «Реал» не может позволить Мбаппе перейти в «Аль-Хиляль» Дастин ПорьеКультовый бой Порье и Гейджи, интригующая встреча Перейры и Блаховича. Анонс карда UFC 291
  • 13:26
    • «ПСЖ» предложил «Аталанте» 50 млн евро за Хейлунна
  • 13:07
    • Сарри против перехода Захаряна в «Лацио»
  • 12:17
    • Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА
  • 11:34
    • Защитник «Динамо» перейдет в «Лион» за 3 млн евро
  • 10:29
    • Агент: Если Черчесов вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом
  • 09:44
    • ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере Карраскаля
    Все новости спорта

    «Гамбург» и «Шальке» повеселят зрителей, а «Юнион Сен-Жилуаз» снова выиграет у «Андерлехта»

    Экспресс дня 28 июля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 июля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шальке» забил семь мячей в двух предыдущих матчах
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во второй Бундеслиге, чемпионате Австрии и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Гамбург» — «Шальке»

    Футбол. Вторая Бундеслига

    «Гамбург» в прошедшем сезоне снова упустил возможность вернуться в элитный дивизион, хотя в какой-то момент казалось, что на этот раз все получится.

    В этом месяце «Гамбург» провел четыре товарищеских матча. Но внимание заслуживают, прежде всего, встречи с «Зальцбургом» и «Рейнджерс». Австрийцам команда Тимо Вальтера проиграла со счетом 1:4, а шотландцам — 1:2. Игра против чешской «Виктории» завершилась вничью — 3:3.

    «Шальке» тем временем снова не смог закрепиться в первой Бундеслиге. Хотя весенню часть прошлого сезона команда провела не так уж и плохо.

    На прошлой неделе «Шальке» сыграл вничью с нидерландским «Твенте» (2:2), а перед этим разгромил польский «Гурник» (5:0).

    Скорее всего, в предстоящем матче «Гамбург» и «Шальке» порадуют болельщиков результативным футболом. Обе команды не могут похвастаться надежной игрой обороне.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.57.

    ЛАСК — «Рапид» Вена

    Футбол. Чемпионат Австрии

    ЛАСК начал новый сезон с разгромной победы над скромным «Ретисом» (6:0) в Кубке Австрии.

    А перед этим клуб из Линца выдал серию из пяти побед кряду в товарищеских матчах, при этом наколотив 22 мяча.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Рапид» тоже легко преодолел первый раунд национального кубка, разбив «СР Донауфельд» со счетом 7:0.

    В товарищеских матчах против более мастеровитых соперников венский клуб был не так успешен. Например, берлинскому «Униону» команда Зорана Баришича уступила со счетом 0:3. Также стоит отметить поражение от чешской «Сигмы» (1:2).

    Вполне вероятно, что ЛАСК как минимум не проиграет гостям из столицы.

    Ставка: победа ЛАСК с форой (0) за 1.50.

    «Юнион Сен-Жилуаз» — «Андерлехт»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Юнион Сен-Жилуаз», похоже, неплохо поработал в межсезонье над игрой в обороне.

    В четырех товарищеских матчах клуб из Брюсселя пропустил лишь один мяч.

    И в данном случае есть смысл обратить внимание на два результата: «Юнион Сен-Жилуаз» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и «Фейенордом» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот «Андерлехт» может похвастаться своими успехами в атаке. Команда Брайана Римера в недавнем товарищеском матче разбила «Аякс» со счетом 3:0, а перед этим забила три мяча хорватскому клубу «Локомотива» (1:3).

    Но гостям точно будет нелегко. «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл пять предыдущих матчей против «Андерлехта», при этом ни разу не пропустив больше одного мяча.

    Есть все основания предполагать, что «Юнион Сен-Жилуаз» начнет новый чемпионат с победы.

    Ставка: победа «Юнион Сен-Жилуаз» за 2.02.

    Общий коэффициент — 4.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Рууд — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дэниэл — Карбальес Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алашкерт — Дебрецен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ордабасы — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альтмайер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вавринка — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Габала — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Богемианс-1905
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Муньяр — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ауда — Спартак Трнава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 28 июля: прогноз, ставка (4.75), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Экспресс. «Гамбург» и «Шальке» повеселят зрителей, а «Юнион Сен-Жилуаз» снова выиграет у «Андерлехта»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры