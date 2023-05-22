В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Ньюкасла», «Ромы» и «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ньюкасл» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ньюкасл» уже одной ногой в Лиге чемпионов. Год назад «сороки» боролись за выживание, а теперь они — в топ-4, причем абсолютно заслуженно.

Команда Эдди Хау мощно проводит заключительный отрезок сезона. В 12-ти предыдущих матчах она потерпела лишь два поражения.

А в шести последних матчах на своем поле у «Ньюкасла» — пять побед.

А «Лестер» тем временем одной ногой в Чемпионшипе. Увы, руководство клуба явно затянуло с отставкой Брендана Роджерса. Назначение Дина Смита тоже сложно назвать грамотным решением.

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«Лестер» выиграл лишь один из 15-ти предыдущих матчей. Просто катастрофа. Похоже, все идет к тому, что самый сенсационный чемпион в истории АПЛ начнет следующий сезон в другом дивизионе.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1,5) за 2.00.

«Рома» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» на минувшей неделе вышла в финал Лиги Европы. Римляне выстояли в ответном матче с леверкузенским «Байером» (0:0), благодаря чему второй год подряд будут бороться за европейский трофей.

Между тем, в Серии А «Рома» на данный момент всего лишь седьмая. И есть подозрение, что команда Жозе Моуринью так и останется за пределами топ-4, даже если выиграет все оставшиеся матчи (конечно, не выиграет).

Можно не сомневаться в том, что теперь «Рома» и Моуринью будут полностью сконцентрированы на финале Лиги Европы, в котором их ждет противостояние с испанской «Севильей».

«Салернитана» уже гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон, но есть подозрение, что гости постараются как минимум не проиграть на «Стадио Олимпико».

Вряд ли «Рома» будет чересчур упираться всего лишь через несколько дней после изнурительного матча с «Байером».

Ставка: победа «Салернитаны» или ничья за 2.64.

«Эмполи» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус», в отличие от «Ромы», не смог прорваться в финал Лиги Европы. «Старую синьору» остановила «Севилья». Испанцы забили решающий гол в овертайме ответного матча.

Обидное, но, надо признать, закономерное поражение туринского клуба.

В чемпионате «Ювентус» пока что находится на втором месте. Но так вышло, что теперь все зависит не только от результатов в оставшихся матчах, но и от вердикта прокуратуры итальянской федерации футбола.

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Дело в том, что с «Юве» снова могут снять очки из-за финансовых нарушений. Только теперь не 15, а девять. Но даже в этом случае бьянконери, скорее всего, окажутся за пределами топ-4 и без Лиги чемпионов.

Сложно сказать, как будет, но «Юве» наверняка постарается набрать максимальное количество очков в трех заключительных турах.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.68.

Общий коэффициент — 8.87.