В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во второй Бундеслиге, чемпионате Австрии и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Гамбург» — «Шальке»

Футбол. Вторая Бундеслига

«Гамбург» в прошедшем сезоне снова упустил возможность вернуться в элитный дивизион, хотя в какой-то момент казалось, что на этот раз все получится.

В этом месяце «Гамбург» провел четыре товарищеских матча. Но внимание заслуживают, прежде всего, встречи с «Зальцбургом» и «Рейнджерс». Австрийцам команда Тимо Вальтера проиграла со счетом 1:4, а шотландцам — 1:2. Игра против чешской «Виктории» завершилась вничью — 3:3.

«Шальке» тем временем снова не смог закрепиться в первой Бундеслиге. Хотя весенню часть прошлого сезона команда провела не так уж и плохо.

На прошлой неделе «Шальке» сыграл вничью с нидерландским «Твенте» (2:2), а перед этим разгромил польский «Гурник» (5:0).

Скорее всего, в предстоящем матче «Гамбург» и «Шальке» порадуют болельщиков результативным футболом. Обе команды не могут похвастаться надежной игрой обороне.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.57.

ЛАСК — «Рапид» Вена

Футбол. Чемпионат Австрии

ЛАСК начал новый сезон с разгромной победы над скромным «Ретисом» (6:0) в Кубке Австрии.

А перед этим клуб из Линца выдал серию из пяти побед кряду в товарищеских матчах, при этом наколотив 22 мяча.

«Рапид» тоже легко преодолел первый раунд национального кубка, разбив «СР Донауфельд» со счетом 7:0.

В товарищеских матчах против более мастеровитых соперников венский клуб был не так успешен. Например, берлинскому «Униону» команда Зорана Баришича уступила со счетом 0:3. Также стоит отметить поражение от чешской «Сигмы» (1:2).

Вполне вероятно, что ЛАСК как минимум не проиграет гостям из столицы.

Ставка: победа ЛАСК с форой (0) за 1.50.

«Юнион Сен-Жилуаз» — «Андерлехт»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Юнион Сен-Жилуаз», похоже, неплохо поработал в межсезонье над игрой в обороне.

В четырех товарищеских матчах клуб из Брюсселя пропустил лишь один мяч.

И в данном случае есть смысл обратить внимание на два результата: «Юнион Сен-Жилуаз» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и «Фейенордом» (0:0).

Все прогнозы на футбол

А вот «Андерлехт» может похвастаться своими успехами в атаке. Команда Брайана Римера в недавнем товарищеском матче разбила «Аякс» со счетом 3:0, а перед этим забила три мяча хорватскому клубу «Локомотива» (1:3).

Но гостям точно будет нелегко. «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл пять предыдущих матчей против «Андерлехта», при этом ни разу не пропустив больше одного мяча.

Есть все основания предполагать, что «Юнион Сен-Жилуаз» начнет новый чемпионат с победы.

Ставка: победа «Юнион Сен-Жилуаз» за 2.02.

Общий коэффициент — 4.75.