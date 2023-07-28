«Гамбург» — «Шальке»
Футбол. Вторая Бундеслига
«Гамбург» в прошедшем сезоне снова упустил возможность вернуться в элитный дивизион, хотя в какой-то момент казалось, что на этот раз все получится.
В этом месяце «Гамбург» провел четыре товарищеских матча. Но внимание заслуживают, прежде всего, встречи с «Зальцбургом» и «Рейнджерс». Австрийцам команда Тимо Вальтера проиграла со счетом 1:4, а шотландцам — 1:2. Игра против чешской «Виктории» завершилась вничью — 3:3.
«Шальке» тем временем снова не смог закрепиться в первой Бундеслиге. Хотя весенню часть прошлого сезона команда провела не так уж и плохо.
На прошлой неделе «Шальке» сыграл вничью с нидерландским «Твенте» (2:2), а перед этим разгромил польский «Гурник» (5:0).
Скорее всего, в предстоящем матче «Гамбург» и «Шальке» порадуют болельщиков результативным футболом. Обе команды не могут похвастаться надежной игрой обороне.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.57.
ЛАСК — «Рапид» Вена
Футбол. Чемпионат Австрии
ЛАСК начал новый сезон с разгромной победы над скромным «Ретисом» (6:0) в Кубке Австрии.
А перед этим клуб из Линца выдал серию из пяти побед кряду в товарищеских матчах, при этом наколотив 22 мяча.
«Рапид» тоже легко преодолел первый раунд национального кубка, разбив «СР Донауфельд» со счетом 7:0.
В товарищеских матчах против более мастеровитых соперников венский клуб был не так успешен. Например, берлинскому «Униону» команда Зорана Баришича уступила со счетом 0:3. Также стоит отметить поражение от чешской «Сигмы» (1:2).
Вполне вероятно, что ЛАСК как минимум не проиграет гостям из столицы.
Ставка: победа ЛАСК с форой (0) за 1.50.
«Юнион Сен-Жилуаз» — «Андерлехт»
Футбол. Чемпионат Бельгии
«Юнион Сен-Жилуаз», похоже, неплохо поработал в межсезонье над игрой в обороне.
В четырех товарищеских матчах клуб из Брюсселя пропустил лишь один мяч.
И в данном случае есть смысл обратить внимание на два результата: «Юнион Сен-Жилуаз» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и «Фейенордом» (0:0).
А вот «Андерлехт» может похвастаться своими успехами в атаке. Команда Брайана Римера в недавнем товарищеском матче разбила «Аякс» со счетом 3:0, а перед этим забила три мяча хорватскому клубу «Локомотива» (1:3).
Но гостям точно будет нелегко. «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл пять предыдущих матчей против «Андерлехта», при этом ни разу не пропустив больше одного мяча.
Есть все основания предполагать, что «Юнион Сен-Жилуаз» начнет новый чемпионат с победы.
Ставка: победа «Юнион Сен-Жилуаз» за 2.02.
Общий коэффициент — 4.75.