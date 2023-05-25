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    Финал Кубка Сербии и два матча Примеры

    Экспресс дня 25 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Црвена Звезда»
    В этом экспрессе поставим на два матча испанской Примеры и на финальный поединок Кубка Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мальорка» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мальорка» может уже спокойно доигрывать этот сезон. За три тура до финиша она разместилась в середине турнирной таблицы, оторвавшись на девять баллов от зоны вылета.

    Островитяне не особо успешно проводят свой финишный отрезок из пяти последних встреч чемпионата. В этот период они смогли раз выиграть, раз сыграть вничью и потерпеть аж три фиаско, в том числе и в прошлом туре в гостях от «Альмерии» 0:3.

    «Валенсия» является соседом по турнирке с предстоящим противником, уступая ему шесть баллов, так что вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе для нее еще открыт.

    «Летучие мыши» же свой финишный отрезок проводят сильно, выиграв четыре игры из минувших шести при одном фиаско и одной мировой. В прошлом туре они на своем поле смогли обыграть мадридский «Реал» со счетом 1:0.

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    • Более мотивированная и набравшая неплохой ход «Валенсия» в этом поединке вполне может рассчитывать на очки. Так что ставим на гостей с Х.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    «Осасуна» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Осасуна» еще может зацепиться за еврокубковую зону. Сейчас она идет на десятой позиции, но от заветного седьмого места отстает всего на три балла.

    Правда, отыграть эти пункта памплонцам будет непросто, учитывая их неважное состояние в конце сезона. В четырех последних матчах они трижды проиграли при одном выигрыше.

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    «Атлетик» как раз разместился на заветной седьмой позиции, но ряд конкурентов отстает совсем незначительно. Поэтому за путевку в еврокубки баскам придется сильно потрудиться.

    Клуб из Бильбао в минувшем туре первенства на своем поле смог одолеть «Сельту» со счетом 2:1. И данной викторией он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграл.

    Скорее всего, поединок двух конкурентов за путевку в еврокубки будет не особо результативным, ведь поражение существенно снизить шансы этих команд за седьмую строку.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.44.

    «Црвена Звезда» — «Чукарички»

    Футбол. Кубок Сербии

    «Црвена Звезда» нацелилась в текущем сезоне на золотой дубль. Еще почти месяц тому назад белградцы стали чемпионами страны, существенно опередив конкурентов.

    Отметим, что в чемпионате «звездаши» в этом сезоне не потерпели ни одного поражения, а в Кубке страны они только в четвертьфинале испытали трудности, обыграв своего оппонента по пенальти.

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    «Чукарички» за два тура до финиша чемпионата Сербии находятся на третьей строке и в лучшем случае смогут завоевать серебряные медали.

    В Кубке страны коллектив за все четыре стадии побеждал всегда в основное время и не пропускал. Правда, соперники были очень скромными.

    «Црвена Звезда» очень играет с «Чукаричками», выиграв в последних десяти очных противостояниях. Поэтому не думаем, что и на этот раз у «звездашей» будут проблемы.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» в основное время за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.82.

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    Экспресс дня 25 мая: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Экспресс. Финал Кубка Сербии и два матча Примеры
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