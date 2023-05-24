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    Винисиус Жуниор
    В предстоящем экспрессе из трех матчей поставим на поединки испанской Примеры и чемпионата Эстонии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» проиграл свои две последние игры. В первом случае он был разгромлен «Ман Сити» 0:4 в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вылетел из турнира, а затем уступил и в чемпионате страны на выезде «Валенсии» 0:1.

    «Сливочные» уже давно проиграли борьбу за чемпионство «Барселоне» и ведут борьбу с «Атлетико» за серебро. сейчас они третьи с отставанием в одно очко о конкурента.

    «Райо Вальекано» уже спокойно может доигрывать сезон. Команда комфортно расположилась в середине турнирной таблицы Примеры, где и финиширует.

    «Пчелы» также проиграли свои две последние встречи, которые пришлись на чемпионат станы. Всего же у них три фиаско за минувшие четыре игр. Своему же предстоящему противнику на его поле они проиграли в последних 11 поединках.

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    • «Реал» постарается прервать свою негативную серию выигрышем над весьма удобным для них соперником.

    Ставка: победа «Реала» за 1.65.

    «Вильярреал» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Вильярреал» имеет очень призрачные шансы подняться в зону Лиги чемпионов. За три тура до финиша он идет пятым, отставая от четвертой позиции на пять пунктов. Вопрос с попаданием в еврокубки «желтые» уже решили.

    В рамках Примеры «подводники» не уступают вот уже на протяжении пяти встреч, раз сыграв вничью за этот период и добыв четыре выигрыша. Два из них пришлись на последние игры команды — над «Атлетиком» 5:1 и «Жироной» 2:1.

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    «Кадис» на текущий момент в таблице Примеры находится в непосредственной близости к зоне вылета, опережая ее всего лишь на три балла. Так что угроза в понижение в классе очень существенная.

    В отрезке последних семи матчей чемпионата коллектив смог выиграть дважды при одной мировой и четырех фиаско. В минувшем туре он дома одолел конкурента «Вальядолид» 2:0.

    «Подводники» по всем компонентам сильнее предстоящего противника и на своем поле не должны испытать проблем с завоеванием трех баллов.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.50.

    «Пярну» — «Левадия»

    Футбол. Чемпионат Эстонии

    «Пярну» в прошлом сезоне занял последнее место и не понизился в классе только из-за отказа другой команды выступать в элите. В текущем же сезоне коллектив смотрится пока неплохо и идет на четвертой строке.

    У команды числится шесть викторий, три мировых исхода и четыре фиаско. Забила она 13 мячей при 15 пропущенных.

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    «Левадия» в прошлом сезоне проиграла борьбу за чемпионство «Флоре». И в этом сезоне эти коллективы также разыграют между собой золото.

    Сейчас «Левадия» идет второй, отставая на два очка от конкурента. У таллинцев девять выигрышей, три мировые и одно фиаско. Причем забила команда 27 мячей при всего семи пропущенных.

    Стоит отметить, что «Левадия» только раз теряла очки в играх с «Пярну», причем произошло это в первом круге этого чемпионата (0:0). Так что и на этот раз ждем, что хозяева дадут бой лидеру и ставим на них с форой.

    Ставка: победа «Пярну» с форой (+2) за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 24 мая: прогноз, ставка (3.91), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Экспресс. «Реал» и «Вильярреал» синхронно выиграют
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